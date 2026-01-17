Unde poți vedea 33.000 de ore de clipuri video din istoria muzicii de la MTV
Postat la: 17.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Pentru tinerii obișnuiți cu algoritmii TikTok și cu muzica la un click distanță pe Spotify, ideea de a sta ore întregi în fața televizorului, așteptând un singur videoclip, pare de neconceput. Însă pentru generațiile care au crescut în anii '80 și la începutul anilor '90, acest ritual, acompaniat de vocile inconfundabile ale VJ-ilor, a fost o parte esențială a vieții și a culturii pop.
Astăzi, acea lume a televiziunii muzicale clasice prinde din nou viață datorită unui amplu proiect de arhivare digitală, MTV Rewind. Inițiativa recreează experiența MTV din perioada sa de glorie și pune la dispoziția publicului, gratuit, peste 33.000 de materiale video, o adevărată cronică a ascensiunii și apogeului legendarului post Music Television.
Ceea ce diferențiază MTV Rewind de o simplă căutare pe YouTube este contextul. Platforma nu funcționează doar ca un depozit de videoclipuri muzicale, ci ca o mașină a timpului complet funcțională. Arhiva curatorială include înregistrări complete ale emisiunilor, pauzele publicitare originale, promo-urile specifice stației și, cel mai important, intervențiile legendare ale primilor VJ.
Utilizatorii pot retrăi momentele în care Martha Quinn, J.J. Jackson, Nina Blackwood, Mark Goodman și Alan Hunter introduceau nu doar piese, ci noi curente culturale. Site-ul a fost structurat meticulos pentru a acoperi perioada cuprinsă între lansarea istorică a postului, pe 1 august 1981 (marcată de difuzarea piesei „Video Killed the Radio Star" a celor de la The Buggles), și anul 1991. Aceasta este considerată de istoricii media drept „decada de aur", înainte ca postul să înceapă tranziția lentă, dar sigură, către formatul de reality-show care domină grila în prezent (cu francize precum The Real World sau Teen Mom).
Din punct de vedere tehnic, platforma este o bază de date searchable (ce poate fi interogată), permițând vizitatorilor să filtreze conținutul nu doar după artist, ci și după emisiunile specifice care au segmentat audiența în subculturi. Fanii rock-ului și metalului pot accesa arhivele emisiunii Headbangers Ball, în timp ce pasionații de muzică alternativă și underground pot redescoperi episoade din 120 Minutes, emisiunea care a lansat carierele unor trupe precum R.E.M. sau The Cure înainte ca acestea să devină mainstream.
Mai mult, arhiva conține și faimoasele „Top 20 Countdowns", oferind o fereastră unică spre ierarhiile muzicale ale vremii, nediuluate de algoritmii de recomandare moderni, scrie gadgetreport.ro.
Această prezervare a „fluxului" original de emisie este vitală, deoarece recreează experiența serendipității - descoperirea accidentală a unei piese noi doar pentru că nu ai schimbat canalul - o senzație aproape dispărută în era streaming-ului on-demand.
Lansarea acestui proiect vine într-un moment în care nostalgia pentru anii '80 și '90 este la cote maxime, dar subliniază și o problemă a erei digitale: efemeritatea conținutului cultural. În timp ce videoclipurile individuale sunt ușor de găsit, „țesutul conjunctiv" dintre ele - reclamele la produsele epocii, știrile muzicale MTV News cu Kurt Loder și identitatea vizuală anarhică a postului - risca să se piardă definitiv pe casete VHS degradate prin podurile colecționarilor.
MTV Rewind (link AICI) funcționează astfel ca un muzeu interactiv, salvând nu doar muzica, ci și estetica vizuală a unei perioade în care televiziunea prin cablu era principala sursă de informare și divertisment pentru tineretul global. Proiectul demonstrează că, deși tehnologia a evoluat spre ecrane tactile și inteligență artificială, există o valoare inestimabilă în imperfecțiunea, granulația și umanitatea televiziunii de acum patru decenii
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
FBI e preocupat de astrologie: În ce zodii s-au născut cei mai mari criminali în serie ai lumii
Daca oamenii de știința au studiat creierele criminalilor in serie și spun ca aceștia au probleme legate de cortexul pre ...
