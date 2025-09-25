Urmează o catastrofă globală de proportii apocaliptice. Experții au analizat marele plan al Chinei

Xi Jinping a sugerat în discursul său la ONU că SUA nu se ridică la înălțimea provocării climatice, dar criticii spun că noile reduceri sunt „mult insuficiente" pentru a evita "o catastrofă globală". China și-a anunțat planurile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, provocând un răspuns dur din partea experților care au spus că sunt mult prea slabe pentru a evita o catastrofă globală.

A doua cea mai mare economie a lumii este, de departe, și cea mai mare sursă de dioxid de carbon, iar deciziile sale privind măsura și rapiditatea trecerii la un model cu emisii reduse de carbon vor determina dacă lumea poate rămâne în limite de temperatură relativ sigure. Planurile Chinei sunt de a reduce emisiile cu între 7% și 10% față de vârf până în 2035 - departe de reducerea de 30% pe care experții o considerau fezabilă și necesară.

Președintele Chinei, Xi Jinping, a făcut anunțul în cadrul unui summit al liderilor mondiali, desfășurat miercuri după-amiază la New York, în cadrul Adunării Generale a ONU, pentru a discuta despre criza climatică. Preşedintele chinez Xi Jinping a anunţat personal miercuri noul angajament climatic al ţării sale, angajându-se să reducă emisiile de gaz cu efect de seră cu 7 până la 10% până în 2035, relatează AFP, potrivit Agerpres.

"China îşi va reduce emisiile nete de gaz cu efect de seră la nivelul întregii economii cu 7 până la 10% faţă de nivelul maxim", care nu este cunoscut încă, dar ar putea fi atins anul acesta, a declarat Xi Jinping în cursul unei intervenţii video la un summit ONU privind clima. China nu s-a angajat niciodată până acum la o cifră precisă pe termen scurt sau mediu. Ţara şi-a stabilit obiectivul neutralităţii carbonului până în 2060 şi a promis până acum că va atinge un vârf înainte de 2030, pe care pare să îl atingă în 2025 datorită amplorii energiei solare şi a maşinilor electrice.