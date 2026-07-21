Un bărbat a murit după ce un bolovan desprins de pe versant i-a strivit mașina pe DN7, în județul Sibiu

Un grav accident s-a produs marți dimineață, 21 iulie, pe Drumul Național 7, între Boița și Lazaret, în județul Sibiu, după ce un bolovan desprins de pe versant s-a prăbușit peste un autoturism aflat în mers. Impactul a fost devastator, iar una dintre persoanele aflate în mașină și-a pierdut viața, în ciuda intervenției rapide a echipajelor de salvare.

Potrivit autorităților, la locul incidentului au fost mobilizate importante forțe de intervenție, inclusiv echipaje de descarcerare, pompieri, medici SMURD, o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean și elicopterul SMURD. Traficul pe DN7 a fost blocat complet pe durata operațiunilor de salvare și de degajare a carosabilului.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu a anunțat că intervenția a fost declanșată imediat după producerea accidentului.

„ISU Sibiu intervine de urgență pe DN 7 între Boița și Lazaret pentru a degaja de pe un autoturism un bolovan căzut. La fața locului sunt mobilizate o autospecială de descarcerare, una de stingere, un echipaj SMURD cu medic și o ambulanță SAJ. De asemenea, la fața locului intervine și elicopterul SMURD", a transmis ISU Sibiu.

În autoturism se aflau două persoane. Una dintre acestea a reușit să iasă singură din vehicul înainte de sosirea salvatorilor. Celălalt ocupant a rămas prins în caroseria grav avariată.

Victima, un bărbat, a fost extrasă de echipele de descarcerare în stare de inconștiență, iar medicii au început imediat manevrele de resuscitare.

Ulterior, autoritățile au revenit cu o actualizare privind evoluția intervenției. În pofida eforturilor depuse de echipajele medicale, victima nu a răspuns manevrelor de resuscitare.

Medicul aflat la fața locului a declarat decesul bărbatului, în vârstă de 71 de ani. Polițiștii desfășoară cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragedia.