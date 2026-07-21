Roboții cugași umanoizi "Phantom 2", tot mai aproape să ia locul soldaților pe front. Testele din Ucraina deschid o nouă eră a războiului
Postat la: 21.07.2026 |
Inteligența artificială și progresele rapide din domeniul roboticii schimbă radical modul în care ar putea arăta conflictele armate în viitor. Ceea ce până nu demult părea un scenariu desprins din filmele SF începe să fie testat în lumea reală, iar Ucraina a devenit unul dintre locurile în care roboții umanoizi sunt evaluați pentru posibile misiuni militare. Deși dezvoltatorii susțin că aceștia nu sunt concepuți pentru distrugeri în masă, tehnologia ridică deja întrebări legate de viitorul războiului și de limitele utilizării inteligenței artificiale în luptă.
Compania americană Foundation Future Industries dezvoltă roboți umanoizi destinați atât sectorului comercial, cât și celui militar.
Modelul Phantom a fost deja testat în Ucraina, iar experiența acumulată în timpul acestor programe-pilot va sta la baza următoarei etape de dezvoltare, relatează Euronews.
Directorul companiei, Sankaet Pathak, consideră că temerile legate de apariția unor roboți asemănători celor din filmele „Terminator" sunt exagerate.
„Cred că avem această reacție psihologică, de tip Terminator, dar realitatea este că, dacă te gândești practic, nu este chiar așa", a declarat Sankaet Pathak, directorul Foundation, pentru Euronews Next.
„Până la urmă, de ce ai trimite o mulțime de umanoizi dacă scopul tău este să provoci distrugeri masive?", a adăugat acesta.
În opinia sa, avantajul roboților umanoizi nu este puterea de foc, ci precizia. El susține că astfel de sisteme ar putea îndeplini misiuni complexe cu un risc mai mic pentru infrastructură și pentru populația civilă.
Pathak afirmă că roboții umanoizi nu sunt meniți să înlocuiască dronele, ci să completeze capabilitățile existente în operațiunile terestre, unde riscurile pentru militari sunt tot mai ridicate.
„Entitățile umanoide au sens doar atunci când obiectivul misiunii este mai multă precizie, când încerci, în esență, să te asiguri că nu distrugi infrastructură, nu rănești civili și faci tot ce poți pentru a duce la capăt o misiune foarte complexă", a spus el.
„Cred că a devenit tot mai periculos pentru soldați să fie pe teren, la sol. În al doilea rând, cred că aceasta este următoarea etapă a preciziei, ceea ce, în general, ar fi un lucru foarte bun", a competat el.
În prezent, utilizarea unor astfel de roboți pe front nu este reglementată printr-un tratat internațional dedicat, ci intră sub incidența normelor existente ale dreptului internațional umanitar.
Dezvoltarea armelor autonome continuă să provoace îngrijorări la nivel internațional.
Săptămâna trecută, secretarul general al ONU, António Guterres, a transmis un mesaj ferm privind aceste tehnologii.
„Să le spunem pe nume: roboți ucigași", a scris el într-o postare pe LinkedIn.
„Mașini care își aleg și atacă ținta și iau o viață fără control și judecată umană", a adăugat Guterres.
Din 2023, în cadrul ONU se negociază un tratat privind sistemele autonome letale (LAWS), iar secretarul general susține adoptarea unei interdicții obligatorii pentru armele care funcționează fără control uman.
Întrebat despre aceste preocupări, Pathak a declarat că nu vede motive pentru care roboții umanoizi ar trebui tratați diferit față de alte arme de precizie, precum dronele armate sau vehiculele fără pilot.
Roboții dezvoltați de Foundation folosesc modele de inteligență artificială capabile să învețe din imagini video, simulări și informații spațiale, construind reprezentări ale mediului și anticipând evoluția diferitelor scenarii.
Directorul companiei respinge ideea că un eventual sistem AI ostil ar folosi armate de roboți umanoizi.
„Dacă obiectivul unei inteligențe artificiale ar fi să distrugă omenirea, vă garantez că nu ar trimite 100.000 de roboți umanoizi", a spus Sankaet Pathak.
„Cred că ar folosi pur și simplu drone sau arsenale nucleare".
În schimb, el consideră că amenințarea cea mai apropiată este folosirea abuzivă a inteligenței artificiale pentru atacuri informatice, campanii de dezinformare sau transformarea dronelor comerciale în arme.
Totodată, Pathak apreciază că scenariul în care sistemele AI ar putea să se autoreprogrameze și să evolueze fără control uman este încă departe.
