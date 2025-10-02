Supraviețuire miraculoasă pentru un parașutist și instructorul său. Parașuta nu s-a deschis după ce au sărit de la peste 3.300 de metri

Un tânăr britanic a scăpat cu viață ca prin minune după ce parașuta nu i s-a deschis în timpul unui salt la peste 3.300 de metri, în Las Vegas.

Mitchell Deakin, 25 de ani, și instructorul său au suferit răni grave în urma prăbușirii, însă ambii au supraviețuit. Autoritățile americane investighează acum dacă au fost respectate regulile privind împachetarea parașutelor, în timp ce familia și prietenii lui Mitchell strâng fonduri pentru recuperarea sa.

Presa locală din Las Vegas relatează că cei doi au fost transportați cu elicopterul la spital, după ce s-au prăbușit în deșertul din apropierea orașului Jean, situat la sud de Las Vegas, pe 17 septembrie, arată Știrile ProTV.

Iubita lui Mitchell, Isabel Clacher, aceasta scrie că tânărul se află internat în spital, fiind însoțit de părinții săi, Janine și Colin.

„Accidentul i-a provocat lui Mitch răni severe: fractură de pelvis, coaste rupte, pneumotorax (plămân perforat) și o lacerare la rinichi. A fost deja operat în SUA, unde i-au fost montate plăci metalice în zona pelviană pentru a preveni colapsul. I se drenează și lichidul acumulat în plămân, iar momentan nu poate sta în picioare sau merge", a transmis tânăra.

Într-o actualizare din 25 septembrie, mama lui Mitchell a anunțat că fiul ei a reușit să facă câțiva pași cu ajutorul unui cadru de mers.

„Este foarte optimist, este îngrijit de o echipă medicală excelentă și este profund recunoscător pentru toate mesajele, apelurile și sprijinul primit", a scris aceasta.

Un purtător de cuvânt al FAA a declarat pentru BBC că agenția investighează împachetarea parașutelor și respectarea regulilor de zbor de către pilot și aeronavă. Dacă nu vor fi descoperite nereguli, ancheta va fi preluată de autoritățile locale.