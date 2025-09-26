Un fost ministru MAE cere acțiune rapidă după decizia CSAT: "Trebuie să doborâm una-două drone rusești, să arătăm că suntem stăpâni"

Fostul ministru de Externe și actualul președinte al Comisiei de Politică Externă din Senat, Titus Corlățean, a declarat la TVR Info că România trebuie să treacă rapid la acțiune și să doboare dronele rusești care încalcă spațiul aerian național, în contextul deciziei recente a CSAT privind procedurile de reacție.

Titus Corlățean este de părere că acum, după decizia CSAT, „trebuie să arătăm că suntem stăpâni și controlăm suveranitatea statului român, spațiul aerian, deci trebuie să dai jos". „Până nu dai jos una-două drone, te tratează alții de... așa, mai panseist, mai gânditor și mai reflexiv. Nu. Când ai de protejat națiunea română și teritoriul, nu mai stai foarte mult la analiză, le dai jos", a adăugat Titus Corlățean.

El a invocat și îndemnul secretarului general al NATO, Mark Rutte, care a spus că tema este foarte serioasă și că nu mai trebuie stat pe gânduri. „Polonezii, oameni serioși, și-au făcut treaba atunci când au fost supuși la testul ăla cu 19 drone. Ar fi cazul să dăm și noi măcar una-două drone, să nu ne imaginăm că s-au oprit lucrurile astea. Ne vor mai testa rușii, trebuie să arătăm că suntem stăpâni în țara asta, punct", afirmă Corlățean.

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) a decis joi că aeronavele și dronele militare care încalcă spațiul aerian al României vor fi doborâte la decizia comandantului misiunii, după regulile NATO, iar cele civile, la ordinul ministrului Apărării. CSAT s-a reunit ca să pună la punct protocolul de reacţie împotriva dronelor care intră neautorizat în spaţiul nostru aerian.

Discuția din CSAT vine după ce o dronă rusească a ajuns în spațiul aerian al României, a rămas în jur de 50 de minute și a fost însoțită de avioanele de poliție aeriană până când a intrat în Ucraina. În ultimele zile au fost mai multe incidente de acest tip și în alte țări europene membre NATO - Polonia, Estonia și Danemarca.