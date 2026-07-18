ByteToBreach - hackerul care a spart Cadastrul: „Îmi pare rău. Nu vând datele chiar oricui"

Hackerul care susține că a atacat serverele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară a acordat un interviu exclusiv Euronews România, prin intermediul unei aplicații de mesagerie securizată - prima declarație publică după ce atacul din 14 iulie a paralizat platforma e-Terra și a scos la vânzare pe forumuri clandestine datele a milioane de români.

Cunoscut online sub numele „ByteToBreach" și suspectat de autorități că ar fi de origine algeriană, atacatorul a transmis un mesaj neașteptat: „Îmi pare rău pentru problemele pe care le-am cauzat pentru cetățeni și pentru echipa IT care lucrează acum din greu la ANCPI." A adăugat că îi respectă „prea mult pe angajații de la IT pentru a le critica munca."

Pe datele furate - printre care codul sursă al platformei e-Terra și date personale ale românilor - hackerul a transmis că „nu le vinde chiar oricui", fără să detalieze criteriile de selecție ale cumpărătorilor. A negat că ar fi cerut o răscumpărare de 10 milioane de euro, informație care circulase pe rețelele sociale: „Oricărui om întreg la minte i-ar fi rușine să ceară un astfel de preț. Aceste lucruri se discută doar între părțile relevante." Motivația atacului, spune el, este exclusiv financiară. A precizat că a exploatat o vulnerabilitate existentă în sistemele ANCPI din 2021.

DNSC a confirmat profilul atacatorului: „Gruparea ByteToBreach nu este un actor statal. Este un actor motivat financiar, suspectat de a fi de origine algeriană, specializat în obținerea accesului inițial și exfiltrarea de date pentru extorcare", a declarat Dan Cîmpean, directorul DNSC. Hackerul a corectat și el o informație din comunicatele autorităților: „Nu este o grupare" - sugerând că acționează individual.

Autoritățile române recomandă cetățenilor să nu plătească nicio răscumpărare, reamintind că banii ar putea ajunge la persoane sancționate de UE, și să schimbe periodic parolele utilizate pentru serviciile online.