Un inginer susține că a găsit o modalitate de a învinge gravitația Pământului
Postat la: 19.06.2026 |
În 2001, inginerul electrician britanic Roger Shawyer a prezentat pentru prima dată „motorul imposibil", cunoscut sub numele de EmDrive. Acesta și-a câștigat porecla deoarece Shawyer susținea că poate produce forță de propulsie fără combustibil. Dacă ar fi adevărat, ar fi vorba de un motor fără reacție - o mașinărie care pare să se împingă singură înainte fără a arunca nimic înapoi.
Aceasta reprezintă o problemă directă pentru conservarea impulsului, care se întâmplă să fie una dintre legile fundamentale ale fizicii.
Ca în cazul oricărui fenomen care pare să-i sfideze pe Newton și Einstein, oamenii de știință au ridicat mai multe sprâncene. EmDrive a petrecut ani de zile producând semnale mici, dar tentante, inclusiv o măsurătoare a forței de propulsie raportată de echipa Eagleworks a NASA în 2016. Apoi au urmat teste mai riguroase. Până în 2021, cercetările de la Universitatea Tehnică din Dresda nu au detectat nicio forță de propulsie generată de dispozitiv, transformând una dintre cele mai faimoase afirmații privind propulsia fără combustibil într-o poveste cu tâlc despre forțe infime, zgomot experimental și mașinării născute din dorințe.
Dar visul unei mașini fără combustibil nu a murit odată cu EmDrive. Acesta a reapărut în jurul companiei Exodus Propulsion Technologies, o firmă privată legată de Charles Buhler, un specialist în electrostatică a cărui activitate la NASA/Centrul Spațial Kennedy conferă afirmației un pedigree mai interesant decât discursul obișnuit privind propulsia marginală.
În timpul activității sale la NASA, Charles Buhler a contribuit la înființarea Laboratorului de Electrostatică și Fizică a Suprafețelor de la Centrul Spațial Kennedy din Florida - un laborator foarte important care, practic, se asigură că rachetele nu explodează. Prin intermediul companiei Exodus, Buhler a susținut că echipa sa a descoperit un efect fără combustibil generat de câmpuri electrice - o „Forță Nouă", așa cum a descris-o pentru The Debrief - care poate genera suficientă forță de tracțiune pentru a contracara gravitația. (Pentru a fi clar, această afirmație aparține companiei Exodus. Materialele publice ale NASA și cele privind electrostatica susțin experiența lui Buhler în domeniul electrostaticii de la Centrul Spațial Kennedy, dar cercetarea privind propulsia este un efort privat, care nu ține de NASA.)
„Cel mai important mesaj pe care trebuie să-l transmitem publicului este că a avut loc o descoperire majoră", a declarat Buhler pentru The Debrief. „Această descoperire a unei Noi Forțe este fundamentală, întrucât câmpurile electrice pot genera, prin ele însele, o forță sustenabilă asupra unui obiect și permit deplasarea centrului de masă al respectivului obiect fără a expulza masă."
Buhler a subliniat că această cercetare nu are nicio legătură cu NASA. O mare parte a discuțiilor publice s-a desfășurat în cadrul Conferinței privind Energia de Propulsie Alternativă (APEC), o comunitate construită în jurul ideilor de propulsie avansată, care variază de la întrebări serioase de inginerie până la afirmații care necesită încă teste mult mai atente.
Într-un interviu cu Tim Ventura, cofondatorul APEC, Buhler a explicat cum experiența sa în domeniul electrostaticii a condus la această descoperire. El spune că echipa sa - formată din membri ai NASA, Blue Origin și Forțelor Aeriene - a cercetat sistemele de propulsie fără combustibil timp de zeci de ani înainte de a ajunge la electrostatică. Timp de ani de zile, dispozitivele lor au produs o forță de tracțiune neglijabilă, dar au înregistrat creșteri cu fiecare nouă iterație. Acest proces a culminat în 2023, când acest sistem de propulsie alimentat de „Noua Forță" a generat suficientă forță de tracțiune pentru a învinge gravitația Pământului.
Listările evenimentelor APEC din ianuarie, martie și mai 2026 au descris „testarea și perfecționarea" continuă de către cofondatorul Exodus, Andrew Aurigema. Într-un interviu din martie 2026, Buhler a declarat că a efectuat aproximativ 2.000 de experimente în cameră de vid și a subliniat efecte precum forța de propulsie care, se pare, persista după oprirea alimentării cu energie.
Exodus a intrat, de asemenea, într-o fază mai deschisă către investitori. O listare oficială din cadrul Deep Tech Week NYC 2026 promova un eveniment intitulat „Exodus Propulsion Technologies - Meet and Greet" pe 4 aprilie, invitând fizicieni și investitori să discute despre tehnologie și să-l întâlnească pe Buhler în calitate de CEO/fondator.
Până în mai 2026, nu a fost publicată nicio replicare independentă care să utilizeze aparatura, instrumentele și marja de incertitudine proprii unui laborator extern.
„În esență, ceea ce am descoperit este că sistemele care prezintă o asimetrie fie în presiunea electrostatică, fie într-un fel de câmp electrostatic divergent pot conferi unui sistem cu un centru de masă o componentă de forță diferită de zero", a declarat Buhler pentru The Debrief. „Așadar, ceea ce înseamnă asta, în esență, este că există o fizică subiacentă care poate exercita o forță asupra unui obiect, în cazul în care aceste două condiții sunt îndeplinite."
Evident, afirmațiile lui Buhler sunt de genul „uau, dacă ar fi adevărate", dar istoria sistemelor de propulsie fără combustibil este plină de rezultate aparent pozitive care, în cele din urmă, se sparg de stâncile realității științifice.
Chiar și APEC consideră replicarea independentă drept cea mai importantă problemă nerezolvată. De asemenea, organizația subliniază că brevetele nu constituie o validare. Standardul profesional nu este un videoclip convingător sau o descriere captivantă a unei conferințe, ci un protocol documentat, un buget de incertitudine și laboratoare externe care reproduc forța în condiții controlate.
Înainte ca entuziaștii propulsiei alternative să înceapă să sărbătorească, rezultatele vor trebui verificate prin cercetări riguroase efectuate de terți.
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