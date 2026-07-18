Românii, pedepsiți penal pentru folosirea apei din fântânile proprii. Precizările ANAR după informațiile rostogolite online

Administrația Națională „Apele Române" (ANAR) infirmă zvonurile potrivit cărora oamenii ar urma să plătească taxe sau să fie pedepsiți penal pentru că folosesc apa din fântânile proprii. Instituția precizează că informația răspândită online este falsă și subliniază că oamenii pot folosi apa din fântâni fără a avea nevoie de aviz de gospodărire a apelor.

„Administrația Națională Apele Române respinge categoric informațiile false vehiculate în spațiul public potrivit cărora cetățenii ar urma să fie taxați sau pedepsiți penal pentru că folosesc apa din fântânile aflate în propriile gospodării. Pornind de la proiectul de lege pus în dezbatere publică de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor privind transpunerea Directivei (UE) 2024/1203, în ultimele zile au fost distribuite în spațiul social-media informații false și mesaje de tip fake news care induc în eroare opinia publică în legătură cu o posibilă taxare a oamenilor care își construiesc fântâni în curtea proprie, iar această activitate ar putea fi o infracțiune. Asigurăm publicul că aceste informații sunt complet eronate", informează ANAR.

Instituția precizează că proiectul de lege pus în transparență nu introduce nicio taxă pentru apa utilizată în gospodăriile populației și nu modifică drepturile pe care cetățenii le au în baza Legii apelor nr. 107/1996.

„Prin urmare, oamenii pot construi fântâni și pot folosi în continuare gratuit apa din fântâni pentru nevoile gospodăriei proprii, iar această activitate nu reprezintă o infracțiune. Conform art. 9 alin. (2) din Legea apelor, apele de suprafață sau subterane pot fi folosite liber pentru băut, adăpatul animalelor, udat, spălat, îmbăiat și alte trebuințe gospodărești, exclusiv pentru satisfacerea necesităților gospodăriei proprii, dacă debitul prelevat nu depășește 0,2 litri pe secundă. Acest debit înseamnă aproximativ 12 litri pe minut, 720 de litri pe oră sau până la 17,28 metri cubi pe zi, în ipoteza unei funcționări continue, un nivel considerabil peste consumul obișnuit al unei gospodării. Totodată, potrivit art. 81 alin. (2) din Legea apelor, persoanelor fizice care folosesc apa în aceste condiții nu li se aplică sistemul de contribuții, plăți, tarife și penalități specifice gospodăririi apelor", mai transmite ANAR.

„Nu poate fi pus semnul egal între folosirea apei dintr-o fântână pentru băut, udatul grădinii sau adăpatul animalelor și captările ilegale de apă"

Conform sursei citate, proiectul publicat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor vizează „faptele grave împotriva mediului, precum poluarea severă, distrugerea ecosistemelor sau exploatarea ilegală a resurselor naturale care produce ori este susceptibilă să producă daune semnificative asupra apei, solului, aerului, ecosistemelor sau sănătății oamenilor", precum și captările ilegale de ape, fântânile fiind prevăzute expres în legea apelor ca fiind captări legale.

„Așadar, nu poate fi pus semnul egal între folosirea apei dintr-o fântână pentru băut, udatul grădinii sau adăpatul animalelor și captările ilegale de apă realizate la scară mare, în scop economic, cu încălcarea legii și cu efecte semnificative asupra resurselor de apă ori asupra celorlalți utilizatori. Apa este o resursă naturală limitată și un bun de interes public. România se confruntă tot mai frecvent cu perioade de secetă hidrologică, iar efectele schimbărilor climatice sunt resimțite inclusiv prin reducerea disponibilității resurselor de apă în numeroase bazine hidrografice. Din acest motiv, administrarea responsabilă a resurselor de apă și combaterea exploatărilor ilegale reprezintă obligații esențiale ale autorităților statului pentru protejarea interesului public și a drepturilor cetățenilor", precizează Administrația Națională „Apele Române".