„Pe măsură ce aceste modele devin mai eficiente, pe măsură ce se pot replica singure cu mai puțină putere de calcul, se pot îmbunătăți și pot demonstra comportamente prin care își pot ocoli și actualiza propriile directive. Atunci intrăm în acel teritoriu", a spus el.
„Dar, probabil suntem încă la trei, patru, poate cinci pași distanță de acel moment".
Experiența acumulată în Ucraina a determinat compania să reproiecteze platforma hardware pentru condiții dificile de luptă. Noul model, Phantom 2, va avea protecție împotriva apei și prafului, o capacitate de transport de aproximativ 80 de kilograme și o rezistență mult mai mare la șocuri decât versiunea anterioară.
Până acum, roboții au fost utilizați pentru transportul proviziilor, recunoaștere și cartografierea clădirilor, misiuni considerate mai sigure decât expunerea soldaților pe teren.
Foundation închiriază în prezent roboții Phantom pentru aplicații comerciale la aproximativ 100.000 de dolari pe an pentru fiecare unitate, în timp ce clienții militari îi achiziționează la prețuri similare. Printre investitorii companiei se numără Eric Trump, Stripe și fondul Define.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Aproape jumătate de milion de bugetari riscă să rămână cu salariile înghețate, după noua lege a salarizării
Noua lege a salarizarii (proiect) din sectorul public ar putea duce la inghețarea veniturilor pentru peste 400.000 de an ...
-
Raport israelian: Iranul a mutat mii de centrifuge nucleare în Muntele Târnăcop
Serviciile secrete israeliene au evaluat, se pare, ca Iranul a mutat mii de centrifuge nucleare in Muntele Tarnacop, ing ...
-
Detalii despre intervenția din Marea Neagră, în urma exploziei la un petrolier. Cei 17 membri ai echipajului au fost salvați
O misiune de salvare a avut loc in noaptea de luni spre marti in Marea Neagra, dupa un incendiu produs la un petrolier a ...
-
Descoperire care poate schimba căutarea vieții în Univers. Astronomii au detectat în premieră atmosfera unei planete asemănătoare Pământului
O echipa internaționala de cercetatori a identificat, pentru prima data, atmosfera unei exoplanete cu caracteristici apr ...
-
Mobilierul masiv în dormitor nu iese din modă. Se schimbă doar cum îl folosești
Exista un moment in care te uiți la dormitorul tau și realizezi ca arata exact ca toate dormitoarele pe care le-ai vazut ...
-
Un cip din aur și sticlă ar putea aduce tehnologia cuantică în dispozitivele de zi cu zi
Tehnologiile cuantice sunt asociate, de obicei, cu laboratoare uriașe și temperaturi apropiate de zero absolut. O echipa ...
-
Știința confirmă: După naștere, celulele mamei continuă 'să trăiască' în noi până la vârsta de 19 ani
O descoperire care schimba nuanța felului in care privim relația mama-copil vine din laboratoarele Centrului de Cancer F ...
-
Finala Cupei Mondiale a produs un fenomen rar: Pământul s-a cutremurat la golul Spaniei. Bucuria suporterilor a fost înregistrată ca undă seismică
Sarbatorile legate de Cupa Mondiala din Spania au rasunat in toata tara, chiar si sub pamant: o unda seismica a fost inr ...
-
O forță invizibilă ajută conștiința să „se acordeze" la lumea din jur, inclusiv la mințile altor oameni - spun oamenii de știință
Suntem bucați de materie și multa apa ținute impreuna de campuri vaste de energie. Daca nu am avea energie electromagne ...
-
Harta invaziei terestre asupra Iranului care va fi pusa in aplicare în cateva zile, conform unui fost ofiter de rang inalt al serviciilor secrete ale Pentagonului
Aceasta harta a invaziei din Iran este autentica, afirma un fost ofiter de rang inalt al serviciilor de informatii ale P ...
-
Ce nu îți spune nimeni când alegi un aparat de cafea cu capsule
Toata lumea știe ca aparatele de cafea cu capsule sunt rapide și ușor de folosit. Asta e prima fraza din orice recenzie, ...
-
Cum explică "Benzile lui Monroe" structura "Vieții de Apoi" în straturile de conștiință și cum poate fi evitată "Capcana Reîncarnării"
Robert Monroe, cunoscutul cercetator pe teme de conștiința, decorporalizare, dar și ale vieții de apoi sau al efectelor ...
-
Dunărea a scăzut atât de mult încât poate fi traversată la pas în unele locuri
Debitul Dunarii la intrarea in tara a atins un nou minim istoric. „Pe Dunare, la intrarea in tara, debitul atinge ...
