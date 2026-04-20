Un senator italian și familia sa au fost sechestrați și jefuiți de 3 milioane de euro. Identitatea agresorilor nu a fost încă stabilită

Senatorul italian Alberto Filippi, membru al partidului Lega, a fost victima unui jaf violent la domiciliul său din localitatea Arcugnano, provincia Vicenza, unde el și familia sa au fost ținuți ostatici timp de aproximativ o oră de patru bărbați înarmați și cu cagule.

Potrivit presei italiene, atacul a avut loc în momentul în care politicianul se întorcea acasă, fiind imobilizat în garaj și amenințat cu arma, după care hoții au pătruns în vilă, unde se aflau soția și cele două fiice ale sale. Întreaga familie a fost ținută sub amenințare într-o cameră de la etaj, în timp ce banda a răscolit locuința și a sustras bunuri de lux.

În tot acest timp, Filippi a fost obligat să îi conducă pe infractori prin casă, sub amenințarea armelor și a unor obiecte ascuțite. Jaful s-a soldat cu un prejudiciu estimat la aproximativ 3 milioane de euro, constând în ceasuri de lux, bijuterii și alte obiecte valoroase.

După plecarea atacatorilor, familia a alertat autoritățile, iar carabinierii italieni au deschis o anchetă. Primele informații indică faptul că agresorii ar fi acționat coordonat și ar avea experiență în astfel de spargeri, imaginile surprinse de sistemul de supraveghere al vilei fiind analizate de anchetatori.