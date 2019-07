Sute de oameni se revolta in fata portii CRIMINALULUI din Caracal. Gheorghe Dinca scos cu duba din curte

Sute de oameni s-au adunat, vineri seara, in fata casei criminalului din Caracal, Gheorghe Dinca. Oamenii sunt revoltati si cer demisii. Unul dintre participanti a aruncat cu o piatra in jandarmii care se afla la fata locului, iar acesta a fost ridicat imediat de politisti.

Spiritele sunt incinse, oamenii asteptand sa-l vada pe criminal. Acesta se afla insa la politia din Slatina, unde este audiat. Alexandra, in varsta de 15 ani, a fost data disparuta miercuri, iar, joi, fata a sunat la ora 11.00 de trei ori la Serviciul de Urgenta 112, anuntand ca este sechestrata. Cu toate datele furnizate, Serviciul de Telecomunicatii Speciale nu a reusit o locatie exacta, ci o arie de cautare, politistii avand nevoie de 19 ore pentru a intra in imobilul principalului suspect.

Suspectul crimei din Caracal, Gheorghe Dinca, a fost scos, vineri seara, din curtea unde ar fi ucis-o pe Alexandra, cu autospeciala Politiei, incercuita de jandarmi, care au facut un culoar intre sutele de oameni protesteaza pe strada. Putin dupa ora 23.00, o autospeciala a Politiei a iesit din curtea unde locuieste Gheorghe Dinca, suspectul crimei din Caracal, masina in care se afla acesta fiind incercuita de jandarmi. Sute de protestatari au huiduit cand a iesit masina Politiei, dar si cand au iesit anchetatorii din curtea lui Dinca. Sute de oameni protesteaza, in fata locuintei suspectului, fata de modul in care autoritatile au intervenit in acest caz. Oamenii au adus cu ei coli albe pe care au scris „Nepasarea voastra ucide vieti" si „Dreptate pentru Alexandra". Gheorghe Dinca va fi condus, vineri noaptea, la audieri, la sediul Parchetului de pe langa Tribunalul Olt, dupa ce a ramas in casa, in timpul cercetarilor, timp de aproape 18 ore.

Procurorul sef al Parchetului Tribunalului Olt, despre cum a decurs desfasurarea procedurii judiciare in cazul crimei din Caracal: ''Undeva in jurul orei 1.30 noaptea''

Suspect este un barbat de 57 de ani, pe numele sau Gheorghe Dinca, tata a trei copii. In casa lui a fost gasit un bidon cu resturi umane si bijuterii in special inele, care i-ar fi apartinut Alexandrei. Totodata, anchetatorii incearca sa identifice o a doua victima, care se pare ca a disparut in urma cu mai bine de o luna si care era din judetul Dolj. Procurorul general Bogdan Licu a dispus, vineri, efectuarea de verificari la Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal, pentru a fi analizat modul in care procurorii din structura au supravegheat cercetarea in cazul fetei din Olt. Surse judiciare au declarat, vineri ca autorizatia de perchezitie a locuintei lui Gheorghe Dinca, suspectul in cazul crimei din Caracal, s-ar fi dat vineri dimineata, in jurul orei 3.00 - 3.30. Cu toate acestea, perchezitia domiciliara a inceput doar la ora 6.00 dimineata, au precizat sursele citate.