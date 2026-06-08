Turnul Putna se pregătește de Cartea Recordurilor pentru cea mai înclinată construcție din lume. Întrecere chiar și Turnul din Pisa
Postat la: 08.06.2026 |
Un turn medieval din nordul Cehiei ar putea intra în Cartea Recordurilor drept cea mai înclinată construcție de acest tip din lume. Cu o înclinație de 6,51 grade, turnul Putna depășește semnificativ celebrul Turn din Pisa, iar autoritățile locale speră că recunoașterea oficială îi va transforma notorietatea într-un nou motor pentru turismul regional.
Turnul, cunoscut sub numele de Putna, cuvânt cehesc pentru un tip de recipient, a fost construit în jurul anului 1280 și se află printre ruinele Castelului Michalovice din nordul Cehiei. Autoritățile se luptă pentru ca monumentul să ocupe un loc de cinste în Cartea Recordurilor. Topograful Veronika Havlová a declarat că a „măsurat un punct la baza turnului și unul în vârf. Prin calcul, am stabilit că înclinația este de 6,51 de grade."
Turnul înclinat din Pisa are o înclinare de doar 3,97 grade după lucrările de stabilizare. Deținătorul oficial al recordului înscris în Cartea Recordurilor Guinness, vechiul turn defensiv din orașul german Gau-Weinheim, are o înclinare de 5,43 grade. Un alt concurent german bine-cunoscut din Suurhusen se mândrește cu o valoare de 5,19 grade. În schimb, Turnul Putna de lângă Mladá Boleslav atinge o abatere unghiulară de un fantastic 6,51 grade, conform unor măsurători geodezice precise. În termeni procentuali, înclinarea turnului ceh este de aproximativ 7,5%, ceea ce îl plasează efectiv în poziția de cea mai înclinată structură de acest gen din lume
O explozie și vânătorii de comori, vinovați de înclinația turnului
Istoricii spun că turnul, cel mai probabil, nu avea nicio înclinație în perioada medievală. Nu se știe cu exactitate când a început să se încline, dar conform celor mai recente descoperiri, construcția s-a fisurat în 1738, în urma unei explozii a prafului de pușcă depozitat acolo. Localnicii spun că ar fi contribuit la înclinarea lui și vânătorii de comori care, în căutările lor, au început să destabilizeze fundația. Pentru ca măsurătorile să fie luate în calcul de Cartea Recordurilor este nevoie de aparatură specială și parametri care să fie respectați cu rigurozitate. Înscrierea în competiție costă, însă, aproximativ un milion de coroane, adică 42.000 de euro.
Robin Povsik, consilier local în Mladá Boleslav, este totuși optimist: „Dacă vom reuși în acest demers, ne-ar putea ajuta la creșterea turismului în zonă și asta ar sprijini antreprenorii locali." Experții au fost chemați deja în ajutor. „Se va măsura un model 3D al obiectivului. Am consultat metodologia cu experți de la Universitatea Tehnică din Ostrava și cu un expert care măsoară înclinația Turnului din Pisa de 20 de ani" a afirmat Petr Zbírál, topograf din Mladá Boleslav.
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