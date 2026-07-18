Cât pepene roșu avem voie să mâncăm: Sfatul medicilor pentru zilele toride

Este dulce, răcoritor și vedeta incontestabilă a zilelor toride de vară. Medicii ne avertizează că o porție prea mare de pepene ne poate da sănătatea peste cap, în special dacă avem deja anumite sensibilități sau boli cronice.

Deși este plin de vitamine, antioxidanți și apă, pepenele conține destul de mult zahăr natural, care ne poate da organismul peste cap dacă nu avem măsură. Din acest motiv, anumite persoane trebuie să îl consume cu mare atenție.

Cei care suferă de diabet ar trebui să se limiteze la porții mici și să asocieze pepenele cu alte alimente care încetinesc absorbția zahărului, deoarece acesta crește rapid glicemia.

De asemenea, persoanele cu afecțiuni renale trebuie să fie prudente, pentru că valul de apă și potasiu din fruct poate suprasolicita rinichii deja slăbiți.

Nici cei cu un stomac sensibil nu sunt feriți de probleme, deoarece consumul pe stomacul gol sau în exces aduce deseori balonare, crampe și disconfort digestiv.

Chiar și persoanele aflate sub tratamente medicamentoase specifice trebuie să aibă grijă, deoarece efectul puternic diuretic al pepenelui poate dezechilibra rapid nivelul de lichide din corp.

Medicii ne recomandă să ne limităm la doar câteva felii pe zi și să evităm să mâncăm cantități mari deodată. Pepenele nu ar trebui să înlocuiască o masă principală, ci să rămână o gustare.