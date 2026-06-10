Un cadru medical dezvăluie ce fenomen surprinzător apare cu o lună înainte de moarte
Postat la: 10.06.2026 |
Moartea este un proces biologic previzibil, iar corpul uman transmite semnale clare cu mult înainte de sfârșit, oferind indicii prețioase celor din jur. Julie McFadden, o asistentă medicală specializată în îngrijiri paliative din Los Angeles, dezvăluie etapele mai puțin cunoscute ale declinului fizic, de la primele schimbări subtile de comportament ce apar cu șase luni înainte, până la fenomene surprinzătoare, cum sunt „viziunile" din pragul ultimelor 30 de zile.
Înțelegerea acestor mecanisme naturale și a modului în care organismul se deconectează singur de la durere vine ca un sprijin esențial pentru familii, transformând teama de necunoscut într-o acceptare liniștită a ultimelor clipe.
Însoțirea unei persoane dragi în ultimele sale clipe este o încercare dificilă. În faţa bătrâneții sau bolii, predomină adesea un sentiment de neputință, alimentat de teama de necunoscut. Totuși, profesioniștii în îngrijiri paliative au o percepție complet diferită asupra morții. Pentru ei, este un proces biologic previzibil: corpul prezintă „semne de declin prin anumite simptome", explică Julie McFadden, asistentă medicală în îngrijiri paliative din Los Angeles, California.
Înțelegând aceste etape, este posibil să-i sprijinim cel mai bine pe cei dragi în ultimele clipe de viaţă, informează journaldesfemmes.fr. Declinul începe cu mult înainte de ultimele zile, adesea atât de subtil încât trece neobservat.
Schimbările cu șase luni înainte de sfârșit
Cu aproximativ șase luni înainte de moarte, corpul intră într-o fază de sevraj. În această etapă, simptomele sunt „foarte generale", explică asistenta într-un videoclip.
Există o inversare a personalității sociale în care individul devine „mai introvertit decât extrovertit". Nivelurile de energie scad vizibil: persoana doarme „mult mai mult" și mănâncă și bea „mult mai puțin". Această dezinteresare pentru mâncare este un semn că metabolismul încetinește și nu mai are nevoie de combustibil pentru a funcționa.
Fenomenul surprinzător al „viziunilor"
Pe măsură ce se apropie pragul de o lună, apare un fenomen surprinzător: „viziunea". Acesta este momentul în care „oamenii vor începe să vadă invizibilul", explică Julie McFadden. Pe baza observațiilor sale cu mulți dintre pacienții săi, unii raportează adesea că văd persoane dragi decedate sau chiar animale de companie pe care le-ar fi putut avea în timpul vieții.
Din punct de vedere medical, aceasta indică o schimbare a stării de conștiință, iar pentru asistentă, este un indicator temporal al stării pacientului aflat în îngrijire paliativă.
Ultimele clipe: deconectarea naturală și relaxarea totală
Mai târziu, chiar înainte de moarte, corpul intră într-o fază de relaxare musculară completă. Pacientul își va petrece cea mai mare parte a timpului dormind, corpul său fiind ghidat de propriul ritm. „Imaginați-vă că persoana iubită este pur și simplu complet relaxată și de aceea are ochii deschiși și gura ușor deschisă", explică ea.
Asistenta subliniază faptul că persoana experimentează o „pierdere totală a conștienței": corpul său deconectează în mod natural percepția durerii pentru o trecere în neființă liniștită. Pentru a trece cât mai bine prin aceste momente dureroase, este esențial să înțelegem că organismul este conceput biologic să se oprească. Petrecerea timpului de calitate cu cei dragi și exprimarea iubirii întărește legăturile familiale și promovează o atmosferă armonioasă atât pentru pacient, cât și pentru familia sa.
Acceptarea acestui proces natural este un pas esențial, dar dacă aceste momente devin prea dificile, nu ezitați să solicitați sprijinul unui profesionist în sănătate mintală.
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