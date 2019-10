Wirquin România și Facultatea de Instalații- un parteneriat solid pentru un învățământ tehnic de calitate

Ieri, în Capitală, Facultatea de Inginerie a Instalațiilor a marcat existența a 70 de ani de învațământ superior tehnic de instalații, eveniment la care compania Wirquin România, în calitate de partener al prestigioasei instituții de învățământ superior, a fost prezentă și cu un stand dotat cu produsele inovative pe care le-a comercializat în vederea prezentării acestora, cât și cu un stand pentru târgul de joburi. Tot în cadrul acestui eveniment, a avut loc și inaugurarea sălii Wirquin în sediul Facultății de Inginerie a Instalațiilor. Evenimentul a beneficiat de prezența unui numeros public format din studenți și viitori studenți, cadre universitare, parteneri instituționali, oameni de afaceri, specialiști de prestigiu din domeniu.

În urmă cu trei ani, compania Wirquin România și Facultatea de Inginerie a Instalațiilor din cadrul Universității Tehnice București au pus bazele unui fructuos parteneriat, prin intermediul asociatiei Asociației Inginerilor de Instalații din România, importantă asociație de profil ce își are sediul chiar în incinta Facultății de Inginerie a Instalațiilor. Asociația organizeaza anual o expo-conferință în domeniul instalațiilor, în urmă cu trei ani compania Wirquin România participând pentru prima dată la acest eveniment. Parteneriatul dintre Wirquin România și Facultatea de Instalații s-a dezvoltat natural, având la baza unul dintre obiectivele principale ale companiei, acela de îmbunătățire continuă a resursei umane și de pregătire a viitorilor profesioniști din domeniu. În acest scop, compania a amenajat deja o sală Wirquin în cadrul Facultății de Construcții din Timișoara, acum, această sală în Facultatea de Inginerie a Instalațiilor din București, urmând să amenajeze și să doteze încă astfel două săli. Prin sprijinul pe care Wirquin România îl acordă UTCB, respectiv Facultății de Inginerie a Instalațiilor, s-a dorit aducerea acestui spațiu de studiu la un nivel modern, performant, astfel încât studenții și cadrele didactice să realizeze cât mai eficient procesul de educație universitară de profil.

Despre SC Wirquin Romania SA

Trebuie să menționăm faptul că și Wirquin România aniversează în 2019, 20 de ani de la preluarea operațiunilor grupului Urbis România.

Wirquin România produce și comercializează produse sanitare de tipul mecanismelor de acționare, rezervoare incastrate, capace wc, soluții pentru duș, scurgeri pentru baie și bucătărie.

Grupul francez Wirquin deține 11 filiale dintre care 7 sunt și unități de producție și are peste 1400 angajați la nivel mondial, este prezent pe piața din România din anul 2000.

Având inovația în centrul filozofiei grupului, Wirquin comercializează produsele Wirquin în peste 75 de țări. În fiecare an, grupul Wirquin investește 5% din cifra de afaceri în cercetare și dezvoltare, pentru a putea oferi clienților combinația perfectă dintre tehnologia modernă și experiența acumulată în cei peste 40 ani de activitate.

Grupul Wirquin a conceput produse care au devenit în scurt timp reprezentative pentru piața produselor sanitare și care au creat baza succesului companiei: racordurile Magicoude sau ventilele Quick clac sunt recunoscute astăzi la nivel mondial.

Principalele coordonate pe care se axează compania Wirquin sunt:

Calitatea produselor și satisfacția clienților - toate produsele inovatoare sunt în conformitate cu normele in vigoare, sunt testate și controlate de către echipele de tehnicieni. Personalul Wirquin este la dispoziția clientilor săi pentru a livra în cele mai sigure și rapide condiții.

Grija față de angajați și comunitate - grupul Wirquin prețuiește resursa umană, care a făcut posibilă creșterea companiei prin munca depusă. Angajații Wirquin beneficiază de programe de instruire profesională, iar prin programele de responsabilizare socială pe care le întreprinde, grupul Wirquin ajută la dezvoltarea zonelor defavorizate și la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din acele zone.

Grija față de mediu și dezvoltare durabilă - produsele Wirquin sunt ecologice, iar ambalajele utilizate sunt reciclabile

Sucursala din România a devenit un important hub pentru grupul Wirquin odată cu decizia de a produce in România rezervoarele încastrate. Producția locală a început acum 5 ani, iar în această perioadă s-a dezvoltat considerabil, fiind acum « obligați » să se mute într- o fabrică nouă, modernă, pentru a putea răspunde tuturor cerințelor clienților.