Un copil de 9 ani a intrat în Cartea Recordurilor după ce și-a deschis propriul muzeu de istorie naturală

Pasiunea pentru dinozauri și fosile l-a ajutat pe un băiat din Statele Unite să stabilească un record mondial la o vârstă la care majoritatea copiilor sunt încă în școala primară, relatează Euronews.com.

Anderson Taylor, din statul Illinois, a fost recunoscut de Guinness World Records drept cel mai tânăr proprietar și curator al unui muzeu.

El avea 9 ani și 340 de zile când a inaugurat, pe 10 august 2024, Cambridge Natural History Museum, instituție pe care o administrează și în prezent.

Interesul lui Anderson pentru dinozauri și fosile datează de la o vârstă foarte fragedă. Ideea de a crea un muzeu propriu a apărut după o vizită în Scoția, unde a descoperit Staffin Dinosaur Museum.

„Am fost pasionat de dinozauri și fosile toată viața mea", a declarat Anderson pentru Guinness World Records.

Drumul până la deschiderea muzeului nu a fost însă lipsit de provocări. Tânărul a trebuit mai întâi să găsească un spațiu adecvat și să poarte discuții cu autoritățile locale.

În cele din urmă, muzeul a fost amenajat într-o clădire cu o istorie bogată, folosită anterior ca stație de pompieri și sediu administrativ.

După obținerea spațiului, locuitorii din comunitate au început să contribuie la dezvoltarea muzeului.

Au fost donate exponate, vitrine și diverse obiecte necesare amenajării, iar în scurt timp au apărut și primele surse de finanțare.

În prezent, Cambridge Natural History Museum găzduiește o colecție variată de fosile, minerale, artefacte, specimene naturale și materiale educative dedicate istoriei naturale.

Între timp, Anderson a împlinit 11 ani, însă proiectele sale sunt tot mai ambițioase. El coordonează în prezent o campanie de strângere de fonduri pentru achiziționarea clădirii în care funcționează muzeul.

Potrivit informațiilor disponibile, inițiativa a reușit deja să adune aproximativ 20.000 de dolari.

Tânărul spune că își dorește să devină paleontolog și să își dedice cariera studiului dinozaurilor și fosilelor.

Până atunci, el poate adăuga deja în palmares o performanță remarcabilă: înainte de a împlini 10 ani, a devenit proprietarul și curatorul propriului muzeu și a intrat în Cartea Recordurilor Guinness.