Un mit fascinant despre piramide a fost spulberat de către cercetători
Postat la: 23.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Multă vreme, filmele și jocurile video au întreținut ideea că mormintele faraonilor ar fi fost pline de capcane mortale, gândite să îi descurajeze pe potențialii jefuitori și să transforme orice intrus într-o victimă sigură. Această imagine spectaculoasă a fascinat publicul, însă ea ține mai degrabă de ficțiune decât de realitate.
Egiptologii atrag atenția că piramidele nu erau prevăzute cu asemenea mecanisme teatrale, ci se bazau pe soluții mult mai practice pentru protecție. În loc de capcane ingenioase și pericole ascunse, apărarea lor era realizată prin structuri arhitecturale masive și prin blocaje greu de străpuns.
Cercetătorii insistă că vechii egipteni au mizat pe puterea construcției în sine. Materialele dure, dimensiunile impresionante și planurile complicate transformau piramidele într-o fortăreață naturală, capabilă să țină la distanță majoritatea celor care încercau să pătrundă în interior.
Mai mult, după înhumarea faraonului, intrările și coridoarele erau adesea blocate cu migală, utilizând pietre gigantice.
Se știe, de pildă, că anumite pasaje din Marea Piramidă nu duceau nicăieri, ceea ce ridică întrebarea dacă rolul lor era acela de a induce în eroare pe eventualii profanatori de morminte. Aceste blocaje, deși departe de a fi „capcane" în sensul popular, puteau fi totuși periculoase.
Un incident tragic, petrecut în anii 1950 la piramida lui Sekhemkhet din Saqqara, a demonstrat riscurile inerente: prăbușirea unor materiale de umplutură a cauzat moartea unui muncitor și rănirea altor câțiva.
Însă, astfel de evenimente sunt considerate mai degrabă riscuri asociate cu metodele complexe de construcție și cu trecerea timpului, decât capcane deliberate.
Egiptologul Reg Clark, autorul volumului Securing Eternity, explică un principiu fundamental: unul dintre motivele pentru care piramidele au fost construite era tocmai asigurarea unui loc de veci inexpugnabil.
Spre deosebire de mastabele anterioare, morminte mai simple și mai ușor de jefuit, piramidele cereau eforturi considerabile - tuneluri adânci și lucrări complexe - pentru a ajunge la camera funerară. Dincolo de strategiile arhitecturale, egiptenii au apelat și la o formă de protecție simbolică.
Textele piramidelor, inscripționate în interiorul monumentelor, conțineau formule magice. Acestea aveau rolul de a-l apăra pe faraon în viața de apoi, invocând puterea zeilor împotriva oricui ar fi îndrăznit să tulbure mormântul.
Totuși, este important de precizat că acestea nu erau „blesteme" propriu-zise adresate direct hoților, ci mai degrabă invocații spirituale. În realitate, cea mai mare amenințare pentru jefuitori era pedeapsa aplicată de autorități.
Documente din perioada Dinastiei a XX-a dezvăluie pedepse cumplite pentru profanatorii de morminte, care riscau mutilări - tăierea nasului și a urechilor - urmate adesea de execuție prin împalare.
Cu toate aceste măsuri draconice, numeroase piramide, inclusiv cea a marelui Keops, au fost jefuite fie în Antichitate, fie în Evul Mediu. În cele din urmă, egiptenii au renunțat la ridicarea piramidelor regale, alegând să-i îngroape pe faraoni în Valea Regilor.
Această soluție, cu morminte săpate în stâncă și mai puțin vizibile, nu a asigurat nici ea o protecție totală. Majoritatea mormintelor de aici au fost, de asemenea, sparte de hoți, cu excepția câtorva cazuri rare, precum cel al lui Tutankhamon, descoperit aproape intact, scrie incredibilia.ro.
Așadar, imaginea piramidelor pline de capcane mortale, popularizată de producțiile de la Hollywood și de jocurile video, nu are corespondent în realitatea istorică.
În locul mecanismelor de tortură, egiptenii antici s-au bazat pe ingeniozitatea arhitecturală, pe blocaje masive din piatră, pe texte cu rol magic și pe pedepse severe pentru a proteja mormintele regale.
Cu toate acestea, istoria arată limpede că niciun sistem de apărare nu a fost suficient de eficient pentru a împiedica definitiv jefuirea.
