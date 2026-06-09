"Sindromul Paris": De ce unii turiști se îmbolnăvesc, la propriu, atunci când vizitează capitala Franței

O reacție extremă la șocul cultural și la prăbușirea propriilor iluzii este cunoscută în medicină sub numele de „Sindromul Paris". Unii turiști se îmbolnăvesc la propriu din cauza dezamăgirii când vizitează capitala Franței. Pentru că își imaginează un oraș perfect, desprins din filme, impactul cu aglomerația, mizeria sau stresul din realitate le provoacă stări severe de anxietate și atacuri de panică.

Ajunși în cel mai romantic oraș al lumii, unii turiști nu simt extaz, ci teroare. Nu e vorba de o simplă dezamăgire, ci de o prăbușire psihică pe care medicii o numesc Sindromul Paris. Primii care au observat acest fenomen au fost psihiatrii din capitala Franței, acum mai bine de patru decenii. Pacienții ajungeau la ei cu simptome care păreau desprinse dintr-un film de groază: atacuri de panică, amețeli violente, senzația că realitatea se topește în jurul lor. În cazurile extreme, unii vedeau lucruri care nu existau sau deveneau paranoici, convinși că sunt urmăriți pe străzi. Specialiștii au fost intrigați. Cum putea un oraș atât de idilizat să provoace reacții atât de violente?

Răspunsul a venit din contrastul dintre vis și realitate. Turiștii, în special cei din Japonia, petrec ani întregi hrănindu-se cu imagini perfecte din filme, reclame și rețele sociale: Turnul Eiffel scăldat în lumină, bulevarde elegante, cafenele boeme. Nimic din haosul cotidian, din aglomerația sufocantă, din oboseala călătoriei sau din diferențele culturale neașteptate. Pentru o minte fragilă, șocul acestei contradicții poate fi devastator. Creierul, copleșit de așteptări nerealiste, nu mai face față realității. Apare anxietatea, pulsul accelerează, senzația de sufocare se instalează. Unii turiști descriu o stare de derealizare, ca și cum ar privi orașul printr-un ecran stricat.

Fenomenul a fost documentat pentru prima dată în anii '80 de psihiatrul japonez Hiroaki Ota, care lucra în Franța. De atunci, Ambasada Japoniei de la Paris a oferit chiar asistență psihologică turiștilor afectați. Medicii insistă însă că nu este vorba de o boală mintală, ci de o reacție extremă la stres, oboseală și dezamăgire profundă. Parisul, pe care romanii l-au numit cândva Civitas Parisiorum, adună astăzi peste două milioane de locuitori în interior și mai mult de 11 milioane în zona metropolitană. Pentru cei mai mulți, orașul rămâne o sursă de fascinație. Pentru unii, însă, povestea pe care și-au construit-o în minte devine o capcană atât de strânsă, încât realitatea nu mai poate intra decât spărgându-le psihicul.