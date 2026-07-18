Directorul CIA dezvăluie ce se întâmplă cu trupele lui Putin în „doar 20 de minute" pe linia frontului ucrainean

Războiul Rusiei din țara vecină, care a ajuns la 1.600 de zile, arată că acum câmpul de luptă se remodelează și obligă armatele din toată lumea să regândească modul în care vor fi purtate conflictele viitoare. Directorul CIA, John Ratcliffe, dezvăluie faptul că trupele lui Putin supraviețuiesc „doar 20 de minute" pe linia frontului ucrainean. Utilizarea tot mai mare de către Ucraina a dronelor bazate pe inteligență artificială schimbă bătălia dintre cele două armate.

John Ratcliffe a declarat recent că soldații ruși recent desfășurați supraviețuiesc în medie doar 20 până la 30 de minute în unele zone de pe linia frontului, atribuind ratele ridicate ale victimelor operațiunilor cu drone din ce în ce mai sofisticate ale Ucrainei, potrivit London Loves Business.

Deși estimările privind supraviețuirea pe câmpul de luptă nu pot fi verificate independent, tendința generală este clară: tehnologia autonomă devine una dintre caracteristicile definitorii ale războiului.

Incapabilă să egaleze armata mai mare a Rusiei prin mijloace convenționale, Ucraina a investit masiv în drone bazate pe inteligență artificială, capabile de recunoaștere, atacuri de precizie și identificarea rapidă a țintelor adverse.

„Asta pentru că dronele bazate pe inteligență artificială au ajuns să fie „mașini de ucis" atât de specializate și ieftine", a spus directorul CIA din Statele Unite, John Ratcliffe.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat anterior că dronele distrug acum peste 80% dintre țintele de pe câmpul de luptă rusesc, subliniind importanța lor tot mai mare.

Conflictul transformă, de asemenea, economia războiului. Dronele ieftine, care costă sute sau mii de euro, pot distruge echipamente militare în valoare de milioane, punând sub semnul întrebării presupunerile de mult timp despre relația dintre cheltuielile pentru apărare și eficacitatea câmpului de luptă.

Rusia continuă să se adapteze prin extinderea propriei producții de drone și a capacităților de război electronic, transformând conflictul într-o competiție tehnologică din ce în ce mai intensă, mai degrabă decât o simplă competiție pentru forța de muncă.

Pentru NATO și aliații săi, Ucraina a devenit un teren de testare pentru inovația militară de generație următoare. Planificatorii apărării studiază inteligența artificială, sistemele autonome și tehnologia contra-dronelor, pe măsură ce guvernele accelerează investițiile în capabilități care ar putea modela conflictele viitoare.

Războiul din Ucraina demonstrează din ce în ce mai mult că avantajul militar va depinde nu numai de dimensiunea unei armate, ci și de viteza cu care aceasta poate inova. Inteligența artificială nu mai este un instrument de sprijin - devine o componentă centrală a războiului modern.

Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone în adâncul teritoriului Rusiei, lovind infrastructura energetică a Moscovei, rafinării aflate chiar și la distanțe mari, între 1.500 și 2.500 de kilometri de graniță.