Un român a rămas fără permis după o plimbare cu ATV-ul prin Thassos. Autoritățile elene i-au aplicat și o amendă frumușică

Un concediu pe insula Thassos s-a încheiat cu o pagubă considerabilă pentru un român. Acesta a fost sancționat de autoritățile elene cu o amendă de 350 de euro și suspendarea permisului de conducere, după ce a fost surprins pe un ATV fără să poarte cască de protecție.

Șoferul vinovat și nemulțumit

Conducătorul auto și-a exprimat nemulțumirea pe o rețea de socializare, acuzând severitatea măsurii în raport cu venitul minim din Grecia.

„O amendă corectă de 350€ pentru că nu am avut casca pe ATV plus reținerea permisului de conducere !!! Vi se pare normal??? Am multe de spus, dar mă abțin. Salariul minim pe economie este de 920€ în Grecia. La o asemenea amendă îți vine să nu mai ai ce căuta în Grecia !!! Dacă doriți vă invităm la Nesimțiți !!!", a scris bărbatul într-o postare pe grupul de Facebook.

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Val de critici pe rețelele de socializare

Reacțiile comunității online nu au fost de partea sa. Ceilalți membri ai grupului i-au atras atenția că respectarea legislației rutiere este obligatorie și că amenzile drastice au tocmai rolul de a preveni astfel de abateri.

Ce spune legea

Legislația rutieră elenă a fost înăsprită semnificativ, autoritățile desfășurând în prezent campania „Toleranță zero pentru nepurtarea căștii".

Sancțiunile prevăd penalități de 350 de euro atât pentru conducători, cât și pentru pasageri, alături de reținerea permisului pentru o perioadă de 30 de zile, măsură aplicată și în zonele de vacanță.