Rolling Stones egalează recordul Beatles cu al 15-lea disc nr. 1 în topul albumelor din Marea Britanie

Trupa The Rolling Stones a reuşit să urce pentru a 15-a oară pe primul loc în clasamentul oficial al albumelor din Marea Britanie cu noul disc „Foreign Tongues", egalând astfel recordul deţinut de formaţia The Beatles, informează Agerpres.

Cel de-al 25-lea album de studio al trupei The Rolling Stones a fost lansat la 10 iulie şi include colaborări cu Paul McCartney, Robert Smith de la The Cure şi Chad Smith, bateristul formaţiei Red Hot Chili Peppers.

De asemenea, albumul include o apariţie specială a regretatului baterist al trupei, Charlie Watts, din timpul uneia dintre ultimele sale sesiuni de înregistrare înainte de deces, survenit în 2021.

Rockerii veterani au urcat ultima oară pe prima poziţie a clasamentului oficial al albumelor din Marea Britanie cu discul lor din 2023, „Hackney Diamonds". Acesta a câştigat premiul Grammy pentru cel mai bun album rock.

La petrecerea de lansare a albumului „Foreign Tongues", care a avut loc săptămâna trecută la Londra, Mick Jagger şi Ronnie Wood şi-au exprimat speranţa că vor pleca în turneu pentru promovarea noului album. „Sperăm să plecăm în turneu; atât mie, cât şi lui Ronnie ne place foarte mult ideea asta, aşa că sperăm să ne vedem cu toţii pe drum", a declarat pentru Reuters Jagger, în vârstă de 82 de ani.