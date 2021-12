2021, primul an în care ''specia CETĂȚEAN'' n-a mai trecut clasa!

De când mă știu, am un obicei ca în ultima săptămână a fiecărui an să-mi autoanalizez activitatea de peste an, laolaltă cu trecerea în revistă a ce-a fost semnificativ în țară și lume, funcție de informațiile la care am avut acces. Mulți dintre voi procedați probabil la fel, sau pur și simplu căutați topuri de final de an ce să vă lămurească.

Anul trecut pe vremea asta eram deja lămurit că îngenuncherea vizibilă a democrației americane, sub povara fraudelor la vot, operate anti-Trump, cu complicitatea cvasi-totalității mass-media internaționale, în paralel cu manipularea jegoasă și opresivă din pandemia ce-mplinea un an, erau evenimente ce vor deschide fronturi de lupte civico-politico-geoeconomice. Ei bine, am greșit cu evaluarea. La nivelul cetățenilor n-a fost declanșată nicio luptă serioasă/decisivă în 2021, nici a grupurilor civice pentru libertățile pierdute, nici a antivacciniștilor nemulțumiți de restricții/impuneri, nici a vacciniștilor ce-au sesizat ineficiența vaccinului, nici măcar a părinților legat de școala/vaccinarea copiilor, toți și-au vărsat năduful prin familii sau conturile de socializare, dând de fapt mari semne nu de revoltă, ci de resemnare.

Deasupra oamenilor, conducerile statelor au evoluat într-un mod timid, evident teleghidat, singura mișcare relevantă în Europa fiind forțajul de impunere a lui North Stream 2, mermelit cumva de ruso-germani în complicitate cu americanii, și gripat și ăsta pe final de an din interesele financiare ale distribuitorilor de gaz ce doresc profituri mari. În plan mondial apare pilduitor ce-a pățit Franța, ce-a a fost degradată brusc din statutul de jucător global prin refuzul contractului australian, dar nu i s-a dat voie să se supere prea tare, fiind trimisă după firimituri prin Estul Europei, pe principiul ''ciocul mic''!

Dezastrul american din Afganistan era demult știut, spectacolul rușinos al retragerii, cu statistica aferentă publicată, reușind însă să reliefeze în plus criza profundă pe care o vor experimenta plenar americanii, ce s-au dovedit incapabili să conducă planeta, după marea victorie a (auto)sucombării URSS de-acum 30 de ani. Iar despre regiunea noastră nu s-ar fi auzit chiar nimic, dacă n-ar fi în joc interesele familiei Rothschild din Ucraina, ce practic deține această țară după ce-n 2017 i-a cumpărat datoria suverană, care familie n-a reușit să cadă încă la pace cu Rusia lui Putin despre împărțeală, și-atunci își trimite la război declarativ gealații de rang mai mic sau mai mare, de tipul Zelenskiy sau Biden.

Așadar, mai mult ca oricând au devenit vizibile în 2021 jocurile subterane, ca fiind singurele care contează de fapt, și pe fondul pandemiei în care mulți au fost mai atenți ca să priceapă pericolele ascunse, greșelile de joc ale liderilor politici ai lumii ajunși la un nivel jos de tipul Biden-Macron-Johnson, au devoalat multora (care nu știau!) realitatea crudă că lumea nu e condusă transparent, că adevărul este ceva ce trebuie ascuns, că democrația este invocată doar, dar nu practicată/implementată. Pe scurt, că lumea de fapt e un loc nesigur/periculos, unde potentații din umbră își cam fac mendrele cum doresc, neținând cont de voința cetățenilor, care trebuie vrăjiți doar cu farsa democrației, ca să dea sens juridic taxelor pe care le plătesc ca proștii/sclavii.

Și, ca să revin la ideea din titlu, cetățenii le-au dat dreptate potentaților, făcând din 2021 un an-test, în urma analizei căruia, cei ce-au forțat suprimarea drepturilor și libertăților vor considera că ''mai e loc'', și vor proceda în consecință și-n 2022. Desigur însă că poate fi loc și de surprize, dar ele nu vor fi generate prin civism, ce-a murit în zona euratlantică sub presiunea perversă a societății de consum, prin Asia/Africa nu există din motive diferite, mai viețuiește timid prin America de Sud, dar și-aici până la apariția unor ''pinocheți''. Ieșirea din această atmosferă de CASĂ DE NEBUNI, atmosferă psihedelică resimțită planetar, s-ar putea face doar prin niște resetări netransparente ale MARELUI JOC, pentru care în 2021 MARII JUCĂTORI au dovedit că nu sunt încă pregătiți. Și ăsta e un motiv în plus pentru care pandemia a fost ''prelungită''.

S-ar putea ca treburile să se coacă pentru 2022, și-atunci vom vedea cum/dacă va evolua lumea, și-ncotro o va lua și ''barca românească''. Până atunci, este evident doar că barca noastră ia apă multă, și are garanția că nu se scufundă doar atâta timp cât nu sunt valuri. Nici nu trebuie să aveți așteptări mai mari, România și-a pierdut de câțiva ani relevanța, sub ochii, votul și indolența noastră, care ne mai aducem aminte că avem o țară doar de sărbători sau când ne laudă străinii. Lăsați treaba cu conducătorii slabi, priviți și pricepeți bine că am ajuns o țară fără armată și bani, iar în viitorul care se-arată aceste entități nevolnice vor fi negociate/spulberate primele.

Sper să apuc să scriu în aceste zile și despre felul în care prevăd resetarea lumii începând cu 2022, dar în mod clar nu voi fi la fel de optimist ca anul trecut când credeam că civismul mai există, dar... umblă deghizat. Resetarea se va face în următorii ani, dar cu cetățenii pe post de soldați disciplinați, fără inițiative, pentru că tocmai ce-au demonstrat în 2021 că doar la asta sunt buni...

Cozmin Gușă