Un om de știință a trimis un e-mail la Google să întrebe dacă i-au spart computerul după ce AI a făcut în doar 48 de ore ce cercetătorii au descoperit în 10 ani

Timp de un deceniu, oamenii de știință de la Imperial College London au lucrat pentru a înțelege cum anumite bacterii evoluează în superbacterii periculoase, rezistente la antibiotice. Apoi a venit noul sistem AI de la Google, Co-scientist. În doar 48 de ore, acesta a generat exact aceeași ipoteză - uimind echipa și ridicând mari întrebări despre viitorul cercetării.

Când José R. Penadés, unul dintre cercetătorii principali, a văzut rezultatele, a fost atât de șocat încât a trimis un e-mail la Google să întrebe dacă i-au spart computerul. Nu era cazul. AI-ul pur și simplu a analizat cantități uriașe de date și a ajuns la aceeași concluzie, la viteze uluitoare. Desigur, o parte importantă a celor zece ani a constat în verificarea ipotezei, ceva ce AI-ul nu poate scurta. Dar dacă ar fi început cu direcția corectă, echipa estimează că ar fi putut economisi ani de muncă. Și mai impresionant, Co-scientist a generat patru ipoteze suplimentare, complet plauzibile.

Una dintre ele era complet nouă pentru oamenii de știință, iar aceștia plănuiesc acum să o investigheze mai departe. Aici se vede adevărata putere a AI-ului. Deși uneori poate genera erori, sistemele precum Co-scientist pot procesa colecții uriașe de lucrări de cercetare și descoperi conexiuni care ar dura mult mai mult timp oamenilor pentru a fi identificate. Unii se tem că AI-ul ar putea înlocui locurile de muncă ale oamenilor. Dar alții, inclusiv Penadés, îl văd ca pe o modalitate de a accelera cercetarea, eliberând oamenii de știință să se concentreze pe cele mai critice părți ale descoperirii.

„Cred că asta va schimba știința, asta e sigur," a spus el. „Văd ceva spectaculos și sunt încântat să fac parte din asta." Co-scientist de la Google nu va înlocui munca migăloasă de verificare, dar, prin generarea rapidă a ipotezelor solide în zile, în loc de ani, ar putea modifica ritmul descoperirilor științifice și modul în care omenirea abordează cele mai mari provocări ale sale.