Roboții cugași umanoizi "Phantom 2", tot mai aproape să ia locul soldaților pe front. Testele din Ucraina deschid o nouă eră a războiului

Inteligența artificială și progresele rapide din domeniul roboticii schimbă radical modul în care ar putea arăta conflictele armate în viitor. Ceea ce până nu demult părea un scenariu desprins din filmele SF începe să fie testat în lumea reală, iar Ucraina a devenit unul dintre locurile în care roboții umanoizi sunt evaluați pentru posibile misiuni militare. Deși dezvoltatorii susțin că aceștia nu sunt concepuți pentru distrugeri în masă, tehnologia ridică deja întrebări legate de viitorul războiului și de limitele utilizării inteligenței artificiale în luptă.

Compania americană Foundation Future Industries dezvoltă roboți umanoizi destinați atât sectorului comercial, cât și celui militar.

Modelul Phantom a fost deja testat în Ucraina, iar experiența acumulată în timpul acestor programe-pilot va sta la baza următoarei etape de dezvoltare, relatează Euronews.

Directorul companiei, Sankaet Pathak, consideră că temerile legate de apariția unor roboți asemănători celor din filmele „Terminator" sunt exagerate.

„Cred că avem această reacție psihologică, de tip Terminator, dar realitatea este că, dacă te gândești practic, nu este chiar așa", a declarat Sankaet Pathak, directorul Foundation, pentru Euronews Next.

„Până la urmă, de ce ai trimite o mulțime de umanoizi dacă scopul tău este să provoci distrugeri masive?", a adăugat acesta.

În opinia sa, avantajul roboților umanoizi nu este puterea de foc, ci precizia. El susține că astfel de sisteme ar putea îndeplini misiuni complexe cu un risc mai mic pentru infrastructură și pentru populația civilă.

Pathak afirmă că roboții umanoizi nu sunt meniți să înlocuiască dronele, ci să completeze capabilitățile existente în operațiunile terestre, unde riscurile pentru militari sunt tot mai ridicate.

„Entitățile umanoide au sens doar atunci când obiectivul misiunii este mai multă precizie, când încerci, în esență, să te asiguri că nu distrugi infrastructură, nu rănești civili și faci tot ce poți pentru a duce la capăt o misiune foarte complexă", a spus el.

„Cred că a devenit tot mai periculos pentru soldați să fie pe teren, la sol. În al doilea rând, cred că aceasta este următoarea etapă a preciziei, ceea ce, în general, ar fi un lucru foarte bun", a competat el.

În prezent, utilizarea unor astfel de roboți pe front nu este reglementată printr-un tratat internațional dedicat, ci intră sub incidența normelor existente ale dreptului internațional umanitar.

Dezvoltarea armelor autonome continuă să provoace îngrijorări la nivel internațional.

Săptămâna trecută, secretarul general al ONU, António Guterres, a transmis un mesaj ferm privind aceste tehnologii.

„Să le spunem pe nume: roboți ucigași", a scris el într-o postare pe LinkedIn.

„Mașini care își aleg și atacă ținta și iau o viață fără control și judecată umană", a adăugat Guterres.

Din 2023, în cadrul ONU se negociază un tratat privind sistemele autonome letale (LAWS), iar secretarul general susține adoptarea unei interdicții obligatorii pentru armele care funcționează fără control uman.

Întrebat despre aceste preocupări, Pathak a declarat că nu vede motive pentru care roboții umanoizi ar trebui tratați diferit față de alte arme de precizie, precum dronele armate sau vehiculele fără pilot.

Roboții dezvoltați de Foundation folosesc modele de inteligență artificială capabile să învețe din imagini video, simulări și informații spațiale, construind reprezentări ale mediului și anticipând evoluția diferitelor scenarii.

Directorul companiei respinge ideea că un eventual sistem AI ostil ar folosi armate de roboți umanoizi.

„Dacă obiectivul unei inteligențe artificiale ar fi să distrugă omenirea, vă garantez că nu ar trimite 100.000 de roboți umanoizi", a spus Sankaet Pathak.

„Cred că ar folosi pur și simplu drone sau arsenale nucleare".

În schimb, el consideră că amenințarea cea mai apropiată este folosirea abuzivă a inteligenței artificiale pentru atacuri informatice, campanii de dezinformare sau transformarea dronelor comerciale în arme.

Totodată, Pathak apreciază că scenariul în care sistemele AI ar putea să se autoreprogrameze și să evolueze fără control uman este încă departe.

„Pe măsură ce aceste modele devin mai eficiente, pe măsură ce se pot replica singure cu mai puțină putere de calcul, se pot îmbunătăți și pot demonstra comportamente prin care își pot ocoli și actualiza propriile directive. Atunci intrăm în acel teritoriu", a spus el.

„Dar, probabil suntem încă la trei, patru, poate cinci pași distanță de acel moment".

Experiența acumulată în Ucraina a determinat compania să reproiecteze platforma hardware pentru condiții dificile de luptă. Noul model, Phantom 2, va avea protecție împotriva apei și prafului, o capacitate de transport de aproximativ 80 de kilograme și o rezistență mult mai mare la șocuri decât versiunea anterioară.

Până acum, roboții au fost utilizați pentru transportul proviziilor, recunoaștere și cartografierea clădirilor, misiuni considerate mai sigure decât expunerea soldaților pe teren.

Foundation închiriază în prezent roboții Phantom pentru aplicații comerciale la aproximativ 100.000 de dolari pe an pentru fiecare unitate, în timp ce clienții militari îi achiziționează la prețuri similare. Printre investitorii companiei se numără Eric Trump, Stripe și fondul Define.