-
Aplicația UE pentru verificarea vârstei prezentată de Ursula von der Leyen a fost spartă în două minute de la lansare
Pe 15 aprilie, Ursula von der Leyen a ieșit public și a anunțat ca European Age Verification App este „gata din pu ...
-
Asteroidul „Zeul Haosului" se apropie de Pământ. Fenomenul are loc „o dată la un mileniu" și va fi vizibil pentru miliarde de oameni
Pana la 90% din populația Pamantului ar putea vedea asteroidul uriaș Apophis, supranumit „Zeul Haosului", trecand ...
-
Atac în Marea Neagră: O navă turcă a fost lovită de rachete. Cinci membri ai echipajului au fost uciși
Marina militara ucraineana a acuzat duminica Rusia ca a lovit cu trei rachete o nava comerciala turca si a ucis cinci di ...
-
Experiment tulburător pe TikTok: Algoritmul a „otrăvit" într-o oră contul fals al unui copil de 12 ani. Avertismentul ANITP
Un cont nou de TikTok, configurat pentru profilul unui baiat de 12 ani, a inceput sa afișeze in mai puțin de o ora conți ...
-
Ayahuasca și DMT amplifică undele din retelele neuronale, se arata într-un studiu amplu publicat de Nature Medicine
Cel mai mare studiu de imagistica cerebrala cu substanțe psihedelice de pana acum a adaugat dovezi importante la o dezba ...
-
Un studiu care durează de 55 de ani dezvăluie secretul longevității: Elementul comun la toți oamenii care au depășit 100 de ani
Secretul centenarilor nu consta intr-o dieta sau un singur obicei. Asta reiese din cea mai ampla analiza de pana acum as ...
-
Israelul pregătește "Alcatrazul aligatorilor": o temută închisoare în care se află deținuți Hamas ar putea fi înconjurată de crocodili
Amplasarea crocodililor in jurul penitenciarelor pentru a descuraja eventualele evadari ale detinutilor palestinieni car ...
-
Premieră medicală: Un implant cerebral redă pacienților paralizați controlul mâinilor și simțul atingerii
Un sistem experimental bazat pe implanturi cerebrale a permis unui barbat cu paralizie provocata de o leziune severa a m ...
-
Cazul Straniu al lui Elias Thorne, bărbatul fictiv de care chatboții AI sunt obsesionați
Elias Thorne este o ciudațenie a sistemului, dar și un simbol al cat de goi și profund lipsiți de originalitate pot fi c ...
-
Oamenii de știință au ajuns la concluzia că undele gravitaționale sunt cele care mențin integritatea conștiinței umane
Creierul uman a evoluat avand gravitația ca punct de ancorare, dar zborurile spațiale cu echipaj uman elimina aceasta le ...
-
De ce marile civilizații se prăbușesc: Goliații moderni și rețeta dezastrului după teoria unui academician de la Cambridge
În liniștea buncarului sau de lux din Noua Zeelanda, co-fondatorul PayPal, Peter Thiel, nu se gandește la urmatoru ...
-
O structură gigantică se înalță deasupra Căii Lactee. După 40 de ani, oamenii de știință au aflat ce este de fapt
Astronomii au rezolvat un mister cosmic vechi de 40 de ani. O structura masiva, despre care s-a crezut mult timp ca izvo ...
-
Românii, pedepsiți penal pentru folosirea apei din fântânile proprii. Precizările ANAR după informațiile rostogolite online
Administrația Naționala „Apele Romane" (ANAR) infirma zvonurile potrivit carora oamenii ar urma sa plateasca taxe ...
-
Americanii au dezvoltat drona care devine aproape invizibilă în timpul zborului. Cercetătorii spun că tehnologia ar putea influența viitorul războiului
O echipa de cercetatori de la Universitatea Northwestern din Statele Unite a dezvoltat un prototip de drona care devine ...
-
Atac informatic la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Aplicația Achiziții Beneficiari Privați nu poate fi accesată
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene anunța ca aplicația Achiziții Beneficiari Privați, dedicata derularii p ...
-
ByteToBreach - hackerul care a spart Cadastrul: „Îmi pare rău. Nu vând datele chiar oricui"
Hackerul care susține ca a atacat serverele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliara a acordat un interv ...
-
Care este viteza maximă în București, de fapt. Cu cât o poți depăși ca să nu fi amendat
Codul Rutier 2026 aduce clarificari importante privind limitele de viteza in București și pragurile de la care incep ame ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu