Doi membri ai clanului Cârpaci care au obligat un bărbat să doneze un rinichi, prinși de polițiști

Doi membri ai familiei Cârpaci din Timișoara au fost ridicați de polițiști într-o operațiune desfășurată în județul Caraș-Severin, după ce autoritățile din Germania au emis mandate europene de arestare. Cei doi sunt acuzați de sclavie, trafic de persoane în scopul prelevării de organe și constrângerea unui bărbat să doneze un rinichi.

Gradu Cîrpaci, zis și "Ministrul de Finanțe", și soția lui, care fac parte dintr-unul dintre cele mai cunoscute clanuri din Timișoara, ai cărui membri dețin mai multe vile în zona centrală a orașului, au fost acuzați de autoritățile din Germania de săvârșirea mai multor infracțiuni.

În timp ce locuiau în München (Germania), Gradu Cîrpaci și soția lui l-au cazat pe un bărbat adus din România într-un apartament, i-au luat pașaportul și buletinul și l-au izolat de familia lui rămasă în țară. Apoi, l-au pus să lucreze pentru ei și l-au constrâns să semneze mai multe contracte. Ulterior, l-au amenințat că îi vor ucide rudele din România, dacă nu acceptă să îi doneze un rinichi lui Gradu Cîrpaci, care suferea de o boală renală.

Donatorul urma să primească 15.000 de euro și un apartament în Timișoara. Operația a avut loc într-un spital din Freiburg, Germania. După transplant, bărbatul nu a mai primit nimic și ar fi rămas sclavul familiei Cîrpaci.

În luna martie a acestui an, polițiștii din Germania, împreună cu procurorii DIICOT Timișoara, au descins la vila familiei Cîrpaci, de unde au ridicat mai multe contracte de vânzare-cumpărare, asigurări, acte medicale, calculatoare și telefoane.

Pe numele celor doi a fost emis un mandat european de arestare pentru trafic de persoane în scopul prelevării de organe, vătămare corporală, constrângere, amenințare și înșelăciune.

Gradu Cîrpaci și soția lui se află acum în custodia poliției și urmează să fie duși la Curtea de Apel Timișoara pentru confirmarea mandatului european de arestare.