Steaguri secuiești rupte de fanii clubului Universitatea Cluj în Ținutul Secuiesc. UDMR depune o plângere
Postat la: 07.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
UDMR va depune o plângere împotriva unor autori necunoscuți după ce fanii clubului sportiv Universitatea Cluj au rupt steaguri secuiești și ungare în mai multe localități din Ținutul Secuiesc, a anunțat luni președintele Kelemen Hunor, citat de agenția ungară MTI.
„Smulgerea steagurilor secuiești este inacceptabilă!", a scris el, adăugând că UDMR va depune o plângere împotriva autorilor necunoscuți, astfel încât autoritățile să îi poată trage la răspundere pe cei care deteriorează simbolurile secuiești. „Nu vom privi niciodată în altă parte. Vom revendica întotdeauna dreptatea atunci când simbolurile, steagurile și comunitatea noastră sunt afectate".
În postarea sa, președintele UDMR a făcut referire la un videoclip postat pe pagina de socializare a fanilor echipei de fotbal Universitatea (U) Cluj, în care fanii rup un steag secuiesc arborat pe poarta unei case și fug cu el. Videoclipul, postat pe pagina de Facebook a fanilor U CLUJ, a fost ulterior șters.
Kelemen Hunor a subliniat în postarea sa că ultrașii U „anunță cu mândrie" că „în drum spre casă de la meciul susținut la Miercurea-Ciuc, steaguri secuiești au fost smulse de pe casele noastre în mai multe sate". Președintele UDMR a mai adăugat că, potrivit relatărilor localnicilor, și gardurile au fost deteriorate.
Președintele UDMR a atașat și o captură de ecran despre postării fanilor, în care aceștia au scris în limba română: „Suntem români și ne vom apăra poporul și istoria. Nu vom permite nimănui să caute și să arboreze pe pământ românesc vreun alt steag decât istoria noastră națională".
Mai mulți primari din Ţinutul Secuiesc au declarat portalului de știri de limbă maghiară Maszol că persoane necunoscute au rupt steaguri secuiești în satele din jurul localităților Odorheiu Secuiesc și Cristuru Secuiesc, sâmbătă după-amiază. Acte de vandalism au fost raportate și în satele Atid și Avrămești. Potrivit portalului de știri, autorii au fost fani ai echipei U care se îndreptau spre casă după meciul echipei lor disputat cu FK Csíkszereda (club profesionist de fotbal din Miercurea Ciuc, județul Harghita), la Miercurea-Ciuc, competiție care s-a încheiat cu înfrângerea echipei din Cluj-Napoca.
Viceprimarul comunei Atid, László Szőcs, a declarat pentru portalul de știri că sâmbătă după-amiază, în satul Inlăceni, care aparține comunei, persoane necunoscute au coborât dintr-un microbuz cu număr de înmatriculare de Cluj-Napoca și au rupt un steag secuiesc. Un incident similar a avut loc și în Crișeni. Potrivit edilului, cei care au fost afectați vor depune plângere la poliție.
Viceprimarul a spus că „este vorba despre cazuri extreme", deoarece mulți turiști români vizitează zona timp de vară și nu sunt deranjați de steagul secuiesc arborat pe case. El a spus că administrația satului va pune la dispoziția autorităților imaginile de pe camerele de supraveghere publică, facilitând astfel procedurile. László Szőcs a subliniat, totodată, că cele întâmplate au creat o atmosferă neplăcută în localitate, care este locuită în mare parte de persoane în vârstă.
„Această generație mai în vârstă este atașată de identitatea sa secuiască, vor să-și exprime atașamentul (prin arborarea steagurilor), dar nu vor să facă rău nimănui, ci doar încearcă să-și arate apartenența. Apoi vine un grup de astfel de tineri și îi ține pe locuitori în frică", a spus László Szőcs.
Primarul comunei Avrămești, Szabolcs Simó-Dezső, a declarat că atât steagurile secuiești, cât și cele ungare au fost smulse la Cechești, care aparține comunei. Prin intermediul imaginilor de pe camerele de supraveghere, au putut identifica tipul și numărul de înmatriculare al mașinii autorilor, iar datele vor fi transmise autorităților, a adăugat primarul
Fanii Clubului Universitatea Cluj au mai fost acuzați de antimagharism. În primăvara aceasta, doi tineri maghiari din Cluj au depus o plângere la poliție pentru că au fost atacați de persoane necunoscute în parcul din centrul orașului, după un meci dintre două echipe locale, unul dintre aceștia fiind lovit în cap cu o sticlă, care i-a spart nasul și i-a rănit fața în mai multe locuri. Unchiul victimei a declarat presei că atacatorii erau fani ai Clubului Universitatea Cluj care i-a urmărit pe băieți și, potrivit convingerile lor, i-au atacat pentru că au vorbit în limba maghiară. După incident, sute de tineri din Cluj au organizat un protest împotriva agresiunii și urii.
