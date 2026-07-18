Directorul CIA dezvăluie ce se întâmplă cu trupele lui Putin în „doar 20 de minute" pe linia frontului ucrainean
Postat la: 18.07.2026 |
Războiul Rusiei din țara vecină, care a ajuns la 1.600 de zile, arată că acum câmpul de luptă se remodelează și obligă armatele din toată lumea să regândească modul în care vor fi purtate conflictele viitoare. Directorul CIA, John Ratcliffe, dezvăluie faptul că trupele lui Putin supraviețuiesc „doar 20 de minute" pe linia frontului ucrainean. Utilizarea tot mai mare de către Ucraina a dronelor bazate pe inteligență artificială schimbă bătălia dintre cele două armate.
John Ratcliffe a declarat recent că soldații ruși recent desfășurați supraviețuiesc în medie doar 20 până la 30 de minute în unele zone de pe linia frontului, atribuind ratele ridicate ale victimelor operațiunilor cu drone din ce în ce mai sofisticate ale Ucrainei, potrivit London Loves Business.
Deși estimările privind supraviețuirea pe câmpul de luptă nu pot fi verificate independent, tendința generală este clară: tehnologia autonomă devine una dintre caracteristicile definitorii ale războiului.
Incapabilă să egaleze armata mai mare a Rusiei prin mijloace convenționale, Ucraina a investit masiv în drone bazate pe inteligență artificială, capabile de recunoaștere, atacuri de precizie și identificarea rapidă a țintelor adverse.
„Asta pentru că dronele bazate pe inteligență artificială au ajuns să fie „mașini de ucis" atât de specializate și ieftine", a spus directorul CIA din Statele Unite, John Ratcliffe.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat anterior că dronele distrug acum peste 80% dintre țintele de pe câmpul de luptă rusesc, subliniind importanța lor tot mai mare.
Conflictul transformă, de asemenea, economia războiului. Dronele ieftine, care costă sute sau mii de euro, pot distruge echipamente militare în valoare de milioane, punând sub semnul întrebării presupunerile de mult timp despre relația dintre cheltuielile pentru apărare și eficacitatea câmpului de luptă.
Rusia continuă să se adapteze prin extinderea propriei producții de drone și a capacităților de război electronic, transformând conflictul într-o competiție tehnologică din ce în ce mai intensă, mai degrabă decât o simplă competiție pentru forța de muncă.
Pentru NATO și aliații săi, Ucraina a devenit un teren de testare pentru inovația militară de generație următoare. Planificatorii apărării studiază inteligența artificială, sistemele autonome și tehnologia contra-dronelor, pe măsură ce guvernele accelerează investițiile în capabilități care ar putea modela conflictele viitoare.
Războiul din Ucraina demonstrează din ce în ce mai mult că avantajul militar va depinde nu numai de dimensiunea unei armate, ci și de viteza cu care aceasta poate inova. Inteligența artificială nu mai este un instrument de sprijin - devine o componentă centrală a războiului modern.
Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone în adâncul teritoriului Rusiei, lovind infrastructura energetică a Moscovei, rafinării aflate chiar și la distanțe mari, între 1.500 și 2.500 de kilometri de graniță.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Strâmtoarea Ormuz a intrat în cel mai grav scenariu. Iranul atacă nemilos petrolierele, SUA lansează lovituri aeriene, iar traficul s-a prăbușit
O criza de proporții uriașe amenința sa arunce in aer piețele globale de energie, dupa ce Stramtoarea Ormuz a redevenit ...
-
Xi Jinping propune o „nouă ordine globală" în domeniul inteligenței artificiale, dominată de China. Kimi K3, modelul chinezesc care sfidează Silicon Valley
Liderul chinez Xi Jinping a prezentat Beijingul drept arhitectul unei noi ordini tehnologice mondiale, folosindu-se de o ...
