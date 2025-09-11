Un om de știință a trimis un e-mail la Google să întrebe dacă i-au spart computerul după ce AI a făcut în doar 48 de ore ce cercetătorii au descoperit în 10 ani
Postat la: 11.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Timp de un deceniu, oamenii de știință de la Imperial College London au lucrat pentru a înțelege cum anumite bacterii evoluează în superbacterii periculoase, rezistente la antibiotice. Apoi a venit noul sistem AI de la Google, Co-scientist. În doar 48 de ore, acesta a generat exact aceeași ipoteză - uimind echipa și ridicând mari întrebări despre viitorul cercetării.
Când José R. Penadés, unul dintre cercetătorii principali, a văzut rezultatele, a fost atât de șocat încât a trimis un e-mail la Google să întrebe dacă i-au spart computerul. Nu era cazul. AI-ul pur și simplu a analizat cantități uriașe de date și a ajuns la aceeași concluzie, la viteze uluitoare. Desigur, o parte importantă a celor zece ani a constat în verificarea ipotezei, ceva ce AI-ul nu poate scurta. Dar dacă ar fi început cu direcția corectă, echipa estimează că ar fi putut economisi ani de muncă. Și mai impresionant, Co-scientist a generat patru ipoteze suplimentare, complet plauzibile.
Una dintre ele era complet nouă pentru oamenii de știință, iar aceștia plănuiesc acum să o investigheze mai departe. Aici se vede adevărata putere a AI-ului. Deși uneori poate genera erori, sistemele precum Co-scientist pot procesa colecții uriașe de lucrări de cercetare și descoperi conexiuni care ar dura mult mai mult timp oamenilor pentru a fi identificate. Unii se tem că AI-ul ar putea înlocui locurile de muncă ale oamenilor. Dar alții, inclusiv Penadés, îl văd ca pe o modalitate de a accelera cercetarea, eliberând oamenii de știință să se concentreze pe cele mai critice părți ale descoperirii.
„Cred că asta va schimba știința, asta e sigur," a spus el. „Văd ceva spectaculos și sunt încântat să fac parte din asta." Co-scientist de la Google nu va înlocui munca migăloasă de verificare, dar, prin generarea rapidă a ipotezelor solide în zile, în loc de ani, ar putea modifica ritmul descoperirilor științifice și modul în care omenirea abordează cele mai mari provocări ale sale.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Avionul rezistent la accidente. Un sistem revoluționar folosește inteligența artificială și airbaguri uriașe pentru a salva vieți
La doar trei luni de la prabușirea tragica a unui zbor Air India, soldata cu pierderea a 260 de vieți, o echipa de ingin ...
-
Dr. Antonio Franco: Secretul unui rezultat perfect după Lipo VASER 360? Masajele post-operatorii
Lipo VASER 360 este una dintre cele mai moderne și eficiente metode de remodelare corporala, iar rezultatele pot fi abso ...
-
Ambasadorul Marii Britanii în SUA a fost demis: Scandal imens după ce corespondențele sale cu Epstein au fost publicate
Peter Mandelson, ambasadorul Marii Britanii in SUA a fost demis din functie joi. În presa au aparut detalii intime ...
-
NASA interzice cetățenilor chinezi să lucreze în programele sale spațiale / „Vor să ajungă pe Lună înaintea noastră"
NASA a inceput sa interzica cetațenilor chinezi cu vize valabile sa participe la programele sale, pe fondul escaladarii ...
-
Cele mai bogate țări ale UE organizează o reuniune secretă la Viena, în contextul negocierilor privind viitorul buget de 1.800 miliarde euro
Țarile din Europa de Nord se reunesc joi la Viena pentru a forma un front comun inaintea celor doi ani de negocieri inte ...
-
S-a aflat cum se creează iluzia apariției lui Vladimir Putin acolo unde acesta nu se află
A fost dezvaluita metoda prin care se creeaza iluzia apariției lui Vladimir Putin acolo unde acesta nu se afla, informea ...
-
NASA face anunțul care împarte comunitatea științifică: semne clare că Marte a găzduit viață în trecut
Roverul Perseverance, aflat pe Marte din 2021, a trimis pe Pamant mostre ce ar putea constitui „cea mai solida dov ...
-
Un detector ultra perfomant a reușit să demonstreze celebra teorie a lui Stephen Hawking
O echipa internaționala de cercetatori a folosit detectoarele observatorului LIGO pentru a confirma experimental teorema ...
-
A apărut prima ipoteză în cazul tragediei din Drobeta Turnu Severin: Mama și-ar fi ucis fiul, apoi s-a spânzurat
Autoritatile din Mehedinti au declansat o ampla ancheta in cazul profesoarei care a fost gasita spanzurata, alaturi de c ...
-
Ce trebuie sa stii despre licentele ONJN clasa I
Daca ai cochetat pana acum cu cazinourile online, probabil ai observat deja ca pe platforma online a operatorului sau pe ...
-
De ce nu se îngrașă asiaticii, deși mănâncă zilnic orez și carne? Diferența dintre mâncarea autentică și cea „americanizată"
Pe forumurile internaționale circula de ani buni aceeași intrebare: cum reușesc asiaticii sa ramana supli, in timp ce me ...
