Inteligența artificială a intrat deja în sute de filme și seriale Netflix, chiar dacă spectatorii nu o observă
Postat la: 18.07.2026 |
Inteligența artificială generativă este folosită deja în aproximativ 300 de filme, seriale și documentare disponibile pe Netflix. Tehnologia nu creează deocamdată producții întregi, însă începe să joace un rol tot mai important în realizarea imaginilor și în reducerea costurilor.
Informația a fost prezentată de companie în raportul financiar pentru al doilea trimestru din 2026. Netflix spune că folosește instrumentele AI în special în etapa de post-producție, unde acestea pot ajuta echipele să realizeze mai repede secvențe complicate care, în mod normal, ar necesita bugete și perioade de lucru considerabile.
Printre titlurile menționate se numără „The American Experiment", „Glory" și „Brasil 70: A Saga do Tri". Inteligența artificială a fost utilizată pentru extinderea mulțimilor, reconstruirea unor lupte istorice și realizarea cadrelor ample prin care este prezentată lumea unei producții.
În cazul documentarului „The American Experiment", aproximativ 17 minute de imagini au fost îmbunătățite cu ajutorul AI. Co-CEO-ul Netflix, Ted Sarandos, susține că aceste secvențe au fost produse de două ori mai repede și la jumătate din costul metodelor folosite anterior.
Potrivit lui Sarandos, anumite producții ar fi renunțat complet la cadrele mai ambițioase dacă nu ar fi avut acces la noile instrumente. Costurile ridicate și termenele scurte ar fi făcut imposibilă realizarea lor prin metode clasice.
Netflix a mai folosit AI și pentru o scenă din serialul SF „The Eternaut", tot pentru a reduce timpul și cheltuielile de producție. Compania își extinde însă implicarea dincolo de efectele vizuale.
Platforma a cumpărat startup-ul de inteligență artificială asociat lui Ben Affleck, a creat un studio de animație bazat pe această tehnologie și folosește vocea generată artificial a actorului Gene Wilder într-un nou reality show inspirat de universul „Wonka".
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