Supra-Sufletul: O rețea de legături prin "fire de argint" energetic care conduc către o entitate colectivă a tuturor reîncarnărilor

O schiță virală desenată de o femeie după ce a murit clinic a rupt internetul - și se potrivește cu o descoperire înfricoșătoare clasificată făcută cu decenii în urmă.

Desenul ei dezvăluie oameni legați prin „fire de argint" strălucitoare care duc la o minte colectivă masivă numită Supra-Sufletul. Dar pionierul Robert Monroe a descoperit adevărul mai întunecat din spatele acestuia: identitatea ta actuală este doar una dintre cele peste 200 de personalități care coexistă într-un cluster ascuns numit „I-There."

Ce-ar fi dacă persoana care te privește în oglindă în fiecare dimineață este doar o mică fărâmă dintr-un vast colectiv nevăzut? Un simplu desen realizat de mână a apărut recent pe platformele de socializare, lăsând milioane de spectatori profund tulburați, dar complet fascinați.

Creat de Kailey Sweeney, o persoană care a avut o experiență de moarte clinică, diagrama brută încearcă să documenteze o întâlnire cu tărâmuri care există mult dincolo de simțurile noastre fizice. În locul porților de aur convenționale, tunelurilor de nori sau sălilor de judecată adesea descrise în folclorul clasic, creionul lui Sweeney a trasat o schiță arhitecturală complexă a conștiinței.

Desenul ei înfățișează vieți umane pământești ancorate în corpuri fizice, extinzându-se în sus prin fire de argint strălucitor, traversând zone de tranziție și, în cele din urmă, conectându-se la o conștiință cosmică copleșitoare cunoscută sub numele de Supra-Suflet.

Pentru studenții în explorarea conștiinței, descrierea viscerală a lui Sweeney nu era complet străină. Cu câteva decenii înainte, Robert Monroe - cercetătorul pionier care a popularizat experiențele extracorporale (OBE) și a fondat Institutul Monroe - a cartografiat o arhitectură metafizică extraordinar de similară.

Prin mii de sesiuni verificate de stare alterată, Monroe a întâlnit o realitate masivă și interconectată pe care a denumit-o „Eu-Acolo".

În timp ce schița lui Sweeney a surprins autostrada verticală care leagă oamenii izolați de o sursă spirituală mai mare, Monroe a pătruns adânc în "sala mașinilor" însăși, descoperind că personalitatea noastră de zi cu zi este doar vârful de lance al unei entități uluitoare care se întinde pe multiple dimensiuni ale timpului.

În vasta cartografie a vieții de apoi a lui Monroe, sinele cotidian cu care te identifici-temerile, ambițiile, numele și amintirile tale-este departe de totalitatea a ceea ce ești. În schimb, operezi ca o sondă exploratorie specializată lansată în realitatea fizică de către I-Acolo. Monroe a descris această entitate ca un cluster coeziv compus din nenumărate încarnări anterioare, fațete alternative și vieți simultane.

În propriile sale călătorii profunde în Focus 27 și dincolo de acesta, Monroe a întâlnit clusterul său personal I-There, care conținea bine peste două sute de personalități distincte din vieți anterioare. Fiecare încarnare anterioară păstra amintirile sale unice, lecțiile emoționale și înțelepciunea câștigată cu greu, însă toate coexistau într-un cor sincronizat al conștiinței.

Convergența dintre schița brută a lui Sweeney și cercetarea sistematică a lui Monroe dezvăluie o perspectivă uluitoare asupra destinului uman. Sweeney a schițat călătoria noastră începând de pe Pământ, trecând printr-un coridor "În Tranzit," urcând printr-o "Stare Intermediară," și în cele din urmă integrându-se în mărețul Over-Soul.

Lucrarea lui Monroe luminează mecanismele interioare ale acelei destinații. În loc să se dizolve într-un vid fără trăsături sau într-o mare impersonală de lumină la moartea corporală, conștiința ta se retrage într-o familie colectivă antică compusă în întregime din tine.

În acest cadru, reîncarnarea umană capătă o dinamică complet nouă și cooperativă. Monroe a observat că de fiecare dată când o nouă personalitate de viață pe Pământ se pregătește să se încarneze în spațiu-timp, mai multe fațete individuale din clusterul I- existent se pot uni. Clusterul I-There se poate uni.

Își unesc atributele, forțele și lecțiile neterminate pentru a crea o construcție sufletească unică, capabilă să înfrunte provocările pământești. Acest mecanism sugerează că talentele tale actuale, busolele intuitive și fobiile recurente ar putea fi, de fapt, daruri compuse moștenite direct din viețile anterioare care locuiesc liniștit în cadrul tău general.

În cele din urmă, schița virală a lui Sweeney și moștenirea vizionară a lui Monroe oferă o concluzie împuternicitoare și uluitoare la cel mai vechi mister existențial al umanității. Nu suntem nici accidente biologice solitare rătăcind într-o lume indiferentă, nici simple personalități de unică folosință destinate uitării absolute.

Ești reprezentantul de avangardă al unei rețele de suflete nemuritoare care adună activ informații de-a lungul secolelor. Firul de argint legat de inima ta fizică se conectează direct la o adunare antică care așteaptă întoarcerea ta. Când această aventură terestră actuală se va încheia, nu vei dispărea; te vei trezi la magnificul întreg al tot ceea ce ai fost vreodată.