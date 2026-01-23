Trump dă alarma la Teheran: O „armada" navală americană se îndreaptă spre Golful Persic

Preşedintele SUA Donald Trump a afirmat joi că o „armada" navală americană se îndreaptă spre Golful Persic, menţinând presiunea asupra Teheranului, în condiţiile în care perspectiva unei intervenţii militare părea să se fi îndepărtat.

Preşedintele american a ameninţat în repetate rânduri că va lovi Iranul ca răspuns la reprimarea recentului val de proteste din această ţară, însă săptămâna trecută părea să fi revenit asupra acestei ameninţări, după ce a asigurat că Teheranul a suspendat execuţiile planificate ale manifestanţilor.

„Avem multe nave care se îndreaptă în această direcţie, în caz de nevoie", le-a declarat totuşi joi jurnaliştilor aflaţi la bordul avionului prezidenţial Air Force One, care îl aducea înapoi de la Forumul Economic Mondial de la Davos, în Elveţia.

„Aş prefera să nu se întâmple nimic, dar îi monitorizăm foarte atent", a adăugat Donald Trump.

Mass-media americană relatase săptămâna trecută că portavionul Abraham Lincoln, aflat în Marea Chinei de Sud, primise ordin să se îndrepte spre Orientul Mijlociu.

Preşedintele american nu a oferit detalii despre natura flotei trimise în regiune, evocând doar o „armada" şi o „mare forţă". „Poate că nu va fi nevoie să o folosim", a subliniat el, declarându-se deschis unor discuţii cu Teheranul.

Aceste declaraţii intervin după ce şeful Gardienilor Revoluţiei - braţul ideologic al liderului suprem iranian şi o forţă armată extrem de bine organizată - a inflamat şi mai mult tensiunile, ameninţând joi Israelul şi Statele Unite cu un „destin dureros" şi declarând că forţele sale au „degetul pe trăgaci".

Declanşată pe 28 decembrie, mişcarea de protest din Iran a luat amploare pe 8 ianuarie, sfidând deschis Republica Islamică, înainte de a fi reprimată violent. Televiziunea de stat iraniană - citând Fundaţia iraniană pentru martiri şi veterani - a anunţat miercuri că 3.117 persoane au fost ucise, într-un prim bilanţ oficial, mult inferior celor avansate de organizaţiile pentru drepturile omului, notează AFP.