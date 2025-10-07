Vânătoarea cu drona: vor survola România pentru prinderea celor care poluează mediul spune ministra Diana Buzoianu

Ministerul Mediului a semnat un contract pentru punerea la dispoziția Gărzii Naționale de Mediu a zeci de drone echipate cu senzori pentru monitorizarea poluanților din aer. Ministrul Diana Buzoianu a precizat că dronele vor fi folosite în controale de urgență, pentru identificarea surselor de poluare în zone urbane și rurale, inclusiv pe timp de noapte, contribuind astfel la protecția mediului și sănătatea populației.

"O veste bună de zilele astea: am semnat contractul prin care Ministerul Mediului pune la dispoziţia Gărzii Naţionale de Mediu zeci de drone pe care să le folosească de urgenţă în acţiunile de control! Este vorba de drone dotate cu senzori prin care se vor putea măsura poluanţii din aer, achiziţionate prin fonduri din POIM şi PDD, care ne vor ajuta să trăim într-o ţară mai sănătoasă", scrie Buzoianu pe Facebook.

Ea precizează că, în situaţia în care staţiile de monitorizare ale Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului (RNMCA) înregistrează o tendinţă anormală de creştere a concentraţiilor de poluanţi în atmosferă, cu ajutorul acestor drone personalul Gărzii Naţionale de Mediu va putea identifica cu acurateţe zona unde ar putea exista potenţialele surse de emisii. De asemenea, aceste drone vor fi utilizate şi când sunt semnalate poluări accidentale, atât în zonele urbane, cât mai ales in zonele rurale, unde nu există staţii de monitorizare.