-
Carmen Harra anunță răsturnarea puterii politice, în România în 2026: "E un nou început, cu alți oameni"
Celebra prezicatoare Carmen Harra anunța o rasturnare de regim la in marile state: „Anul asta este al rasturnarilo ...
-
Răsturnare de situație. Cătălin Măruță anunță că rămâne la PRO TV după ce emisiunea îi va fi scoasă din grilă
Vestea ca emisiunea La Maruța va fi scoasa din grila Pro TV din luna februarie i-a luat prin surprindere atat pe cei imp ...
-
Fenomenul care uimește oamenii de știință. Țara în care oamenii trăiesc peste 110 ani: care este secretul longevității
Diversitatea genetica a țarii și „supercentenarii" sai ar putea explica de ce unii oameni traiesc peste 110 ani, o ...
-
Mogulul Adrian Sârbu a rămas fără apartamentul din blocul miliardarilor
Adrian Sarbu, „taticul" Pro TV, a suferit o lovitura grea in urma cu mai mult timp. Fostul patron de televiziune a ...
-
Ce salariu încasa Cătălin Măruță. Primele reacții după ce PRO TV a anunțat încheierea emisiunii „La Măruță" după 18 ani
PRO TV a anunțat in seara de 12 ianuarie 2026 ca emisiunea „La Maruța" se va incheia dupa 18 ani de difuzare, ulti ...
-
Cercetătorii încearcă să descopere secretele longevității în ADN-ul celor mai vârstnici oameni din lume
Speranța de viața in țarile cu cea mai mare longevitate, precum Japonia, Italia și Spania, oscileaza in jurul valorii de ...
-
Cum te poate ajuta cafeaua să slăbești și să scazi riscul de a face diabet de tip 2
Nivelul de cofeina din sange ar putea influența direct cantitatea de grasime corporala și riscul de diabet de tip 2, pot ...
-
Scandal pe manele: Florin Salam, umilit pe scenă de managerul localului care a urcat val-vârtej și i-a smuls microfonul
Florin Salam a fost protagonistul unui moment tensionat și rar intalnit in cariera sa, in timpul unui concert susținut p ...
-
A depus plângere la poliție împotriva soțului pentru că i-a ascuns că este chel. Ce acuzații mai aduce femeia
O femeie din India s-a dus la poliție sa depuna plangere impotriva soțului ei, pe motiv ca a fost indusa in eroare in pr ...
-
Ghidul complet al consumatorului de cafea: cum să te bucuri de aportul de cofeină fără să fie periculos pentru sănătate
Cafeina, substanța naturala care se regasește in cafea, poate aduce beneficii reale pentru sanatate, dar numai in anumit ...
-
De ce renunță generația Z să mai bea alcool față de milenali
Perioada sarbatorilor inseamna, de regula, ospațuri pe cinste și bautura din belșug, insa imediat dupa acestea vin rezol ...
-
Cât este de periculos fastingul? Un studiu recent pune sub semnul întrebării beneficiile postului intermitent
Postul intermitent este adesea prezentat ca o soluție simpla pentru reglarea metabolismului și imbunatațirea sanatații c ...
-
Dietele Paleo si Carnivore sunt niște bazaconii: Oamenii din peșteri mâncau în mare parte vegan conform unui studiu de netagaduit
Un nou studiu a demontat planul general de alimentație din spatele dietelor Paleo și Carnivore, descoperirile sugerand c ...
-
Câinele este singura ființă care "a semnat un contract de loialitate" absolută cu specia umană
De mii de ani, cainii și-au adaptat musculatura feței pentru a putea comunica emoții pe care noi sa le ințelegem, fiind ...
