Povestea tatălui care a blocat un spital ca să oprească prelevarea de organe a fiului său. Semnul salvator primit de la acesta
Postat la: 11.06.2026 |
În 2015, cazul lui George Pickering II a devenit cunoscut la nivel internațional după ce numeroase videoclipuri, podcasturi și articole l-au prezentat drept tatăl care și-ar fi salvat fiul „declarat în moarte cerebrală” chiar înainte ca medicii să îi preleveze organele.
Povestea a impresionat milioane de oameni. Un tată disperat intră înarmat într-un spital din Texas, provoacă o confruntare cu trupele SWAT și susține că, în timpul negocierilor, fiul său i-a strâns mâna la comandă. După incident, tânărul a supraviețuit, iar mulți au considerat cazul o dovadă că medicii s-ar fi grăbit atunci când au apreciat că șansele sale de recuperare erau inexistente.
În ianuarie 2015, George Pickering II a intrat înarmat în Tomball Regional Medical Center din Texas și a provocat o criză care a durat mai multe ore. Fiul său, George Pickering III, în vârstă de 27 de ani, se afla în stare critică după un accident vascular cerebral sever, iar familia trebuia să ia o decizie privind întreruperea suportului vital.
În timpul incidentului, tatăl a afirmat că fiul său i-a strâns mâna la comandă, interpretând gestul ca pe o dovadă că evaluările medicale erau greșite. După ce s-a predat autorităților, tânărul a continuat să trăiască, iar cazul a devenit rapid viral.
În multe relatări online, povestea a fost prezentată ca lupta unui tată împotriva unui sistem medical care urma să îi deconecteze fiul de la aparate și să îi recolteze organele. Totuși, o mare parte din această versiune a evenimentelor s-a bazat aproape exclusiv pe declarațiile lui George Pickering II.
Cine lua, de fapt, deciziile medicale
Una dintre cele mai răspândite idei despre acest caz este că medicii ar fi decis singuri să întrerupă tratamentul lui George Pickering III.
Documentele judiciare și informațiile apărute ulterior arată însă că situația era diferită. Reprezentanții medicali legali ai pacientului erau mama și fratele său, nu tatăl.
Potrivit relatărilor din presa americană și documentelor depuse în instanță, această decizie fusese luată deoarece George Pickering II avea un istoric de comportament agresiv, instabilitate și probleme legate de consumul de alcool.
Înainte de accidentul vascular cerebral, George Pickering III locuia împreună cu mama sa, care era principalul său îngrijitor.
Astfel, decizia privind retragerea suportului vital nu ar fi fost impusă de medici, ci ar fi fost luată de reprezentanții legali ai pacientului, care considerau că aceasta reflecta dorințele și interesul său.
Controversa privind donarea de organe
O altă componentă centrală a poveștii este afirmația că spitalul ar fi început procedurile pentru recoltarea organelor înainte ca pacientul să fie cu adevărat mort.
Specialiștii în medicină explică însă că notificarea organizațiilor de transplant reprezintă o procedură standard în numeroase cazuri critice. Aceste organizații sunt contactate din timp pentru a verifica eligibilitatea pacientului și eventualele documente privind donarea de organe, astfel încât dorințele acestuia să poată fi respectate.
Cu toate acestea, multe relatări online au prezentat această procedură drept o dovadă că personalul medical era mai interesat de organele pacientului decât de salvarea vieții sale.
Numeroși medici și asistenți din secțiile de terapie intensivă au criticat această interpretare, susținând că ea contribuie la răspândirea unor mituri despre donarea de organe și despre modul în care sunt luate deciziile medicale în cazurile considerate fără speranță de recuperare.
Confruntarea armată și consecințele ei
George Pickering II a recunoscut ulterior că se afla sub influența alcoolului în momentul incidentului din 2015.
Înarmat cu un pistol, el a intrat în salonul fiului său și a refuzat accesul personalului medical. Situația s-a transformat într-o confruntare care a durat aproximativ trei ore și care a necesitat intervenția poliției și a echipelor SWAT.
În versiunile populare ale poveștii, episodul este prezentat ca gestul disperat al unui tată care a refuzat să renunțe la fiul său. Criticii cazului subliniază însă că acțiunile sale au pus în pericol personalul medical, forțele de ordine și ceilalți pacienți aflați în spital.
De asemenea, multe relatări susțin că George Pickering III și-ar fi revenit complet după incident. Informațiile apărute ulterior indică însă o situație mai complexă. Deși a supraviețuit și a prezentat semne de recuperare, există relatări potrivit cărora problemele sale medicale au continuat și după externare.
Documentele judiciare arată, totodată, că ulterior au fost emise ordine de restricție împotriva lui George Pickering II, pe fondul comportamentului său considerat agresiv și instabil.
George Pickering III a avut o recuperare suficient de bună pentru a putea acorda interviuri publice după incident. Cu toate acestea, nu există informații medicale independente disponibile public care să confirme amploarea exactă a recuperării sale neurologice pe termen lung.
Ce s-a întâmplat după încheierea cazului
După terminarea crizei, George Pickering II a fost arestat și acuzat de agresiune agravată cu armă mortală. Una dintre acuzații a fost retrasă ulterior, iar cealaltă a fost redusă la o infracțiune mai puțin gravă.
El a petrecut o mare parte din anul 2015 în detenție, fiind eliberat după ce perioada petrecută în arest a fost considerată suficientă pentru executarea pedepsei.
În anii următori, Pickering a încercat să dea în judecată spitalele și personalul medical implicat în caz, însă acțiunile sale în instanță au fost respinse.
Puțini contestă faptul că George Pickering II își iubea fiul și era convins că acționează în interesul acestuia. Cu toate acestea, criticii consideră că povestea a fost simplificată excesiv și transformată într-o confruntare între un tată prezentat ca erou și un sistem medical descris drept lipsit de scrupule, în condițiile în care realitatea a fost mult mai complexă.
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