-
Papa Leon spune că atacurile israeliene asupra Qatarului creează o situaţie „foarte gravă"
Papa Leon al XVI-lea, care de obicei se abtine sa vorbeasca spontan, si-a exprimat marti deosebit de puternic ingrijorar ...
-
Un expert dezvăluie adevărul de la Casa Albă: Eroarea istorică a lui Trump în confruntarea cu Putin
Au trecut 42 de zile de cand președintele Donald Trump a dat Rusiei un ultimatum de 10 pana la 12 zile pentru a accepta ...
-
Scade numărul românilor cu depozite bancare mai mari de 100.000 de euro. Care sunt posibilele expicații
Numarul romanilor cu depozite bancare mai mari de 100.000 de euro a scazut cu peste 4.100 fața de finalul lui 2024, ajun ...
-
Momente de panică în conferința de presă - Ministra suedeză a sănătății s-a prăbușit chiar în timp ce era prezentată
Elisabet Lann, noul ministru al sanatații din Suedia, a leșinat și s-a prabușit marți, in timp ce era prezentata la o co ...
-
România, a doua cea mai mare alocare din UE în programul SAFE - Împrumuturi pentru armament și industria de apărare
Uniunea Europeana a anunțat astazi distribuirea sumelor in cadrul noului program SAFE (Securing the EU Defence Industria ...
-
Fizicienii au reușit să „dea timpul înapoi" într-un experiment cuantic. Ce înseamnă pentru viitorul științei
Fizicienii din Viena au reușit ceea ce pana acum parea doar un scenariu de science-fiction. Au inversat timpul pentru o ...
-
Google trage un semnal de alarmă: internetul se prăbușește! Ce contribuie, zi de zi, la acest lucru
Google a ajuns sa confirme ceea ce mulți editori și specialiști observau deja: internetul deschis intra intr-un declin a ...
-
Donald Trump afirmă că violenţa domestică este o infracţiune „mai puţin gravă"
Donald Trump a fost acuzat luni ca minimalizeaza gravitatea violentei domestice, dupa ce a declarat intr-un discurs ca a ...
-
Un melc a terorizat locatarii unui bloc, la miezul nopții. Aceștia au chemat și poliția
Un bloc din Bavaria a fost trezit in toiul noptii de o sonerie care nu mai contenea, iar locatarii, convinsi ca sunt vic ...
-
Medicul care și-a otrăvit 30 de pacienți ca să arate că este „expert" în resuscitare. 12 oameni au murit
Un fost anestezist din Franța este judecat dupa ce și-a otravit intenționat 30 de pacienți ca sa-și arate abilitațile de ...
-
Scutirea plății CASS ar putea reveni pentru șase categorii socio-profesionale. Cum s-a răzgândit PSD după ce a susținut măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan
Dupa ce a susținut pachetul doi de masuri fiscale al Guvernului Bolojan, PSD a depus in Parlament doua proiecte de lege ...
-
Spion străin capturat în România. A vândut secrete de stat serviciilor secrete din Belarus
Un barbat, in varsta de 47 de ani, cercetat pentru tradare prin transmitere de informații secrete de stat in forma conti ...
-
Limitele inteligenței artificiale: chipul unui acuzat de crimă, folosit ca model Shein
Chipul lui Luigi Mangione, barbat acuzat de uciderea CEO-ului UnitedHealthcare, a devenit in ultimele luni un fenomen vi ...
-
Un avion MiG-29 misterios a apărut pe cerul din Ucraina: Poartă însemnele Kievului, dar schema de camuflaj a unui fost aliat al Rusiei
Un avion de lupta MiG-29 azer, cu un singur loc, purtand insemnele Forțelor Aeriene Ucrainene, dar schema de camuflaj a ...
-
ADIO coif de la Coțofenești. Procurorii olandezi au renunțat la acuzațiile împotriva a trei suspecți în cazul furtului tezaurului DACIC
Procurorii olandezi au anunțat retragerea acuzațiilor impotriva a trei suspecți in cazul furtului coifului de aur de la ...
-
O ipoteză deloc de neglijat: Ce dezastre naturale ar putea avea loc dacă rotația Pământului s-ar accelera
Zilele par din ce in ce mai scurte - și nu este doar o impresie. Potrivit oamenilor de știința, in vara anului 2025, Pam ...
-
Molecule produse doar de organisme vii, pe o exoplanetă aflată la 124 de ani-lumină de Pământ. Am putea fi în fața celei mai importante descoperiri din istorie
Oamenii de știința au detectat pentru prima data pe exoplaneta K2-18b molecule care, pe Pamant, sunt produse doar de org ...
-
Locul sacru unde Moise ar fi primit Cele Zece Porunci, transformat într-un mega-resort de lux. Au fost mutate morminte pentru a face loc unui parc auto
Unul dintre cele mai sacre locuri din lume, Muntele Sinai, este transformat intr-un mega-resort de lux, in ciuda protest ...
-
Aurul digital ar putea zgudui în curând piaţa metalelor preţioase din Londra
Londra, cu o piata a aurului evaluata la 930 de miliarde de dolari, s-ar putea confrunta cu o schimbare "transformatoare ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu