Vocea Libertății - Bogdan Comaroni, confirmat de arhivă: BBC a venit la Sarmizegetusa

Bogdan Comaroni a reacționat public la atacul la persoană al lingvistului Dan Alexe, care îl acuza, cu tonul său caracteristic de „dacopatie în exces" - un termen de batjocură prin care Alexe obișnuiește să eticheteze orice interes românesc față de civilizația dacică, asimilând entuziasmul patrimonial cu fantasma protocronistă.

Replica lui Comaroni nu a venit pe calea speculației sau a sentimentului național, ci printr-un document de arhivă cu greutate considerabilă: un reportaj din 2012, publicat în Replica HD, în care se consemnează că BBC și Discovery Channel au trimis o echipă de filmare la Sarmizegetusa Regia, în Munții Orăștiei, pentru un documentar dedicat Imperiului Roman și siturilor sale arheologice. Nu orice echipă, și nu cu orice mijloace - ci cu tehnologia LIDAR, Light Detection and Ranging, un sistem de scanare laser capabil să penetreze vegetația densă și să reconstituie, cu precizie milimetrică, structuri îngropate sub secole de pădure.

Rezultatele obținute atunci de BBC au fost descrise drept spectaculoase chiar de producătoarea documentarului, Louise Bray, arheolog de profesie. Echipa a identificat o structură romană de apărare care nu mai putuse fi observată integral până la acel moment - o descoperire pe care profesorul Gelu Florea, coordonatorul șantierului arheologic de la Sarmizegetusa Regia, a calificat-o drept „un pas mare înainte" din punct de vedere științific. Documentarul urma să fie difuzat pe BBC cu o audiență estimată între 30 și 40 de milioane de telespectatori din întreaga lume.

Aricolul integral AICI.