Stenograme din ședința PNL. Scandal între gruparea disidentă și actuala conducere a partidului

Liderii de organizații înlăturați de conducerea PNL din funcții sunt cei de la șefiile organizațiilor Sector 2, Sector 3, Sector 4, Sector 5, Ialomița și Galați. Mai precis, Monica Anisie, Andrei Baciu, Ionuț Stroe, Dan Meran, Dragoș Soare și Laurențiu Scarlat. Cu excepția lui Meran, toți ceilalți fac parte din echipa Thuma și sunt printre cei cu procese împotriva PNL.

Libertatea arată că Hubert Thuma, șeful CJ Ilfov și omul căruia i se atribuie conducerea grupării disidente, i-a reproșat lui Bolojan că în 2025 a promis că vor fi alegeri de sus în jos la nivel de partid, iar aceste alegeri nu au mai venit.

„Am înțeles, trebuie să vină oameni noi, să facem locuri, să vină de la USR, REPER, SENS, societatea civilă, de unde doriți dvs, dar părerea mea este că acești oameni trebuie să candideze, să prezinte proiecte, să convingă membri, să câștige alegeri. Nu devine o persoană reprezentativă doar pentru că e nouă și ați impus-o", a precizat Thuma, potrivit unei înregistrări consultate de sursa citată.

Thuma i-a provocat pe Motreanu și Bolojan la măsurarea electorală în competiția internă.

„Puteți să faceți alegeri inclusiv la Ilfov, unde nu vă convine de mine. Domnul Motreanu poate să vină să candideze, pentru că după ce a salvat Giurgiu și a adus rezultate la Giurgiu poate să candideze împotriva mea la Ilfov. Sau dumneavoastră, domnule Bolojan, puteți. Facem o derogare și candidați împotriva mea la Ilfov și câștigați. Nu vă împiedică nimic. Părerea mea este că ar trebui să facem alegeri în organizații, cum este normal și cum s-a făcut în PNL din 1990."

Reproșuri au venit și de la Ionuț Stroe, demis de la PNL Sector 4.

„Ne folosim de un statut modificat în 2025, folosit ca pretext politic pentru a sancționa organizații de sector pentru alegerile din 2024 (...) Aceste schimbări de conduceri sunt pentru a face loc unor oameni în general din afara partidului, sub pretextul acestei reorganizări interne. Unii au fost promovați în conducerea centrală a partidului, la acel congres statutar."

Solicitarea de alegeri interne a fost făcută și de Adrian Veștea, fostă propunere de premier din partea lui Nicușor Dan. Veștea este pe lista neagră a lui Ilie Bolojan pentru poziționările sale din ultimele luni.

„Nu facem altceva decât o vânătoare de vrăjitoare", a spus acesta.

PNL așteaptă să se termine procesele intentate în justiție de cei considerați puciști. Până la finalizarea acestora, persoanele din zona disidentă vor fi înlăturate, pas cu pas.