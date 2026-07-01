Unele dintre cele mai valoroase texte ale lumii romane, carbonizate și neînțelese, au fost descifrate folosind inteligența artificială
Postat la: 01.07.2026 |
Timp de aproape două milenii, unele dintre cele mai valoroase texte ale lumii romane au rămas închise în suluri carbonizate, prea fragile pentru a fi atinse. Acum, cercetătorii au reușit să citească integral unul dintre aceste texte fără să îl desfacă fizic nici măcar un milimetru.
Documentul, cunoscut drept PHerc. 1667, provine din Herculaneum, oraș îngropat de erupția Vezuviului din anul 79. Sulul conține aproximativ 1,5 metri de text în greacă veche, distribuit în 20 de coloane. Primele interpretări sugerează că ar putea fi vorba despre o lucrare legată de filosofia stoică.
Reușita schimbă radical soarta unei biblioteci considerate mult timp imposibil de recuperat. Căldura erupției a carbonizat papirusurile și le-a transformat în obiecte fragile, asemănătoare unor bucăți de cărbune. Încercările istorice de deschidere au provocat deseori ruperea lor, iar multe fragmente au fost pierdute definitiv.
Noua metodă evită complet contactul direct. Sulurile sunt scanate cu raze X, iar imaginile obținute permit reconstruirea virtuală a straturilor suprapuse. Algoritmii identifică apoi diferențele subtile dintre fibrele papirusului și urmele de cerneală, chiar dacă ambele au fost afectate de foc.
Procesul este asemănător unei derulări digitale. Cercetătorii separă virtual fiecare suprafață, o aplatizează pe ecran și încearcă să refacă literele ascunse în interior. Inteligența artificială nu traduce singură textul, dar accelerează enorm identificarea semnelor pe care specialiștii le pot interpreta.
Proiectul Vesuvius Challenge a reunit informaticieni, fizicieni și experți în papirusuri și oferă premii echipelor care reușesc să descifreze noi fragmente. Scopul nu este doar citirea câtorva suluri spectaculoase, ci dezvoltarea unei metode care să poată fi aplicată întregii colecții.
Un program european finanțat cu 11,5 milioane de euro urmărește extinderea tehnologiei la sute de documente. Dacă metoda devine suficient de rapidă și precisă, cercetătorii ar putea descoperi lucrări necunoscute ale unor filosofi, istorici sau poeți ale căror texte nu au supraviețuit în alte copii.
Inteligența artificială a mai fost folosită pentru manuscrisele de la Marea Moartă și pentru analiza limbilor vechi. În cazul Herculaneum, însă, rolul său este mai spectaculos, deoarece nu clarifică un text vizibil, ci îl recuperează dintr-un obiect care nu putea fi deschis.
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