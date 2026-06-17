Zeci de percheziții într-un dosar care zguduie lumea interlopă din București: Clanurile Ștoacă și Toboșarii, vizate după războiul cu arme, macete și cocktailuri Molotov

Polițiștii Capitalei și procurorii desfășoară miercuri 21 de percheziții în București și județul Ilfov, într-un dosar care vizează grupările Ștoacă și Toboșarii, implicate în numeroase altercații violente produse în ultimele luni.

Anchetatorii au emis 22 de mandate de aducere și citații pentru persoane suspectate de șantaj, violențe, tulburarea ordinii publice și infracțiuni privind regimul armelor.

Descinderi la membrii a două grupări aflate în conflict

„Astăzi 17 iunie 2026, poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul Grupuri Infracţionale Violente, cu sprijinul Seviciului pentru Acţiuni Speciale, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov şi al Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, au pus în executare 21 de mandate de percheziţie domiciliară şi 22 de mandate de aducere/citaţii, în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, într-un dosar penal ce vizează săvârşirea infracţiunilor de şantaj, tulburarea ordinii şi liniştii publice, lovirea sau alte violenţe, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi uz de armă fără drept", a transmis Poliția Capitalei.

Potrivit anchetatorilor, membrii uneia dintre grupări ar fi recurs în mod repetat la amenințări și acte de intimidare pentru a controla anumite zone din Capitală.

Amenințări și agresiuni pentru controlul cartierelor

Polițiștii susțin că persoanele vizate încercau să împiedice accesul rivalilor în zone considerate sub influența grupării: „De la începutul anului, mai mulţi bărbaţi, membri ai unui grup, ar fi exercitat, în repetate rânduri, acte de violenţă fizică şi psihică împotriva persoanelor vătămate, cu scopul de a le constrânge să nu se mai deplaseze pe raza a două cartiere din Capitală, considerând că acestea sunt aflate sub influenţa şi controlul grupului respectiv."

Anchetatorii au documentat numeroase episoade de violență între cele două tabere.

„De asemenea, în contextul unei stări conflictuale preexistente, între membrii celor două familii, ar fi fost întreprinse agresiuni fizice şi tratamente degradante şi ar fi fost utilizate arme albe şi neletale, prin acţiunile acestora fiind tulburată grav ordinea şi liniştea publică. Totodată, în cursul anchetei s-a mai stabilit faptul că unul dintre bănuiţi ar fi constrâns, prin ameninţări cu acte de violenţă, alte două persoane, în vederea obţinerii de foloase patrimoniale", au mai transmis polițiștii.

Focuri de armă, cocktailuri Molotov și macete

Surse judiciare au declarat că perchezițiile îi vizează pe membrii grupărilor Ștoacă și Toboșarii, care își dispută influența în cartierele Ferentari și Giurgiului.

Conflictul ar fi avut la bază inclusiv controlul asupra unor săli de jocuri de noroc, fiecare grupare încercând să interzică accesul rivalilor în zonele revendicate.

În unul dintre cele mai grave incidente investigate, au fost trase zece focuri de armă, au fost incendiate porțiuni de carosabil și au fost avariate mai multe autoturisme prin aruncarea de cocktailuri Molotov.

Potrivit anchetatorilor, membrii grupărilor foloseau frecvent macete și alte obiecte contondente în confruntările de stradă. Persoanele depistate în urma descinderilor urmează să fie conduse la audieri.