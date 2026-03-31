Acțiunile recente și declarațiile publice ale administrației Trump din martie 2026 confirmă o concentrare strategică pe infrastructura subterană din Washington, D.C.. Proiectele vizează atât securitatea națională, cât și restructurarea instituțiilor culturale și logistice ale capitalei, conform Reuters.

Donald Trump și Armata SUA au securizat și/sau remodelat multiple structuri subterane în diverse locații din D.C. Când Trump a securizat D.C. cu ajutorul Armatei și al Gărzii Naționale în august 2025, administrația Trump a dezvăluit public că revizuia tunelurile Smithsonian și arhivele complete ale acestora. Trump a securizat rețeaua de tuneluri Smithsonian care trece pe sub Capitoliu și National Mall. În același timp, prezența militară a fost concentrată în principal pe nodurile de metrou, cum ar fi Union Station și alte stații de metrou din jurul Capitoliului și al Casei Albe.

În timp ce Trump vizita Centrul Trump/Kennedy în martie 2025, el a criticat cele 250 de milioane de dolari alocate pentru „săli subterane" neutilizate, anunțând ulterior închiderea Centrului Trump/Kennedy pentru o renovare de 2 ani. În plus, acum știm că Armata este cea care a dorit „sala de bal", nu Trump. Conform lui Trump însuși, sala de bal este doar un „șopron" pentru a acoperi orice „complex masiv" pe care Armata SUA îl construiește sub suprafață.

O analiză atentă a evenimentelor recente din Washington D.C. indică o schimbare strategică majoră, cu un accent fără precedent pe infrastructura subterană a capitalei federale. Această tendință a devenit evidentă odată cu securizarea orașului de către forțele militare și Garda Națională în august 2025, moment în care administrația Trump a anunțat oficial începerea unei revizuiri exhaustive a rețelei de tuneluri a Instituției Smithsonian și a arhivelor sale secrete. Operațiunea a vizat în mod specific galeriile care traversează subsolul Capitoliului și al National Mall, în timp ce prezența trupelor s-a concentrat vizibil asupra nodurilor logistice critice, precum Union Station și stațiile de metrou din proximitatea Casei Albe.

În paralel cu aceste măsuri de securitate, intervențiile asupra clădirilor emblematice au ridicat numeroase semne de întrebare privind destinația reală a investițiilor masive. În martie 2025, în timpul unei vizite la actualul Centru Trump-Kennedy, președintele a criticat public alocarea a 250 de milioane de dolari pentru spații subterane neutilizate, decizând ulterior închiderea instituției pentru o renovare radicală de doi ani. Această mișcare pare să facă parte dintr-un plan mai amplu de reconfigurare a activelor imobiliare federale, sub pretextul eficientizării costurilor și modernizării structurale.

Cea mai surprinzătoare confirmare a acestui interes pentru adâncimi a venit chiar de la președintele Trump, care a clarificat recent controversa privind noua „sală de bal" construită la Casa Albă. Acesta a dezvăluit că structura de la suprafață, deși impozantă, servește în realitate drept un simplu paravan sau „șopron" pentru un complex militar masiv construit în subteran.

Declarația sugerează că beneficiarul real al acestor lucrări este Armata SUA, iar dimensiunea proiectului indică o extindere considerabilă a capacităților operative de sub inima politică a națiunii. Toate aceste elemente converg către o concluzie clară: sub străzile din Washington se desfășoară în prezent un efort masiv de consolidare și reamenajare a unei lumi subterane despre care publicul are, deocamdată, doar informații fragmentate.

Investigațiile recente aduc noi detalii tulburătoare despre amploarea acestor șantiere, transformând centrul puterii americane într-o veritabilă fortăreață stratificată. Nucleul acestei reconfigurări este reprezentat de complexul militar situat sub noua structură a Casei Albe, o instalație de 90.000 de metri pătrați care depășește cu mult rolul unui simplu buncăr de urgență.

Conform specificațiilor tehnice scurse în presă în urma litigiilor cu organizațiile de conservare istorică, acest centru de comandă este proiectat să fie complet autonom, beneficiind de sisteme avansate de apărare împotriva atacurilor cu drone și de o structură ranforsată capabilă să reziste celor mai severe amenințări balistice. Deși oficial figurează ca o extensie logistică, președintele Trump a lăsat să se înțeleagă că întreaga configurație supraterană a fost adaptată cerințelor stricte ale Pentagonului, transformând zona într-un hub tehnologic și operativ de ultimă generație, protejat de privirile curioșilor prin pereți de sticlă antiglonț și sisteme de monitorizare perimetrală integrate.

În completarea acestui efort de fortificare, renovarea radicală a Centrului Trump-Kennedy adaugă o dimensiune logistică și culturală planului de reamenajare a subsolului capitalei. Decizia de a închide instituția pentru o perioadă de doi ani, începând cu vara anului 2026, vine pe fondul unor critici acerbe privind gestionarea fondurilor federale destinate inițial „camerelor subterane" neutilizate.

Proiectul de renovare nu vizează doar estetica sălilor de spectacol, ci pare să urmărească integrarea structurii în rețeaua mai largă de tuneluri securizate care leagă principalele instituții guvernamentale. Această manevră a declanșat deja o bătălie juridică intensă, criticii susținând că modificările structurale propuse vor altera iremediabil integritatea arhitecturală a monumentului, totul sub paravanul unei modernizări necesare. Astfel, imaginea de ansamblu care prinde contur este cea a unui Washington transformat, unde prioritățile militare și de securitate dictează noua arhitectură a orașului, atât la suprafață, cât și în adâncuri.