-
Femeile reacționează diferit la alcool față de bărbați: Același număr de pahare, efecte complet diferite
Femeile beau cot la cot cu barbații, ba uneori chiar ii baga sub masa, fara sa-și dea seama la ce-și supun organismul, d ...
-
Cum se bea corect: Părintele Vasile Ioana explică regula celor trei pahare: Întâi ești maimuță, apoi leu, apoi porc!
Parintele Vasile Ioana le explica oamenilor cum sa bea corect de sarbatori. Deși in credința creștin ortodoxa consumul d ...
-
Vaccinul care intra in organism prin consumul de bere. Un virolog a revolutionat industria vaccinurilor
Un virolog american și-a propus sa schimbe modul in care lumea percepe vaccinul, in general, și se pare ca a reușit. A c ...
-
Ce aliment a eliminat Gică Hagi, acum 5 ani, din dieta sa. Gică Popescu i-a luat exemplul
Gica Hagi, in varsta de 60 de ani, a renunțat complet la consumul de carne in urma cu aproximativ cinci ani, o decizie c ...
-
Ce se mănâncă de fapt de Revelion pentru noroc în noul an
Carnea de porc este nelipsita de pe masa de Revelion, porcul simbolizeaza prosperitate și inaintare. Carnații și friptur ...
-
Brigitte Bardot a iubit câinii, dar și-a urât propriul fiu pe care l-a considerat "o tumoare canceroasă"
Pe 28 decembrie 2025 s-a stins din viața, la varsta de 91 de ani, una dintre cele mai mari legende ale cinematografiei f ...
-
Dezvăluiri despre „haremul" lui Putin: „Avea abonament la clubul de striptease Luna. Era un vampir!"
În cartea „Țarul in persoana. Cum ne-a pacalit Vladimir Putin pe toți" nu numai ca se menționeaza casnicia n ...
-
O minune a naturii: Ceaiul care scade glicemia și combate infecțiile
Ceaiul de fenicul este promovat de mult timp ca un remediu "bun la toate", de la digestie și eliminarea mucusului pana l ...
-
Medicina confirmă ce lucruri bizare se întâmplă cu cei care au beneficiat de un transplant de organe
Evoluția transplanturilor de organe a fost spectaculoasa de la momentul istoric din 1967, cand s-a efectuat prima reușit ...
-
Care sunt cele mai așteptate filme in 2026. Lista celor 20 de superproductii de la care se asteapta sa sparga box-office-urile
Producatorii spera sa dea o noua lovitura cu filmele care se vor lansa in 2026 dupa ce industria filmului inca resimte e ...
-
Cine a fost Brigitte Bardot, legenda filmului francez, care a murit la 91 de ani: De la sex-simbol la activismul pentru drepturile animalelor și simpatia pentru Frontul Național
Brigitte Bardot, legenda ecranului francez, a devenit un simbol sexual al anilor 1950 și 1960, dar mai tarziu a imbrațiș ...
-
Blestemele lui Dan Diaconescu l-au ajuns pe patronul Canal 33
Blestemele lui Dan Diaconescu și-au atins scopul. Utimul post tv la care a activat fostul rege al audiențelor e pe cale ...
-
O nouă cercetare demontează miturile despre ouă și obezitate - ce arată analiză cercetătorilor
Ouale nu ingrașa. O noua cercetare demonteaza miturile despre oua și obezitate, aratand ca un consum moderat susține san ...
-
Mircea Cărtărescu era innebunit după Ion Iliescu și Petre Roman
Ce scria poetul Mircea Cartarescu in 19 ianuarie 1990 despre liderii de atunci ai Romaniei Ion Iliescu si Petre Roman in ...
-
Ani la rând medicii au spus că grăsimile animale sunt nocive. Ce arată noile studii și ce grăsimi merită puse pe masa de Crăciun
Mult timp, pana in anii 2010, carnea, branza și untul, piese centrale pe mesele de Sarbatori, erau privite ca alimente p ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu