Americanii au dezvoltat drona care devine aproape invizibilă în timpul zborului. Cercetătorii spun că tehnologia ar putea influența viitorul războiului

O echipă de cercetători de la Universitatea Northwestern din Statele Unite a dezvoltat un prototip de dronă care devine mult mai greu de observat în timpul zborului datorită modului neobișnuit în care se deplasează, scrie Daily Mail.

Denumită „Phantom Twist", drona nu utilizează configurația clasică cu patru elice. În schimb, întregul aparat se rotește cu o viteză de până la 25 de rotații pe secundă, suficient de rapid pentru ca ochiul uman să nu mai distingă forma sa cu claritate.

Potrivit autorilor proiectului, drona nu este complet invizibilă, însă este de aproximativ zece ori mai puțin vizibilă decât o dronă convențională. În timpul zborului, aceasta apare ca o pată difuză, care se confundă cu fundalul.

Coordonatorul proiectului, Michael Rubenstein, spune că echipa nu a încercat să camufleze drona prin culori sau materiale speciale, ci să profite de limitele percepției vizuale umane.

„Majoritatea încercărilor de a ascunde dronele urmăresc să le facă să semene cu mediul înconjurător. Noi ne-am întrebat dacă am putea proiecta drona în funcție de modul în care oamenii percep mișcarea", a explicat cercetătorul.

Pentru realizarea prototipului, cercetătorii au folosit un proces automatizat de proiectare. Un sistem informatic a generat aproximativ 20.000 de configurații posibile, iar algoritmi de inteligență artificială au selectat variantele care îndeplineau criteriile de stabilitate și performanță. Abia după această etapă a fost construit modelul final.

Spre deosebire de dronele comerciale obișnuite, care folosesc patru rotoare fixe, Phantom Twist este propulsată de un singur motor și o singură elice.

În loc ca doar elicea să se rotească, întregul corp al dronei se învârte în jurul propriei axe.

„La o dronă convențională, elicele se mișcă, dar corpul rămâne nemișcat și este ușor de observat. În cazul nostru, nu există componente fixe în timpul zborului", a explicat Rubenstein.

Potrivit cercetătoarei Emma Alexander, efectul se datorează modului în care ochiul uman procesează imaginile aflate în mișcare rapidă.

„Atunci când un obiect se rotește foarte repede, creierul îl percepe ca pe o imagine estompată, iar elementele opace se amestecă vizual cu fundalul", a spus aceasta.

Cercetătorii afirmă că tehnologia ar putea fi folosită, în viitor, pentru monitorizarea faunei sălbatice, supravegherea mediului sau inspecția infrastructurii, reducând impactul vizual asupra zonelor monitorizate.

Totodată, experții spun că un astfel de concept ar putea avea aplicații și în domeniul militar, unde dronele greu de observat ar putea fi utilizate pentru misiuni de recunoaștere sau supraveghere.

Nu toți specialiștii consideră însă că noul design poate fi transformat ușor într-o platformă operațională.

Peter Lee, expert în tehnologii militare la Universitatea din Portsmouth, care nu a participat la cercetare, a declarat pentru New Scientist că prototipul are limitări importante.

Potrivit acestuia, drona are o structură foarte simplă, iar montarea unor senzori sau a altor echipamente i-ar reduce efectul de camuflare și i-ar modifica echilibrul în zbor.

În plus, spre deosebire de dronele cu patru rotoare, modelul nu poate efectua manevre bruște sau schimbări rapide de direcție. O înclinare accentuată ar reduce viteza de rotație, făcând aparatul mai vizibil și afectându-i stabilitatea.

Deși se află încă în stadiul de prototip, proiectul oferă o perspectivă asupra modului în care viitoarele generații de drone ar putea fi proiectate, nu doar pentru a fi mai rapide sau mai eficiente, ci și pentru a fi mult mai dificil de detectat vizual.