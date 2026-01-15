"666" și Statul de drept
Postat la: 15.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
În Apocalipsă ni se spune că „666" este numărul Anticristului. Textul precizează însă ceva esențial: „este număr de om" (Apocalipsa 13:18). Nu este, așadar, un cod demonic în sens popular, ci expresia unei condiții umane absolutizate.
În tradiția iudaică, cei trei „de 6" nu desemnează un personaj izolat, ci stări ale omului și ale puterii, trepte ale autonomizării Eului în raport cu transcendența.
Prima stare de „6", asociată cu Goliat, exprimă dominația forței brute: hipertrofia trupului, violența instinctuală și supunerea prin frică. Este omul redus la corporalitate, la reacție și impuls, un Eu care se afirmă prin intimidare.
A doua stare de „6" este întruchipată de Nabucodonosor. El reprezintă Eul imperial, rațional și orgolios: puterea organizată, statul, imperiul, ordinea impusă prin lege și administrație. Chiar atunci când este „folosit" de Dumnezeu ca instrument al istoriei, el se percepe pe sine drept autor ultim al ordinii pe care o exercită: „Nu este oare acesta Babilonul cel mare pe care l-am zidit eu?" (Daniel 4:30).
Cea de-a treia stare de „6" aparține Eului absolutizat spiritual: falsului mesianism, puterii care uzurpă locul lui Dumnezeu și omului care se proclamă „mântuitor". Este stadiul final al autonomiei Eului, în care nu mai există nici corecție, nici întoarcere.
În această cheie, „666" nu este „numărul Diavolului", ci semnul omului incomplet, repetat și absolutizat. Dacă 7 semnifică plinătatea, odihna și Duhul, atunci 6 desemnează creația fără transcendență, iar 666 este omul care se reproduce pe sine la nesfârșit, fără deschidere spre Dumnezeu.
Astăzi asistăm la consolidarea celei de-a doua stări, cea a lui Nabucodonosor, într-o formă transformată. Puterea nu se mai afirmă prin violență, ci prin funcționare, organizare și eficiență. Pericolul nu mai este haosul, ci ordinea autosuficientă.
În modernitate, Eul imperial nu mai poartă chipul unui rege. El se exprimă prin instituții, proceduri și sisteme impersonale. „Nabucodonosorul" contemporan nu spune „eu am zidit", ci „așa prevede legea". Această logică este întruchipată de ceea ce numim, aproape reflex, statul de drept.
Statul de drept este una dintre marile realizări ale civilizației moderne. El ar trebui să garanteze supremația legii, egalitatea în fața normei, predictibilitatea deciziei și protecția împotriva arbitrariului. Problema apare însă atunci când este absolutizat.
În acest punct, legea este percepută ca autosuficientă, iar judecata se reduce la aplicarea mecanică a normei. Apare astfel decizia corectă procedural, dar profund nedreaptă în spiritul ei. Statul de drept este în pericol nu prin slăbiciune, ci prin autosuficiență.
Această tensiune a fost formulată cu o luciditate remarcabilă de Thomas Mann: dacă vrei o lume, nu poți cere dreptate absolută; dacă ceri dreptate absolută, lumea nu mai poate exista.
În această logică, omul este redus la date: dosar, scor, profil, indicator. Decizia este delegată sistemului, iar responsabilitatea se evaporă. Nimeni nu mai decide cu adevărat, pentru că nimeni nu mai asumă.
Aceasta este forma contemporană, non-apocaliptică, a lui „666": o societate în care totul funcționează, dar nimeni nu mai răspunde.
„Semnul fiarei" nu este o constrângere externă, ci delegarea voluntară a discernământului. Când cineva afirmă: „nu eu am decis, sistemul a decis", responsabilitatea morală a fost deja abandonată - prin comoditate și conformism.
„666" nu desemnează distrugerea ordinii, ci forma ei finală, lipsită de corecție morală.
Statul de drept este necesar, dar devine devastator în momentul în care nu mai este temperat de discernământ, responsabilitate personală și de capacitatea de a spune «nu» unui sistem care a exclus transcendența - «7» - din cetate."
Ciprian Nastasiu