-
Donald Trump declasifică date care vor arunca în aer relația dintre SUA și China: „Un coşmar fără precedent în materie de securitate electorală"
Presedintele american Donald Trump a anuntat ca va declasifica informatii critice care dezvaluie vulnerabilitati in infr ...
-
Noaptea trecută a fost haos în Iran: SUA au lansat atacuri în valuri în zona Strâmtorii Ormuz
Statele Unite au lansat un nou val de atacuri impotriva Iranului pentru a sasea noapte consecutiva, a anuntat armata ame ...
-
Cutremur în Congresul SUA: S-a votat oprirea finanțării statului Israel cu 3,3 miliarde de dolari. Lobbyul evreiesc e in declin major!
În Congresul Statelor Unite mai mult de jumatate din deputații democrați au votat pentru oprirea finanțarii milita ...
-
Donald Trump se adresează națiunii într-un discurs care va zgudui SUA: Declasifică informații sensibile despre interferența Chinei în alegerile americane
Casa Alba ia in considerare sa faca publice informatii secrete sensibile legate de China si de capacitatea acesteia de a ...
-
Uniunea Europeană cere ca noii refugiați din Ucraina să-şi respecte obligaţiile militare din ţara lor ca o condiție pentru extinderea protecției temporare cu un an
Tarile membre ale Uniunii Europene au decis miercuri extinderea protectiei temporare cu un an, pana la 4 martie 2028, pe ...
-
Conflictul între von der Leyen și Kallas izbucnește în spațiu deschis. Care este motivul de dispută între cele două lidere ale UE
O disputa de lunga durata in UE va izbucni in spațiul deschis la Bruxelles luni, 13 iulie, in timp ce miniștrii de exter ...
-
Ce s-a întâmplat în cele cinci minute care i-au schimbat starea de spirit lui Trump la Summitul NATO de la Ankara: "Nu-i așa că este minunat?"
În doar trei ore, Donald Trump a trecut de la amenințarea ca va intrerupe comerțul cu Spania și numirea aliaților ...
-
Acesta este discursul lui Robert F. Kennedy Jr. - "Să vă povestesc ce s-a întâmplat în Ucraina din punctul de vedere al războiului"
"Permiteți-mi sa va povestesc ce s-a intamplat in Ucraina, din punctul de vedere al razboiului. Pentru ca noi am fost mi ...
-
Alegeri în Franța: Marine Le Pen câștigătoare în al doilea tur în toate scenariile conform unui nou sondaj
Un nou studiu realizat de institutul Elabe pentru BFMTV și La Tribune Dimanche arata o consolidare a poziției lui Marine ...
-
Iranul continuă seria de atacuri după bombardamentele americane: a lovit în plin Emiratele Arabe Unite, Bahrain și Qatar după riposta din Iordania
Emiratele Arabe Unite s-au confruntat, duminica dimineata, cu un atac cu rachete din partea Iranului, a anuntat Minister ...
-
Iranul a atacat Iordania: Baza Prințul Hassan a fost avariată grav
Gardienii Revolutiei Islamice din Iran (IRGC) au declarat ca au lansat „atacuri de represalii" asupra bazei aerien ...
-
Unul dintre cele mai mari aliați ai lui Donald Trump a murit subit la scurt timp după o întâlnire cu Volodimir Zelenski
Lindsey Graham, senator de lunga durata din Carolina de Sud și unul dintre aliații președintelui american Donald Trump, ...
-
Măsuri împotriva migranților și a comunității LGBT, în planul pe 100 de zile cu care candidează extrema dreaptă într-un land german unde conduce în sondaje
Partidul Alternativa pentru Germania (AfD) a prezentat sambata un plan de acțiune cu masuri pentru primele 100 de zile i ...
-
Trump anunță că a lăsat instrucțiuni în caz că va fi asasinat de Iran: "Sunt ținta numărul 1. Sper că o să-mi simțiți lipsa"
Președintele Donald Trump a declarat vineri, 10 iulie, ca a „lasat instrucțiuni" in cazul in care Iranul ar reuși ...
