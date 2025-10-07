Un cercetător susține că a descoperit dovezi de „ADN extraterestru" în genomul uman

Un om de știință afirmă că a identificat urme de manipulare genetică „non-umană" în ADN-ul uman - fragmente mari de gene care par să fi fost „inserate" artificial și care, potrivit acestuia, ar putea fi prezente la milioane de persoane, scrie Daily Mail.

Dacă ar fi confirmată, descoperirea ar putea schimba fundamental înțelegerea originii și evoluției speciei umane, a declarat dr. Max Rempel, fondatorul și directorul executiv al DNA Resonance Research Foundation. Studiul, care nu a fost încă evaluat de colegi, a analizat ADN provenit atât de la persoane obișnuite, cât și de la indivizi care se identifică drept „răpiți de extratereștri". Într-un eșantion de 581 de familii din cadrul 1,000 Genomes Project, Rempel a descoperit „secvențe mari" de ADN care nu păreau să provină de la niciunul dintre părinți - în 11 familii.

Printre anomalii se numără un grup de 348 de variante genetice neparentale, unele observate la copii născuți înainte de 1990 - ceea ce, potrivit cercetătorului, exclude posibilitatea folosirii tehnologiilor moderne de editare genetică, precum CRISPR, apărută abia după 2013. Rempel avertizează însă că rezultatele sunt preliminare și necesită verificări mai ample: „Nu există dovezi concludente deocamdată. Avem nevoie de seturi de date mai bune, dar accesul la ele necesită timp și aprobări", a spus acesta.

Cercetătorul crede totuși că implicațiile pot fi „remarcabile". El sugerează că omenirea ar putea trece printr-un proces de transformare genetică, iar dacă datele sale se confirmă, ar fi posibilă identificarea persoanelor care poartă ADN extraterestru, ceea ce ar însemna, practic, recunoașterea existenței unor „hibride". Teoria sa rezonează cu idei vechi în cercurile ufologice, unde de zeci de ani se vehiculează existența unor „hibrizi umanoizi" - inclusiv în cazul controversatelor „mumii de la Nazca", despre care s-a pretins că ar conține ADN mixt uman-extraterestru.

Totuși, NASA și Pentagonul au afirmat în mod repetat că nu există dovezi credibile privind viața extraterestră. Rempel a analizat și date din testele genetice comerciale 23andMe oferite de persoane care se declară răpite de extratereștri. Unele familii prezentau secvențe de markeri genetici neparentali, altele nu. El subliniază că testele ADN de tip comercial, bazate pe microaraje, nu sunt suficient de precise pentru a confirma astfel de ipoteze, pledând pentru utilizarea secvențierii de generație următoare (NGS) sau a secvențierii complete a genomului (WGS), care pot identifica variante rare cu rezoluție mult mai mare.

Rempel susține că, dacă ar putea analiza ADN de la părinți și copii care se declară răpiți, secvențierea de înaltă rezoluție ar putea confirma definitiv existența unor inserții genetice neobișnuite. El merge mai departe, speculând că modificări genetice de acest tip ar putea explica eventuale abilități neobișnuite, precum telepatia. Totuși, cercetătorul insistă că are nevoie de probe genetice necontaminate, întrucât multe baze de date publice folosesc celule cultivate, care pot genera artefacte genomice. „Nu putem considera aceste date drept dovezi", a adăugat el.

Rempel recunoaște că, dacă s-ar confirma existența ADN-ului extraterestru, s-ar ridica întrebări etice importante - inclusiv despre drepturile și protecția indivizilor care ar fi „purători" ai acestor secvențe. El sugerează că un procent semnificativ de persoane cu trăsături neurodivergente (autism, ADHD, Asperger) ar putea purta asemenea variații genetice, deși recunoaște că ipoteza este speculativă. În prezent, cercetătorul caută finanțare și colaboratori dispuși să furnizeze probe ADN pentru studii suplimentare.