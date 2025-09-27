Televiziunea din Iran a cenzurat picioarele a două ministre de externe pentru ca i-ar fi tulburat sexual pe bărbați. Ce noroc pe Oana Țoiu!

Regimul de la Teheran a cenzurat vineri, 26 septembrie, picioarele ministrelor de externe din Finlanda si Suedia pe televiziunea de stat, in timpul intalnirilor de la Adunarea Generala a ONU din New York.

Fotografiile au apărut blurate, ceea ce a starnit nedumerire in Occident. Regimul iranian a justificat masura prin argumentul ca acestea puteau distrage sau „provoca tentatii" barbatilor care urmareau transmisia. Norc pe acesti bărbați ca nu a fost nevoie de vreo intalnire cu ministra noastră de externe, Oana Țoiu!