Detalii despre intervenția din Marea Neagră, în urma exploziei la un petrolier. Cei 17 membri ai echipajului au fost salvați
Postat la: 21.07.2026 |
O misiune de salvare a avut loc în noaptea de luni spre marţi în Marea Neagră, după un incendiu produs la un petrolier aflat în apropiere de Sfântu Gheorghe, au anunţat reprezentanţii Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU).
"Autoritățile române au intervenit pentru salvarea echipajului navei comerciale GAS LISBON, un tanc petrolier de tip LPG aflat sub pavilion Liberia, care naviga în Zona Economică Exclusivă a României, la aproximativ 20 de mile marine sud-est de localitatea Sfântu Gheorghe. Nava plecase din portul Alexandria (Egipt) și se îndrepta către Reni (Ucraina), având la bord o încărcătură de peste 3.790 de tone de propan și un echipaj format din 17 persoane.
În urma producerii unui incident la bordul navei, care a provocat avarii majore și izbucnirea unui incendiu la nivelul suprastructurii, echipajul s-a refugiat în zona prova, fără posibilitatea de a utiliza mijloacele proprii de evacuare.
După primirea alertei prin intermediul MRCC Constanța, a fost declanșată o operațiune complexă de căutare și salvare, coordonată de autoritățile competente. Comunicațiile cu nava au fost menținute prin intermediul unei nave comerciale aflate în apropiere, utilizată ca releu radio.
În sprijinul echipajului au fost mobilizate o navă maritimă de intervenție a Gărzii de Coastă, precum și navele de căutare și salvare SAR APOLLO și SAR ARTEMIS, aparținând Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM). Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, intervenția aeriană cu un elicopter al Inspectoratului General de Aviație al MAI nu a putut fi realizată.
După sosirea la locul intervenției, echipajul navei SAR APOLLO a lansat la apă două plute de salvare, reușind evacuarea în siguranță a tuturor celor 17 membri ai echipajului.
Trei dintre persoanele salvate necesitau îngrijiri medicale de urgență. Două victime prezentau arsuri pe aproximativ 10-15% din suprafața corpului, iar cea de-a treia suferise multiple plăgi și prezenta hemoragie.
După evacuare, nava SAR APOLLO s-a deplasat către Portul Sulina. Pentru reducerea timpului de răspuns, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Delta" al județului Tulcea a mobilizat o ambarcațiune multirol și o echipă medicală pentru preluarea victimelor și transportul acestora către Unitatea de Primiri Urgențe Tulcea. Totodată, medicul coordonator a dispus realizarea unei joncțiuni între echipajele medicale, astfel încât transferul și acordarea asistenței medicale să se desfășoare în cel mai scurt timp.
La acest moment, incendiul de la bordul navei se manifestă în continuare la nivelul suprastructurii, nava fiind ancorată. Pentru siguranța navigației, a fost emis un mesaj de avertizare către toate navele aflate în zonă, în vederea evitării perimetrului afectat.
Autoritățile române continuă monitorizarea situației și mențin în teren resursele necesare pentru gestionarea în siguranță a intervenției", a anunțat DSU.
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