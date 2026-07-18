Atac informatic la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Aplicația Achiziții Beneficiari Privați nu poate fi accesată

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene anunță că aplicația Achiziții Beneficiari Privați, dedicată derulării procedurilor de achiziții de către beneficiarii privați ai proiectelor finanțate din Politica de Coeziune a fost ținta unui incident cibernetic. În prezent aplicația Achiziții Beneficiari Privați nu poate fi accesată. Este subliniat faptul că această aplicație nu este utilizată pentru implementarea proiectelor finanțate din PNRR.

Imediat după sesizarea incidentului, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a sesizat instituțiile cu atribuții în domeniu. În prezent, echipele tehnice din MIPE lucrează cu echipele din cadrul instituțiilor abilitate pentru analizarea incidentului și reoperaționalizarea acestei aplicații.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a modificat reglementările în vigoare pentru ca beneficiarii privați și implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene să nu fie afectate de indisponibilitatea aplicației Achiziții Beneficiari Privați.

În acest sens a fost semnat joi seara Ordinul nr. 1143 pentru modificarea Ordinului nr. 1284/2016, cu modificările și completările ulterioare. Actul normativ introduce o prevedere expresă potrivit căreia, în situația în care aplicația Achiziții Beneficiari Privați (accesibilă prin pagina web https://www.fonduri-ue.ro) este indisponibilă din motive neimputabile solicitanților sau beneficiarilor, toate termenele reglementate pentru derularea procedurilor de achiziții de către beneficiarii privați se prelungesc cu perioada corespunzătoare intervalului de indisponibilitate. Durata acestui interval va fi stabilită în baza anunțurilor publicate pe site-ul MIPE.