Vaticanul adună marii gânditori ai lumii pentru a influența dezvoltarea inteligenței artificiale înaintea primului concert pop din istoria statului
Postat la: 14.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Vaticanul a reunit un amestec eclectic de gânditori și artiști muzicali în încercarea de a influența atât dezvoltarea inteligenței artificiale, cât și viitorul omenirii.
Un summit desfășurat vineri și sâmbătă pe tema „fraternității umane" a adus împreună laureați ai Premiului Nobel pentru a discuta despre agricultură, economie sau sport, culminând cu un concert istoric în Piața Sfântul Petru, dirijat de cântărețul american Pharrell Williams și celebrul tenor italian Andrea Bocelli.
Printre cei care au luat parte la discuțiile despre AI s-a aflat Will.i.am, solistul trupei Black Eyed Peas, implicat în domeniu încă din 2012, după ce a urmat cursurile regretatului Patrick Winston, specialist în informatică de la Massachusetts Institute of Technology (MIT). Rapperul și cântărețul, care conduce compania de tehnologie FYI.AI și sprijină educația în domeniul informaticii la Los Angeles, crede că Biserica și Papa Leo al XIV-lea au un rol de jucat în dezvoltarea unei inteligențe artificiale care să servească umanității.
El a declarat pentru CNN că evenimentul de la Vatican a oferit un „refugiu sigur" pentru brainstorming pe tema AI. Acesta „impune ca oamenii să se centreze pe ceea ce este bun pentru umanitate" și „să construiască sisteme destinate comunității și îmbunătățirii societății. Aceasta este teza pentru care vin la Vatican." A adăugat: „Cred că guvernele trebuie să se pună la punct și să stabilească anumite reglementări și norme de guvernanță, nu pentru a stagna creșterea, ci pentru a asigura siguranța societății."
De câțiva ani, Vaticanul promovează ideea unei AI etice prin întâlniri cu lideri din domeniul tehnologiei, iar Papa Francisc a cerut în 2023 un „trat international obligatoriu" pentru a preveni practicile nocive și a le încuraja pe cele benefice. Cele mai recente discuții, desfășurate la Palazzo Altieri din Roma, au atins teme similare, avându-i ca vorbitori pe Geoffrey Hinton, cunoscut drept „nașul AI", pe fizicianul și autorul Max Tegmark de la MIT, pe Jimena Sofía Viveros Álvarez, cercetătoare și voce importantă pentru o AI etică, și pe Marco Trombetti, fondator și director executiv al companiei Translated, care folosește AI pentru servicii de traducere.
Trombetti, care utilizează o combinație de AI și traducători umani, a declarat pentru CNN că dezvoltarea inteligenței artificiale riscă să creeze o „prăpastie digitală" între țările care au acces la tehnologie și cele care nu. El a descris rolul Vaticanului în aceste discuții ca fiind semnificativ, deoarece Papa Leo este un „magnet pentru talent" cu o „putere incredibilă de a răspândi idei."
Summitul fusese planificat înainte de moartea Papei Francisc, în aprilie, care a declanșat procesul de alegere a succesorului său. Organizatorii s-au grăbit apoi să pregătească evenimentul, ce a inclus și o masă rotundă despre mass-media, la care au participat Mark Thompson, directorul executiv și președintele CNN, și Maria Ressa, laureată a Premiului Nobel pentru Pace și directoarea site-ului de știri Rappler.
Sâmbătă, o „adunare constituțională umană" a fost prezidată de Graça Machel, văduva regretatului președinte sud-african Nelson Mandela, și a reunit mai mulți laureați Nobel. Deși centrat pe Italia și dominat de discursuri, evenimentul a subliniat puterea de convocare a Vaticanului și a papalității. Ressa, premiată pentru eforturile de a apăra libertatea de exprimare în Filipine, a declarat pentru CNN că „dacă nu vorbești despre umanitate la Vatican, nu știu unde altundeva ai putea să o faci." La rândul ei, Machel a spus că evenimentul a arătat că liderii au capacitatea de a „reconfigura lumea" pentru a proteja viața și a asigura oamenilor locuri de muncă, hrană și adăpost.
Papa Leo s-a adresat participanților vineri, în palatul apostolic al Vaticanului, unde i-a îndemnat să „identifice căi locale și internaționale de a dezvolta noi forme de caritate socială" și să vadă „chipul lui Dumnezeu în fața săracului, a refugiatului și chiar a adversarului." Mai târziu, el a transmis un mesaj de mulțumire locuitorilor insulei italiene Lampedusa, un punct frecvent de intrare pentru migranții din Africa de Nord, pentru că îi primesc pe noii sosiți, sugerând totodată că ar putea face o vizită. În 2013, Papa Francisc și-a făcut prima vizită în afara Romei chiar la Lampedusa.
Vorbind despre alegerea lui Leo ca primul papă american, Will.i.am a spus că este un lucru „frumos", având în vedere „tot ce se întâmplă în America." Vineri, într-o suburbie din Chicago, un migrant fără acte a fost împușcat mortal de un ofițer ICE după ce a opus rezistență la arestare. „Mi-aș dori să tratăm Chicago și zonele defavorizate ale orașelor cu mai multă umanitate și delicatețe. Faptul că avem un papă din Chicago îmi dă speranță", a spus Will.i.am.
Concertul organizat sâmbătă seara în Piața Sfântul Petru, deschis tuturor și primul de acest fel în Vatican, a inclus artiști precum John Legend, Teddy Swims, Karol G și a marcat revenirea surprinzătoare pe scenă a duo-ului hip-hop Clipse, format din frații Gene și Terrence Thornton (No Malice și Pusha T). Will.i.am, care nu a cântat la eveniment, a spus că spera ca publicul să fredoneze unul dintre cele mai cunoscute cântece ale trupei Black Eyed Peas - „Where Is The Love?" - pentru că „lumea are nevoie de asta."
Între timp, în timp ce summitul avea loc, Papa Leon a primit scrisorile de acreditare ale noului ambasador american pe lângă Sfântul Scaun, Brian Burch. Originar din Chicago, Burch a fost cofondator al organizației politice Catholic Vote, care l-a susținut pe președintele Donald Trump la alegerile din 2024. În momentul prezentării acreditărilor, el i-a oferit Papei un tort pentru a-i marca împlinirea a 70 de ani, sărbătoriți duminică. Potrivit contului de X al Ambasadei SUA la Sfântul Scaun, în timpul întâlnirii papa „a subliniat că diferențele noastre politice nu pot fi rezolvate prin violență și i-a spus ambasadorului Burch că se roagă pentru văduva domnului Kirk și copiii acestuia."
