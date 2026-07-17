Gabriela Cristea recunoaște că nu a slăbit doar cu dietă, ci a făcut injecții: Vedeta dezvăluie ce efecte adverse agresive au avut

Fosta prezentatoare TV Gabriela Cristea a slăbit spectaculos. Așa au sunat luni bune titlurile de presă din România, iar vedeta s-a mulțumit doar să le spună fanilor săi că a apelat la un regim de la nutriționist. Acum însă, Cristea admite că la fel ca mai toate vedetele care s-au subțiat recent a apelat la injecțiile de slăbit. Cristea vorbește și despre efectele secundare

"Pe internet, toată lumea vorbește despre rezultate. Aproape nimeni nu vorbește despre prețul pe care îl poate plăti organismul. De aceea am ales să fac acest video. Nu ca să sperii pe cineva. Nu ca să conving pe cineva. Ci pentru că, atunci când împărtășești o experiență, cred că trebuie să o faci complet. Cu bune. Și cu mai puțin bune. În ultimele luni am primit mii de mesaje de la oameni care mă întrebau doar cât am slăbit. Foarte puțini m-au întrebat cum m-am simțit. Așa că astăzi am ales sinceritatea.

Vorbesc despre efectele adverse pe care eu le-am resimțit, fără să generalizez și fără să spun că aceeași experiență o va avea toată lumea. Fiecare organism reacționează diferit, iar orice tratament trebuie început doar la recomandarea și sub supravegherea unui medic. Dacă povestea mea îl ajută măcar pe un om să ia o decizie în mod informat, atunci cred că a meritat să o spun. Pentru că sănătatea nu înseamnă doar numărul de pe cântar. Înseamnă să înțelegi ce se întâmplă cu tine și să alegi responsabil".

"Într-adevăr, dacă luați prospectul, o să descoperiți că sunt o serie de efecte adverse care ar putea să apară într-o proporție mai mare sau mai mică, pentru că, știți cu toții, omul este diferit, de la un om la altul, fiecare reacționează altfel la tratamente. La fel se întâmplă și cu acest tratament. Pot apărea efecte adverse foarte, foarte agresive sau mai puțin agresive. Eu am fost în tabăra celor care nu au avut parte de multe efecte adverse. O să vă povestesc ce am pățit eu în perioada tratamentului.

În primul rând, vreau să vă spun că nu am avut parte de efecte adverse deloc, doar în două situații s-a întâmplat: atunci când am mâncat prost sau greșit, lucruri care nu fac bine organismului, în general, și de la care oricum poți avea reacții adverse de genul vărsături, diaree, balonări etc. Sau am avut același tip de reacție în momentul în care am trecut de la un dozaj mai mic la un dozaj mai mare și când am început efectiv tratamentul.

Dar organismul s-a reglat imediat și, în mai puțin de o săptămână, pentru că am mâncat și corect, și ce aveam eu nevoie în organism, organismul s-a reglat foarte repede și am reușit să mă întorc la un stil de viață normal și sănătos".