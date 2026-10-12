Sute de supermarketuri din Franța lovite de un atac informatic: Hackerii au preluat controlul frigiderelor. Pagubele sunt uriașe

Un atac cibernetic de amploare a afectat sute de supermarketuri din Franța, după ce hackerii au intervenit de la distanță asupra sistemelor frigorifice. Frigiderele și congelatoarele au început să se dezghețe, iar mai multe magazine au fost nevoite să retragă produsele alimentare compromise.

Autoritățile franceze au deschis o anchetă, după ce au fost semnalate inclusiv incendii asociate incidentului, relatează AFP. Atacul, început în noaptea de duminică spre luni, 12 octombrie, a vizat între 150 și 200 de magazine Intermarché și aproape 100 de unități Cooperative U.

Potrivit BFM TV, și rețeaua E. Leclerc ar fi fost afectată, după ce atacatorii ar fi activat de la distanță funcția de dezghețare a instalațiilor frigorifice. Compania nu a confirmat deocamdată informația. Publicația de specialitate jebosseengrandedistribution.fr susține că printre victime s-ar afla și Carrefour Market și Monoprix, însă nici aceste lanțuri nu au confirmat incidentul.

Reprezentanții Intermarché au declarat pentru AFP că magazinele afectate vor trebui să „arunce toate produsele" proaspete și congelate. Compania a atras atenția asupra risipei alimentare și a pierderilor financiare, fără să ofere o estimare a pagubelor. Există și riscul ca anumite polițe de asigurare să nu acopere astfel de incidente.

Dominique Schelcher, directorul general al Cooperative U, a calificat atacul drept unul fără precedent. „Vizarea echipamentelor esențiale pentru conservarea produselor proaspete și pentru aprovizionarea cu alimente a francezilor este extrem de gravă și fără precedent. Este inacceptabil", a transmis acesta pe X.

Schelcher a precizat că echipele companiei sunt „pe deplin mobilizate" pentru remedierea problemelor și a adăugat că „va fi necesară o anchetă pentru a clarifica pe deplin acest atac". Parchetul din Paris a confirmat deschiderea unei investigații privind „atacul cibernetic de amploare care afectează frigiderele mai multor mari lanțuri de distribuție alimentară din Franța".

Anchetatorii urmăresc să „identifice victimele și să stabilească legătura cu pagubele raportate, în ceea ce privește pierderile de produse alimentare și izbucnirea incendiilor", potrivit instituției.

Incidentul are loc într-un context de îngrijorare privind vulnerabilitatea infrastructurilor europene. În septembrie, președintele Emmanuel Macron a dispus măsuri suplimentare de protecție a infrastructurii critice din Franța împotriva atacurilor hibride rusești. Autoritățile nu au indicat însă cine s-ar afla în spatele acestui atac cibernetic.