Aproape jumătate de milion de bugetari riscă să rămână cu salariile înghețate, după noua lege a salarizării

Noua lege a salarizării (proiect) din sectorul public ar putea duce la înghețarea veniturilor pentru peste 400.000 de angajați ai statului în următorii ani. Estimările Guvernului arată că între 33% și 35% dintre salariații din sistemul public încasează în prezent venituri peste nivelul prevăzut în noile grile de salarizare, ceea ce înseamnă că salariile acestora vor rămâne neschimbate până când grilele vor ajunge la nivelul actual al remunerațiilor.

Potrivit Profit.ro, cele mai recente date disponibile indică faptul că în sectorul public sunt ocupate aproximativ 1,272 milioane de posturi.

Raportat la estimările Executivului, între 420.000 și 445.000 dintre acestea ar putea intra în categoria celor cu venituri înghețate pentru perioade care pot dura chiar și câțiva ani.

Aproximativ două treimi dintre angajații statului activează în domeniile educației, sănătății, ordinii publice și apărării, sectoare care concentrează peste 800.000 de posturi ocupate.

Peste 800.000 de angajați lucrează în domeniile-cheie

Potrivit datelor, în cele patru domenii principale ale sectorului public sunt ocupate 812.347 de posturi, repartizate astfel:

* 366.833 de posturi în Educație, dintre care:

* 293.705 în învățământul superior de stat;

* 68.142 în învățământul preuniversitar;

* 4.986 în structurile locale ale Ministerului Educației;

* 245.020 de posturi în Sănătate, dintre care:

* 147.225 în unități sanitare aflate în subordinea autorităților locale;

* 79.622 în unități sanitare aflate în subordinea autorităților centrale;

* 18.173 în cadrul Ministerului Sănătății;

* 124.468 de posturi în Poliție și Jandarmerie (MAI);

* 76.026 de posturi în cadrul Ministerului Apărării Naționale.

Restul posturilor ocupate din sectorul public se regăsesc în alte instituții centrale și locale, inclusiv în primării.

Noua lege a salarizării reprezintă unul dintre jaloanele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Proiectul a fost pregătit în ultimii ani, însă adoptarea sa a fost amânată în repetate rânduri, din cauza preocupărilor privind impactul bugetar pe care l-ar fi avut asupra finanțelor publice, în special după majorarea pensiilor.

Potrivit Strategiei fiscal-bugetare a Ministerului Finanțelor, cheltuielile cu salariile din sectorul public sunt estimate în acest an la 168,3 miliarde de lei, echivalentul a 8,2% din PIB.