Televiziunea din Iran a cenzurat picioarele a două ministre de externe pentru ca i-ar fi tulburat sexual pe bărbați. Ce noroc pe Oana Țoiu!

Postat la: 27.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS

Televiziunea din Iran a cenzurat picioarele a două ministre de externe pentru ca i-ar fi tulburat sexual pe bărbați. Ce noroc pe Oana Țoiu!

Regimul de la Teheran a cenzurat vineri, 26 septembrie, picioarele ministrelor de externe din Finlanda si Suedia pe televiziunea de stat, in timpul intalnirilor de la Adunarea Generala a ONU din New York.

Fotografiile au apărut blurate, ceea ce a starnit nedumerire in Occident. Regimul iranian a justificat masura prin argumentul ca acestea puteau distrage sau „provoca tentatii" barbatilor care urmareau transmisia. Norc pe acesti bărbați ca nu a fost nevoie de vreo intalnire cu ministra noastră de externe, Oana Țoiu!

