Ciprian Ciucu afirmă că primarul pro-rus al Chișinăului aflase înaintea sa și a lui Ilie Bolojan că Adrian Veștea va fi nominalizat de Nicușor Dan pentru funcția de premier

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a dezvăluit în emisiunea „În fața ta" de la Digi24 că se afla la o conferință în Singapore, unde s-a întâlnit cu primarul Chișinăului, Ion Ceban, care i-a arătat pe telefon cum aflase înaintea sa, înaintea lui Ilie Bolojan și înaintea prim-vicepreședintelui PNL Dan Motreanu, că președintele Nicușor Dan urma să-l nominalizeze premier pe liberalul Adrian Veștea.

„Un șoc. Eram la Singapore. O să vă dau o știre acum. Nu pot s-o probez, dar... credeți-mă pe cuvânt, că n-am cum să inventez așa ceva. Era foarte frumos acolo amplasamentul, am fost primit, plimbat de miniștri din guvern și eram la conferință, prima zi a conferinței. Am fost într-un program de leadership. Și vine la mine domnul Ceban, primarul Chisinăului: Ce faceți, domnule Ciucu? Vorbești cu omul din politețe: Mulțumesc bine, dumneavoastră? Văd că sunteți pe gânduri și scrieți acolo... Păi zic, da, domnule, tocmai am aflat că președintele României, fără ca noi să știm - că vorbisem cu Ilie Bolojan și cu Dan Motreanu - l-a nominalizat pe domnul Veștea prim-ministru. Zice: A, nu știai? Păi nu. Păi zic: tu știai? Zice, da, eu știam de ceva...știam de acum câteva ore. Și zic, cum așa? Și mi-a dat telefonul. Domnul Ceban de la Chișinău - îmi pare rău, că poate comit față de omul acesta o indiscreție - dar mi-a arătat telefonul. Și-i scrisese cineva de Veștea. Deci, domnul Ceban de la Chișinău a aflat înaintea lui Ilie Bolojan, înaintea mea și a lui Dan Motreanu că (Vestea - n.n.) va fi nominalizat premier al României.", a relatat Ciprian Ciucu, citat de Republica.ro

Edilul Capitalei a adăugat că a fost surprins de faptul că el și alți lideri liberali nu au fost informați în prealabil, în condițiile în care Adrian Veștea era în echipa lor și pe care-l cunoșteau de ani de zile. „Iar noi, care eram colegii domnului Veștea - de atâția ani suntem împreună, de atâția ani ne cunoaștem și ne respectăm. Am trecut prin mai multe bătălii electorale, am fost colegi - nu am știut", a mai declarat Ciprian Ciucu, conform Digi24.ro.

Reamintim că Nicușor Dan l-a desemnat premier pe prim-vicepreședintele PNL Adrian Veștea peste capul conducerii PNL. Șeful statului a făcut acest lucru după ce a eșuat tentativa de puci anti-Bolojan dată de aripa Hubert Thuma, apropiată de Cotroceni și de PSD. Guvenrul Veștea, format împreună cu PSD, a picat însă la vot în Parlament. Ion Ceban este primarul Chișinăului. El a fost interzis în România din cauza pozițiilor sale pro-ruse.