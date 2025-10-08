Uniunea Europeană se pregătește să reintroducă vizele pentru cetățenii din 61 de state. Inclusiv Republica Moldova se află între țările vizate

Un număr de 61 de state, inclusiv Republica Moldova, ar putea pierde dreptul de a călători fără viză în Uniunea Europeană, potrivit unei noi inițiative legislative adoptate de Parlamentul European. Măsura permite Comisiei Europene să suspende temporar sau definitiv regimul liberalizat de vize în cazul unor derapaje legate de securitate, nerespectarea drepturilor omului sau creșterea infracționalității comise de cetățenii acestor țări pe teritoriul UE.

Măsura va fi însoțită de o investigație oficială și un proces de dialog. Dacă problemele vor persista, restricțiile ar putea deveni permanente. Pentru a preveni ridicarea regimului liberalizat de vize, guvernele celor 61 de state trebuie să excludă orice caz de nealiniere a statului respectiv la politica de vize a Uniunii Europene. Suspendarea mai poate fi justificată și de încălcarea Cartei ONU, a drepturilor omului sau a dreptului umanitar internațional. În plus, nerespectarea deciziilor instanțelor internaționale poate constitui un temei pentru reimpunerea vizelor.

Şi cetăţenii de rând sunt responsabili direct pentru păstrarea regimului liberalizat de vize. Deoarece suspendarea va putea fi aplicată în baza mai multor motive, care nu depind de guvernare. Este vorba de creşterea numărului de crime şi infracţiuni comise de pe teritoriul UE de cetăţenii unui anumit stat. Un alt motiv este numărul mare de cereri de azil respinse, care au fost depuse de cetăţenii unui anumit stat. De asemenea, poate fi luată în calcul creșterea semnificativă a numărului persoanelor care depășesc perioada legală de ședere pe teritoriul UE. Lucru deseori întâlnit printre moldovenii care muncesc la negru în ţările UE.