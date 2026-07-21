Aproape jumătate de milion de bugetari riscă să rămână cu salariile înghețate, după noua lege a salarizării
Postat la: 21.07.2026 |
Noua lege a salarizării (proiect) din sectorul public ar putea duce la înghețarea veniturilor pentru peste 400.000 de angajați ai statului în următorii ani. Estimările Guvernului arată că între 33% și 35% dintre salariații din sistemul public încasează în prezent venituri peste nivelul prevăzut în noile grile de salarizare, ceea ce înseamnă că salariile acestora vor rămâne neschimbate până când grilele vor ajunge la nivelul actual al remunerațiilor.
Potrivit Profit.ro, cele mai recente date disponibile indică faptul că în sectorul public sunt ocupate aproximativ 1,272 milioane de posturi.
Raportat la estimările Executivului, între 420.000 și 445.000 dintre acestea ar putea intra în categoria celor cu venituri înghețate pentru perioade care pot dura chiar și câțiva ani.
Aproximativ două treimi dintre angajații statului activează în domeniile educației, sănătății, ordinii publice și apărării, sectoare care concentrează peste 800.000 de posturi ocupate.
Peste 800.000 de angajați lucrează în domeniile-cheie
Potrivit datelor, în cele patru domenii principale ale sectorului public sunt ocupate 812.347 de posturi, repartizate astfel:
* 366.833 de posturi în Educație, dintre care:
* 293.705 în învățământul superior de stat;
* 68.142 în învățământul preuniversitar;
* 4.986 în structurile locale ale Ministerului Educației;
* 245.020 de posturi în Sănătate, dintre care:
* 147.225 în unități sanitare aflate în subordinea autorităților locale;
* 79.622 în unități sanitare aflate în subordinea autorităților centrale;
* 18.173 în cadrul Ministerului Sănătății;
* 124.468 de posturi în Poliție și Jandarmerie (MAI);
* 76.026 de posturi în cadrul Ministerului Apărării Naționale.
Restul posturilor ocupate din sectorul public se regăsesc în alte instituții centrale și locale, inclusiv în primării.
Noua lege a salarizării reprezintă unul dintre jaloanele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Proiectul a fost pregătit în ultimii ani, însă adoptarea sa a fost amânată în repetate rânduri, din cauza preocupărilor privind impactul bugetar pe care l-ar fi avut asupra finanțelor publice, în special după majorarea pensiilor.
Potrivit Strategiei fiscal-bugetare a Ministerului Finanțelor, cheltuielile cu salariile din sectorul public sunt estimate în acest an la 168,3 miliarde de lei, echivalentul a 8,2% din PIB.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Roboții cugași umanoizi "Phantom 2", tot mai aproape să ia locul soldaților pe front. Testele din Ucraina deschid o nouă eră a războiului
Inteligența artificiala și progresele rapide din domeniul roboticii schimba radical modul in care ar putea arata conflic ...
-
Raport israelian: Iranul a mutat mii de centrifuge nucleare în Muntele Târnăcop
Serviciile secrete israeliene au evaluat, se pare, ca Iranul a mutat mii de centrifuge nucleare in Muntele Tarnacop, ing ...
-
Detalii despre intervenția din Marea Neagră, în urma exploziei la un petrolier. Cei 17 membri ai echipajului au fost salvați
O misiune de salvare a avut loc in noaptea de luni spre marti in Marea Neagra, dupa un incendiu produs la un petrolier a ...
-
Descoperire care poate schimba căutarea vieții în Univers. Astronomii au detectat în premieră atmosfera unei planete asemănătoare Pământului
O echipa internaționala de cercetatori a identificat, pentru prima data, atmosfera unei exoplanete cu caracteristici apr ...
-
Mobilierul masiv în dormitor nu iese din modă. Se schimbă doar cum îl folosești
Exista un moment in care te uiți la dormitorul tau și realizezi ca arata exact ca toate dormitoarele pe care le-ai vazut ...
-
Un cip din aur și sticlă ar putea aduce tehnologia cuantică în dispozitivele de zi cu zi
Tehnologiile cuantice sunt asociate, de obicei, cu laboratoare uriașe și temperaturi apropiate de zero absolut. O echipa ...
-
Știința confirmă: După naștere, celulele mamei continuă 'să trăiască' în noi până la vârsta de 19 ani
O descoperire care schimba nuanța felului in care privim relația mama-copil vine din laboratoarele Centrului de Cancer F ...
-
Finala Cupei Mondiale a produs un fenomen rar: Pământul s-a cutremurat la golul Spaniei. Bucuria suporterilor a fost înregistrată ca undă seismică
Sarbatorile legate de Cupa Mondiala din Spania au rasunat in toata tara, chiar si sub pamant: o unda seismica a fost inr ...
-
O forță invizibilă ajută conștiința să „se acordeze" la lumea din jur, inclusiv la mințile altor oameni - spun oamenii de știință
Suntem bucați de materie și multa apa ținute impreuna de campuri vaste de energie. Daca nu am avea energie electromagne ...
-
Harta invaziei terestre asupra Iranului care va fi pusa in aplicare în cateva zile, conform unui fost ofiter de rang inalt al serviciilor secrete ale Pentagonului
Aceasta harta a invaziei din Iran este autentica, afirma un fost ofiter de rang inalt al serviciilor de informatii ale P ...
