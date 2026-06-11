Fiica sinucigașului de la Hexipharma a fost bătută și sechestrată de un cântăreț în vogă! Scene de coșmar într-un apartament din București

Fiica lui Dan Condrea, fostul patron al imperiului HexiPharma (nume rămas în centrul uneia dintre cele mai controversate anchete din ultimul deceniu) a cerut ajutorul autorităților după un episod extrem de violent. Iubitul ei, vocalist al trupei Deerhead, este acuzat că a agresat-o într-un apartament din București, unde a fost sechestrată și mutilată după ce a încercat să se despartă de el.

La 10 ani distanță de la debutul celei mai răsunătoare anchete care a avut loc în România, dosarul Hexipharma, care a zguduit sistemul medical și a rămas în atenția publică inclusiv după sinuciderea patronului Dan Condrea, numele familiei revine acum în prim-plan într-un nou episod șocant.. Magdalena Condrea, fiica din prima căsătorie a fostului om de afaceri, ar fi trecut prin clipe extrem de dificile după ce iubitul ei, Erick Preda, solist al trupei Deerhead, ar fi devenit agresiv. Cei doi se aflau într-un apartament din București, împreună cu o prietenă, când o discuție despre despărțire ar fi degenerat. Tânărul nu i-ar fi permis să plece, iar situația ar fi escaladat într-un episod de violență petrecut în interiorul locuinței.

”La data de 22.05.2026, victima s-a prezentat la sediul Secției 11 Poliție și a relatat că, în data de 29.04.2026, în timp ce se afla împreună cu agresorul Erick Preda și cu martora ####### ####### ####### la adresa din București, pe fondul consumului de alcool și a faptului că i-a transmis agresorului că dorește să se despartă de el, acesta din urmă a avut o cădere nervoasă (posibil episod psihotic). A precizat că, după mai multe discuții, agresorul s-a dus în bucătăria imobilului de unde a luat un cuțit, revenind în camera în care se afla victima, iar apoi s-a tăiat singur la nivelul frunții, propunându-i și victimei să fie tăiată, tot la nivelul frunții, aspect cu care aceasta, de teamă, a fost de acord. A menționat că pe perioada desfășurării evenimentului, agresorul a agresat-o fizic și a amenințat-o, supunând-o și la acte de umilință, respectiv a amenințat-o cu moartea (…) a tras-o de păr, a jignit-o (…) acțiune nefinalizată din cauza stării de beție în care se afla agresorul”, se arată în declarațiile tinerei, depuse la dosarul în care a solicitat, de urgență, ordin de protecție.

”Există riscul să se ajungă și la urmări mai grave”

Magdalena a povestit judecătorilor că îi este frică pentru viața ei și a depus dovezi cu privire la agresiunile suferite. ”Din probatoriul administrat în cauză rezultă că pârâtul induce o stare de temere reclamantei. S-a dovedit că pârâtul a agresat-o fizic, verbal și a supus-o la acte de umilință pe victimă, că îi creează o stare de tensiune psihică și că reprezintă un pericol real pentru victimă”. Erick Preda s-a apărat în fața instanței spunând că nu mai există un pericol real, deoarece a trecut aproximativ o lună de la presupusele fapte și că nu ar fi justificată o măsură atât de severă precum ordinul de protecție.

Judecătorii nu au fost de acord. Au considerat că gravitatea faptelor descrise, inclusiv folosirea unui cuțit, și starea de teamă încă resimțită de victimă arată că există în continuare un risc real.

”Instanța consideră că atitudinea antisocială a pârâtului produce reclamantei o stare de presiune și de disconfort psihic, care o împiedică în prezent să ducă o viață normală, existând temerea că manifestările acestuia pot escalada și ar exista riscul să se ajungă și la urmări mai grave. Instanța apreciază că apărarea pârâtului în sensul că nu ar fi îndeplinită condiția pericolului actual, întrucât ar fi trecut aproximativ o lună de la data presupusei agresiuni, nu poate fi reținută, față de gravitatea deosebită a faptelor săvârșite, de natura și intensitatea actelor de violență exercitate, inclusiv prin folosirea unui cuțit, și față de starea de temere în care se află în continuare victima, stare ce rezultă din materialul probator administrat”.

Instanța a dispus emiterea unui ordin de protecție pe o durată de 6 luni, prin care Erick Preda a fost obligat să păstreze o distanță minimă de 200 de metri față de reclamantă, oriunde s-ar afla, precum și față de domiciliul și reședința acesteia.

Totodată, pârâtului i-a fost interzis orice contact cu victima, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod, și a fost obligat să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere.