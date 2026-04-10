Trimisul lui Vladimir Putin se află deja la Casa Albă. Care este scopul vizitei lui Kirill Dmitriev la Washington

Trimisul special al președintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, se află în prezent în Statele Unite și se întâlnește cu membri ai administrației președintelui american Donald Trump pentru a discuta despre un acord de pace în Ucraina și despre cooperarea economică dintre SUA și Rusia.

Vizita are loc înaintea deciziei Statelor Unite cu privire la prelungirea derogării de la sancțiunile impuse petrolului rusesc, care expiră pe 11 aprilie, și ar putea fi, de asemenea, pe ordinea de zi. Moscova își exprimase speranța că Washingtonul, după convenirea armistițiului între SUA și Iran, va avea timp și posibilitatea necesare pentru a relua negocierile de pace trilaterale cu privire la Ucraina.

„Sperăm că, într-un viitor previzibil, (SUA) vor avea mai mult timp și mai multe oportunități pentru întâlniri în format trilateral", declarase miercuri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, referindu-se la discuțiile purtate între Rusia, Ucraina și SUA.

La începutul lunii martie, Statele Unite au emis o derogare de 30 de zile pentru ca țările să poată achiziționa petrol și produse petroliere rusești sancționate, aflate la momentul respectiv pe mare, o măsură pe care secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a descris-o ca fiind un pas pentru stabilizarea piețelor globale zguduite de efectele războiului cu Iranul.

Licența emisă de Washington a autorizat livrarea și vânzarea de țiței și produse petroliere rusești încărcate pe nave începând cu 12 martie, fiind valabilă până pe 11 aprilie, conform Departamentului Trezoreriei.