-
Ce nu îți spune nimeni când alegi un aparat de cafea cu capsule
Toata lumea știe ca aparatele de cafea cu capsule sunt rapide și ușor de folosit. Asta e prima fraza din orice recenzie, ...
-
Cum explică "Benzile lui Monroe" structura "Vieții de Apoi" în straturile de conștiință și cum poate fi evitată "Capcana Reîncarnării"
Robert Monroe, cunoscutul cercetator pe teme de conștiința, decorporalizare, dar și ale vieții de apoi sau al efectelor ...
-
Dunărea a scăzut atât de mult încât poate fi traversată la pas în unele locuri
Debitul Dunarii la intrarea in tara a atins un nou minim istoric. „Pe Dunare, la intrarea in tara, debitul atinge ...
-
Aplicația UE pentru verificarea vârstei prezentată de Ursula von der Leyen a fost spartă în două minute de la lansare
Pe 15 aprilie, Ursula von der Leyen a ieșit public și a anunțat ca European Age Verification App este „gata din pu ...
-
Asteroidul „Zeul Haosului" se apropie de Pământ. Fenomenul are loc „o dată la un mileniu" și va fi vizibil pentru miliarde de oameni
Pana la 90% din populația Pamantului ar putea vedea asteroidul uriaș Apophis, supranumit „Zeul Haosului", trecand ...
-
Atac în Marea Neagră: O navă turcă a fost lovită de rachete. Cinci membri ai echipajului au fost uciși
Marina militara ucraineana a acuzat duminica Rusia ca a lovit cu trei rachete o nava comerciala turca si a ucis cinci di ...
-
Experiment tulburător pe TikTok: Algoritmul a „otrăvit" într-o oră contul fals al unui copil de 12 ani. Avertismentul ANITP
Un cont nou de TikTok, configurat pentru profilul unui baiat de 12 ani, a inceput sa afișeze in mai puțin de o ora conți ...
-
Ayahuasca și DMT amplifică undele din retelele neuronale, se arata într-un studiu amplu publicat de Nature Medicine
Cel mai mare studiu de imagistica cerebrala cu substanțe psihedelice de pana acum a adaugat dovezi importante la o dezba ...
-
Un studiu care durează de 55 de ani dezvăluie secretul longevității: Elementul comun la toți oamenii care au depășit 100 de ani
Secretul centenarilor nu consta intr-o dieta sau un singur obicei. Asta reiese din cea mai ampla analiza de pana acum as ...
-
Israelul pregătește "Alcatrazul aligatorilor": o temută închisoare în care se află deținuți Hamas ar putea fi înconjurată de crocodili
Amplasarea crocodililor in jurul penitenciarelor pentru a descuraja eventualele evadari ale detinutilor palestinieni car ...
-
Premieră medicală: Un implant cerebral redă pacienților paralizați controlul mâinilor și simțul atingerii
Un sistem experimental bazat pe implanturi cerebrale a permis unui barbat cu paralizie provocata de o leziune severa a m ...
-
Cazul Straniu al lui Elias Thorne, bărbatul fictiv de care chatboții AI sunt obsesionați
Elias Thorne este o ciudațenie a sistemului, dar și un simbol al cat de goi și profund lipsiți de originalitate pot fi c ...
-
Oamenii de știință au ajuns la concluzia că undele gravitaționale sunt cele care mențin integritatea conștiinței umane
Creierul uman a evoluat avand gravitația ca punct de ancorare, dar zborurile spațiale cu echipaj uman elimina aceasta le ...
-
De ce marile civilizații se prăbușesc: Goliații moderni și rețeta dezastrului după teoria unui academician de la Cambridge
În liniștea buncarului sau de lux din Noua Zeelanda, co-fondatorul PayPal, Peter Thiel, nu se gandește la urmatoru ...
-
O structură gigantică se înalță deasupra Căii Lactee. După 40 de ani, oamenii de știință au aflat ce este de fapt
Astronomii au rezolvat un mister cosmic vechi de 40 de ani. O structura masiva, despre care s-a crezut mult timp ca izvo ...
-
Românii, pedepsiți penal pentru folosirea apei din fântânile proprii. Precizările ANAR după informațiile rostogolite online
Administrația Naționala „Apele Romane" (ANAR) infirma zvonurile potrivit carora oamenii ar urma sa plateasca taxe ...
-
Americanii au dezvoltat drona care devine aproape invizibilă în timpul zborului. Cercetătorii spun că tehnologia ar putea influența viitorul războiului
O echipa de cercetatori de la Universitatea Northwestern din Statele Unite a dezvoltat un prototip de drona care devine ...
-
Atac informatic la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Aplicația Achiziții Beneficiari Privați nu poate fi accesată
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene anunța ca aplicația Achiziții Beneficiari Privați, dedicata derularii p ...
-
ByteToBreach - hackerul care a spart Cadastrul: „Îmi pare rău. Nu vând datele chiar oricui"
Hackerul care susține ca a atacat serverele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliara a acordat un interv ...
-
Care este viteza maximă în București, de fapt. Cu cât o poți depăși ca să nu fi amendat
Codul Rutier 2026 aduce clarificari importante privind limitele de viteza in București și pragurile de la care incep ame ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu