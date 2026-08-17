Filmul "Odiseea" ascunde o capcană pentru cei care îl descarcă ilegal. Avertismentul experților în securitate cibernetică

Copii digitale piratate ale blockbusterului sunt folosite pentru a sparge calculatoarele celor care le descarcă, potrivit unei noi cercetări realizate de compania de securitate cibernetică Bitdefender.

„Informațiile interne ale Bitdefender arată că utilizatorii au încercat deja să descarce fișiere executabile malițioase prezentate drept filmul", a transmis compania multinațională de securitate cibernetică într-un comunicat, potrivit Euronews, citat de Mediafax.

„Odiseea" nu a fost încă lansat online, în timp ce proiecțiile IMAX sunt în continuare epuizate cu săptămâni înainte, în numeroase locații.

Ce spun experții în securitate cibernetică

„La doar câteva zile după ce «Odiseea» a devenit una dintre cele mai mari lansări cinematografice ale anului, cercetătorii în securitate cibernetică au observat deja copii piratate false care distribuie malware-ul Lumma Stealer", se arată în comunicat.

Situația ridică probleme semnificative de securitate cibernetică, deoarece atacatorii online ar putea obține acces la laptopurile a mii de consumatori, mai ales că mai multe site-uri ilegale prezintă fișiere care pretind că sunt descărcări video legitime ale filmului.

Malware-ul cunoscut sub numele de „Lumma Stealer"

În multe cazuri, însă, aceste fișiere sunt de fapt versiuni ascunse ale unui malware cunoscut sub numele de „Lumma Stealer", care infectează dispozitivele utilizatorilor atunci când sunt deschise.

Dezvoltat în Rusia, Lumma Stealer ar fi capabil să fure informații sensibile, inclusiv datele de autentificare și de plată salvate, cookie-uri de sesiune, istoricul de navigare, instrumente de acces de la distanță și aplicații de comunicare, precum și orice alte documente sau fișiere stocate local pe dispozitiv.

Prin accesarea unei game atât de vaste de date și instrumente, atacatorii pot obține un nivel semnificativ de acces și control nu doar asupra dispozitivului utilizatorului, ci și asupra finanțelor și relațiilor sale.

Copii ilegale ale filmelor, folosite pentru atacuri informatice

Deși această campanie recentă care implică „Odiseea" poate fi alarmantă, ea este doar cea mai recentă dintr-un lung șir de cazuri în care filme populare sunt folosite pentru a răspândi instrumente de hacking și malware.

Hackerii exploatează, de regulă, intervalul dintre lansarea unui film în cinematografe și apariția acestuia pe platformele legale de streaming.

Bitdefender a identificat mai multe denumiri de fișiere-capcană care circulă online, printre care:

the odyssey 2160phd (2026) engsubs eztv.exe,

the odyssey 2026 1080p h264-djt.exe.

the odyssey 2026 1080p webrip-lama.exe

Deși promit descărcarea filmului, acestea sunt, de fapt, fișiere executabile pentru Windows concepute să infecteze dispozitivul victimei, nu să redea un material video.

Bitdefender a avertizat că această listă nu este exhaustivă și că infractorii cibernetici folosesc probabil și multe alte denumiri de fișiere.