-
Iranul a atacat bazele SUA din Golf în ziua în care l-a înmormântat pe Ali Khamenei: "Îl vom ucide pe Trump!"
Fortele armate iraniene au lansat joi atacuri asupra infrastructurii militare americane din statele din Golf, ca raspuns ...
-
Sute de avioane israeliene, gata de decolare imediată! Israelul anunță planuri de reluare a războiului cu Iranul
Presedintele american Donald Trump a purtat joi seara o discutie cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu pentru a ...
-
Reuters: Putin pregătește o escaladare a războiului din Ucraina. România, menționată într-un scenariu privind posibile atacuri asupra bazelor NATO
Președintele rus Vladimir Putin ar putea intensifica razboiul din Ucraina și lua in calcul atacuri izolate asupra unor ț ...
-
Liderii NATO au adoptat declarația finală: "Rusia reprezintă o amenințare pe termen lung. Principalele decizii privind Ucraina, Iranul și apărarea Europei"
Liderii statelor membre NATO au adoptat declarația finala a Summitului NATO de la Ankara, in care afirma ca Rusia &bdquo ...
-
Surse din NATO spun că Trump ar da verde Ucrainei. Kievul ar dispune de o rachetă importantă americană
Razboiul Moscovei din țara vecina, care dureaza de 1.595 de zile, trece prin momente dificile pentru Rusia, care se conf ...
-
Marine Le Pen sfidează condamnarea și intră în cursa prezidențială din Franța: „Voi face campanie fără brățara electronică"
Marine Le Pen, lidera extremei dreapta din Franta, a anuntat marti seara ca va candida la Palatul Élysée a ...
-
Netanyahu îl avertizează pe Trump în privința vânzării avioanelor F-35 către Turcia: "Ar distruge echilibrul de putere din Orientul Mijlociu. Vei vedea agresiunea care va urma"
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca vanzarea de avioane de lupta F-35 catre Turcia ar „distruge" ...
-
Rusia atacă masiv Kievul cu rachete balistice, după loviturile ucrainene la Moscova: explozii puternice au răsunat în tot orașul
Autoritațile ucrainene au raportat un nou atac cu rachete balistice lansat de Rusia asupra Kievului, scrie BBC Serviciul ...
-
Zelenski a apărut la summitul NATO și cere în primul rând sisteme Patriot și rachete interceptoare așteptându-se la un atac apocaliptic al Rusiei
Volodimir Zelenski merge la summit cerand in primul rand sisteme Patriot și rachete interceptoare, dupa ce Rusia a lovit ...
-
Ucraina loveşte opt petroliere din „flota fantomă" a Rusiei, care livrau combustibili în Crimeea
Drone ucrainene au lovit luni noaptea in Marea Azov opt petroliere din asa-numita „flota fantoma" a Rusiei, care l ...
-
Ordin dat de Putin: „lista neagră" cerută de liderul de la Kremlin
Președintele rus, Vladimir Putin, a instruit armata rusa sa analizeze implicarea in razboi a aliaților Ucrainei, pe care ...
-
Ajutată de SUA si UK, Ucraina atacă infrastructura energetică rusă într-un ritm și cu o brutalitate fără precedent
Razboiul dintre Kiev și Moscova a intrat intr-o faza de o brutalitate aeriana fara precedent, dupa ce forțele ucrainene ...
-
Ghidaj american împotriva radarelor lui Putin. Serviciile secrete ale SUA au ajutat dronele ucrainene să distrugă rafinăriile ruse
Campania strategica de distrugere a infrastructurii energetice rusești capata o noua dimensiune geopolitica. Informații ...
-
Ucraina a lovit și incendiat rafinăria din Omsk, cea mai mare din Rusia
Ucraina a lovit luni, 6 iulie, rafinaria din Omsk, cea mai mare din Rusia, situata la circa 2.500 de km de frontiera, a ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu